日本でも長く愛されるファンタジー『西遊記』。そこに登場する“三蔵法師”のモデルとなったと言われる僧・玄奘の旅を描いた『三蔵法師・玄奘の旅路』が、映像配信サービス「dTV(R)」で配信スタートいたしました。







玄奘は実在した中国の僧で、629年に単独でインドへと旅立ち、経典や仏像を持ち帰って以後の仏教の発展に貢献した人物。

旅の模様を『大唐西域記』という書物に記しており、その旅路を映像化したのが本作です。



長安で務めに励んでいた玄奘は、飢饉などの厳しい現実に直面し、より深く仏教の原典を学ぶべくインド=天竺に行くことを希望します。

しかし、当時の人々にとっては本当にたどり着けるのかわからない未知の旅。さらに、旅には出国の許可が必要なところ、国内の情勢不安からその許可も下りません。

それでも諦めない玄奘は、ひとり秘かに出国。

指名手配犯として追われたり、賊に襲われたり、砂漠で遭難したりーー過酷な旅路を息抜き、懸命に天竺を目指して進み続けるのですが……。



本作の見どころは、長安からインドまでの長い長い道程を捉えた美しい映像。

壮大な砂漠やオアシスの風景、玄奘が立ち寄る国の装飾など、細部にまでこだわり抜かれた映像は必見です。

自らの足で一歩ずつ進む玄奘とともに旅をしているような没入感を味わえるはず。

一方で、旅の中で出逢う人々との物語や、アクションシーン、華やかな舞踊シーンなど、エンターテインメント要素も盛りだくさん!

仏教を題材としつつも、ドラマチックな歴史絵巻として楽しめる作品に仕上がっています。



玄奘役には、ジェット・リー主演の『封神伝奇 バトル・オブ・ゴッド』や、シルベスター・スタローンの『大脱出2』など、幅広い作品で活躍する実力派俳優ホアン・シャオミン。

温かくも意志の強いまっすぐな眼で、命がけの旅に挑む玄奘を真摯に演じ切っています。



誰もが知る“三蔵法師”の、知られざる真実を描いた『三蔵法師・玄奘の旅路』。是非、この機会にdTVでチェックしてみてはいかがでしょうか。



■『三蔵法師・玄奘の旅路』

~概要~

玄奘法師の伝記をもとに、玄奘が様々な困難に立ち向かい天竺まで経文を取りに行く姿と、インドでの修行や唐への帰路の姿を描く。

~あらすじ~

玄奘ー三蔵法師は長安からブッダの国、インドへと仏典を求め旅立つ。多くの出逢いと別れを経て、灼熱のタクラマカン砂漠を越え、ついにインドのナーランダー僧院へ辿り着き仏教の研究に勤しむ。多くの仏典を中国に持ち帰った時、彼は齢50歳を過ぎていた。

作品URL:https://bit.ly/3FUxNpj

コピーライト:(C)Jetsen Huashi Media US Co., Ltd.





