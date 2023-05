[株式会社シュクレイ]

4月に1周年を迎えた、愛らしいクマのドローリーが目印の「DROOLY(ドローリー)」から夏を感じる爽やかな〔トロピカル&カマンベールwithハニー〕を新発売いたします!



株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一、本社:東京都港区)は、“チーズ with ハニー”をコンセプトにしたスイーツを展開するブランド「DROOLY(ドローリー)」より、季節限定商品「パウンドケーキ〔トロピカル&カマンベールwithハニー〕」、「フィナンシェ〔トロピカル&カマンベールwithハニー〕」を、数量限定で新発売致します!





パウンドケーキはクリーミーなカマンベールと相性抜群の蜂蜜に、 パイナップル、マンゴー、パッション、ライム、ココナッツとトロピカルな素材を合わせて気分は南国!(チーズ中カマンベール60%以上)



フィナンシェは、クリーミーなカマンベールと蜂蜜に、パイナップル、ココナッツと南国らしい素材を合わせた夏を感じる逸品です。(チーズパウダー中カマンベール75%以上使用)



暑い夏も美味しいスイーツをドローリーと一緒に楽しみましょう。



【パウンドケーキ販売方法のご案内】 10:00~/17:00~ 整理券配布

※当日の販売状況によって、整理券の配布時間が変更になる場合がございます。予めご了承下さいませ。



◆商品概要

【商品名】 パウンドケーキ〔トロピカル&カマンベールwithハニー〕

【価 格】 1個入:1,296円(税込)

【発売日】 2023年5月26日(金)~ ※数量限定につき、無くなり次第終了となります。

【販売店舗】DROOLY(ドローリー)阪神梅田本店





◆商品概要

【商品名】 フィナンシェ〔トロピカル&カマンベールwithハニー〕

【価 格】 5個入:1,188円(税込)

【発売日】 2023年5月26日(金)~ ※数量限定につき、無くなり次第終了となります。

【販売店舗】DROOLY(ドローリー)阪神梅田本店



1周年記念商品のご案内





ハニーチーズタルト〔クリームチーズ with ハニー〕

クリーミーなクリームチーズと相性抜群の蜂蜜にレモンの酸味を少しだけ加えました。 とろ~り、ツヤツヤとしたタルトを見てドローリーも思わずジュルリとよだれが垂れてしまいそう。 1周年を記念したDROOLYらしいチーズと蜂蜜のタルトです。 (チーズ中クリームチーズ74%以上)



2個入:1,296円(税込)※冷凍商品



※10:00、17:00より整理券配布。数量限定につき、無くなり次第終了となります。





定番商品のご案内





パウンドケーキ〔ゴルゴンゾーラ with ハニー〕

コクのあるゴルゴンゾーラと相性抜群の蜂蜜で仕上げた、ちょっと大人でやさしいパウンドケーキ。アクセントで忍ばせたレモンが、それぞれの味をやさしく引き立てます。(チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ42%以上使用)

1個:1,080円(税込)





ハニーチーズケーキ〔カマンベール with ハニー〕

クリーミーなカマンベールムースと相性抜群の蜂蜜ムースに、蜂の巣をイメージした蜂蜜ジュレをあしらった2層のハニーチーズケーキ。アクセントのアプリコットがそれぞれの味を贅沢に引き立てます。

(チーズ中カマンベール12%以上使用)

1ホール:1,944円(税込)※冷凍商品



※10:00より整理券配布。数量限定につき、無くなり次第終了となります。





フィナンシェ〔ゴルゴンゾーラ with ハニー〕

コクのあるゴルゴンゾーラと相性抜群の蜂蜜で仕上げた、ちょっと大人でやさしいフィナンシェ。アクセントで忍ばせたゲランドの塩が、それぞれの味をやさしく引き立てます。

(チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%以上使用)

5個入 972円/10個入 1,944円/14個入 2,722円(全て税込)







クッキー〔カマンベール with ハニー〕

クリーミーなカマンベールチョコレートを、相性抜群の蜂蜜と北海道牛乳を練り込んだクッキーでサンドしました。塩味と甘味のバランスのよいハーモニーが楽しめます。

(チーズパウダー中カマンベール75 %以上使用)

10枚入 1,080円/20枚入 2,160円(全て税込)





パイサンド〔チェダー with ハニー〕

さわやかな酸味のチェダーと相性抜群の蜂蜜の香りと、香ばしく焼き上げたパイのハーモニーを楽しめるパイサンド。サクサクの食感のたびにひろがる香りをお楽しみください。

(チーズパウダー中チェダー66%以上使用)

4個入 1,134円/8個入 2,268円(全て税込)























ブランドロゴ&ストーリー







ぼくはクマ。 なまえはドローリー。

お気に入りのチーズの食べかた。

ハチミツをドロっとかけて食べる。

いろんなチーズとハチミツの甘い香り。

ゴルゴンゾーラもカマンベールも、

それだけでちょっと大人で、やさしい味。

みんなにも食べてほしい、おいしい食べかた。





店舗情報





店舗名称:DROOLY 阪神梅田本店

住 所:〒530-8224 大阪府大阪市北区梅田1丁目13−13 B1

問い合せ:06-6345-2853

営業時間:10:00-20:00 ※館の営業時間に準ずる



<公式ホームページ>https://drooly.jp/

<公式ツイッター >アカウント名:@DROOLY_PR

<公式インスタグラム>アカウント名:@drooly_jp_official



会社情報





<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ベリーアップ!、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、モカボン



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/31-13:46)