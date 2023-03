[株式会社小学館集英社プロダクション(ShoPro)]

『NARUTO -ナルト-』×「遥か彼方」ASIAN KUNG-FU GENERATION /『銀魂』×「修羅」DOESなど漫画原画と楽曲のコラボMVをジャンプチャンネルで公開!













週刊少年ジャンプ公式YouTubeジャンプチャンネル(https://www.youtube.com/c/jumpchannel)にて、週刊少年ジャンプ作品とソニー・ミュージックエンタテインメント所属アーティストのコラボミュージックビデオ企画を実施。



本企画の第一弾コンセプトとして、アニメ主題歌シリーズが決定しました。

『NARUTO -ナルト-』『銀魂』を皮切りに、ジャンプ公式Youtubeチャンネルにて、

下記の漫画原画を使用した楽曲コラボMVを随時配信予定です。



・3月26日(日)18時00分:

『NARUTO -ナルト-』×「遥か彼方」ASIAN KUNG-FU GENERATION



・3月26日(日)18時30分:『銀魂』×「修羅」DOES



以後、随時公開予定



★『NARUTO -ナルト-』作品紹介

週刊少年ジャンプにて連載していた岸本斉史による少年漫画。

1999年の連載開始からまたたく間に人気を博し、2002年よりTVアニメーションを放送開始。

2014年に700回をもって連載終了。

完結後もイベント、ゲーム、グッズなどが発売され続ける国民的作品。

海外からの評価も高く、発行部数は全世界累計2億5000万部を突破、

2006年にはニューズウィーク日本版の特集「世界が尊敬する日本人100人」に主人公、うずまきナルトが架空の人物として唯一選出される。

現在は続編である『BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-』

(監修:岸本斉史 漫画:池本幹雄)がVジャンプにて連載中。

(NARUTO OFFICIAL SITEより引用:https://naruto-official.com/about)





【書影(1巻、72巻)】



★「ASIAN KUNG-FU GENERATION」 アーティスト紹介



後藤正文(vo.g)、喜多建介(g.vo)、山田貴洋(b.vo)、伊地知潔(dr)による4人組ロックバンド。

1996年結成。2003年メジャーデビュー。

同年より新宿LOFTにてNANO-MUGEN FES.を立ち上げ、2004年からは海外アーティストも加わり会場も日本武道館、横浜アリーナと規模を拡大。

2022年、結成26周年を迎え、10枚目となるオリジナルアルバム「プラネットフォークス」をリリース。

2023年2月8日にリリースした30枚目Sg「宿縁」で、テレビ東京系アニメーション

『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』オープニングテーマを担当。



★『銀魂』作品紹介

週刊少年ジャンプにて連載された空知英秋による少年漫画。

天人(宇宙人)が来襲して、突如価値観が変わってしまった町、江戸。

宇宙人、高層ビル、バイクに電車などなど何でもありの世界で、変わらない“魂”を持った最後のサムライがいた。

男の名は坂田銀時。通称、万事屋・銀さん。

いい加減で無鉄砲、おまけに筋金入りの超・甘党。

でもキメるところはさりげなくキメたりして…。

笑えて、泣けて、心温まる、銀さんとその仲間たちの生き様、得とご覧あれ!





【書影(1巻、77巻)】

★「DOES」 アーティスト紹介



2003年福岡で結成。メジャーデビュー後、アニメ「銀魂」のエンディングテーマとして起用されたシングル「修羅」はオリコン初登場9位にランクイン。

「曇天」はオリコン初登場3位、ロックバンドとしては異例の20万DLを突破、神曲と称される。

その後発表されたシングル「バクチ・ダンサー」がオリコン初登場3位、3週連続TOP10入り、

シングルとしては異例の10万枚突破の大ヒット。「NARUTO-ナルト- 疾風伝」オープニングテーマとなるシングル「紅蓮」ではMVの赤く塗った風貌や燃え盛る炎が話題を呼ぶ。

2016年活動休止したが2020年再始動。翌年に「銀魂 THE FINAL」挿入歌「道楽心情」がオリコン週間ROCKランキングで1位を獲得、新たな快進撃を続けている。



______________________

【動画公開スケジュール】

・3月26日(日)18時00分

『NARUTO -ナルト-』×「遥か彼方」ASIAN KUNG-FU GENERATION

・3月26日(日)18時30分

『銀魂』×「修羅」DOES



【関連SNS】

・ジャンプチャンネル公式Twitter:https://twitter.com/jumpch_youtube

・ジャンプ公式Twitter:https://twitter.com/jump_henshubu

・NARUTO・BORUTO【原作公式】:https://twitter.com/NARUTO_kousiki

・ソニー・ミュージックエンタテインメント:https://twitter.com/SonyMusic_JPN

・ASIAN KUNG-FU GENERATION:https://twitter.com/AKG_information

・DOES:https://twitter.com/DOES_official



※画像掲載の際は必ず

(c)Sony Music Solutions Inc.

(c)Ki/oon Music

(c)岸本斉史 スコット/集英社

(c)空知英秋/集英社

の表記をお願い致します。









企業プレスリリース詳細へ (2023/03/20-08:46)