[株式会社ネイキッド]

−台北で『NAKED OCEAN』新作も追加発表!2022年12月23日(金)からスタート−



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 、 所在地:東京都渋谷区、代表:村松亮太郎)は、2022年12月23日(金)~2023年3月5日(日)の期間、台湾の都市である台北国立台湾科学教育館にて、ネイキッドのIP(知的財産)である人気の体験型デジタルアート展『NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展 』を開催します。本展は、台湾最大手の展示会社「KHAM INC.寬宏芸術」とのコラボレーション企画となります。











ノンバーバルに、「デジタル深海」の世界で「いのちの起源」を楽しく学べるエデュテイメント



台湾でのネイキッドが企画する体験型アート展や作品発表は、2018年開催の『TOKYO ART CITY BY NAKED』、2021年から2年連続参加の台湾ランタンフェス、2022年夏開催の『NAKED URANAI』に続き、本展が5作目となります。2019年に中国・上海で発表し、その後日本では横浜で開催。台北は3年越しの『NAKED OCEAN』の開催地となります。

『NAKED OCEAN』は、生命の起源であり、生態系を司る要素のひとつである「海の神秘」がコンセプト。まるで異次元に入り込んだような幻想的な風景と、ストーリー性のあるアート体験が人気を博し、ネイキッドを代表する作品のひとつです。『NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展』は、これまでの『NAKED OCEAN』をさらにアップデート。色鮮やかなデジタルの海を探索し、そこに住むデジタルの生き物たちと触れ合うことで、水族館や海では見ることができない深海の世界を擬似体験することができます。海やSDGsについて考えるきっかけに繋げるアート体験を通して、私たちと密接な関係にある「海」をより深く学べる教育機会にもなっています。



台北開催で新作も発表! 浅瀬から始まり深海6500mの世界へ



『NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展』の構成(バックストーリー)は、浅瀬の海底トンネルから海に入り深海6500mの世界を巡る、光と海の物語。プロジェクションマッピングやプログラミングを使ったテクノロジーアートとフィジカルな香りや音楽といったバーチャルとリアルが融合した「デジタルの深海世界」を味わえます。『NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展』で初となる新作のアート体験「Ocean Food Chain」が登場! 海で起こる食物連鎖を体で学べるインタラクティブアートとなっています。また、多細胞生物の起源に近いクラゲが壁に触れると生まれていくインタラクティブアート「Fluid Wall」、クジラが水先案内人となり色彩豊かな深海を旅する、壮大なプロジェクションマッピングショー「PARADISE」など、8つのエリアで構成。このデジタルの海のなかで、現実とファンタジーが融合したインタラクティブアート体験をお楽しみください。





<『NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展』作品紹介>









To the Sea

『NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展』からリニューアルした『NAKED OCEAN』の世界への入り口です。波の打ち際は陸と海の接点でもあり、生と死のはざまでもあります。出口のミストカーテンでは本物の水に包まれながら、海の世界に足を踏み入れる感覚を体験します。









Fluid Wall

手でかき混ぜると、95%が水分のクラゲが海中で生まれ、また流れるように消えていく、美しくも儚い一瞬を表現したフルイドアート。海のアートが作られる壁面では、動くクラゲと触れ合うことができます。









Shoal of Shadows

地球最大の魚の群れが織り成す、海の不思議。

イワシが海の中を飛び回り、互いに交流するダイナミックな瞬間に、「豊の海」の壮大なショーを体感できます。









Ocean Food Chain

『NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展』で初発表となる新作。参加者がそれぞれ海の生物となり、食べて食べられてを体験しながら、海で起こる食物連鎖の世界を学びます。









Ocean Tunnel

スマホのフラッシュで撮影すると、深海魚の模様が浮かび上がる特殊な印刷技術で、まるで潜水艦の中にいるような空間に。めずらしい深海魚を発見できるかも。









Into The Deep

高速エレベーターに乗るように、6500mの深海へ移動。深さによって海中風景が変化する神秘的な世界と色合いの変化を楽しめます。









PARADISE

360°没入型空間。広大な海の世界に没入し、海生物が織りなす幻想的な物語をプロジェクションマッピングショーで没入体験。









LIFERIUM

バーチャル水槽アート。屈折効果で海の生物が光り輝きます。神々しいKALEIDO JELLYFISHが水槽で泳ぐのを見られるなど、まるで水族館にいるよう。







「NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展」開催概要



イベント名:NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展

会場:国立台湾科学教育館(台北市士林區士商路189號)

開催期間:2022年12月23日(金)~2023年3月5日(日)

[12/26、1/9、1/16、1/21(旧正月大晦日)、2/13、2/20休館]

開催時間:平日10:00~17:00/土日祝・冬休み10:00~18:00(チケット販売・入場は閉館時間の30分前までとなります)

チケット料金(税込):チケット販売サイトをご確認ください

チケット販売サイト:https://kham.com.tw/application/UTK02/UTK0201_.aspx?PRODUCT_ID=N28R3MQE

お問い合わせ:khamtw@gmail.com

原案・総合演出:村松亮太郎(NAKED, INC.)

主催:寬宏藝術 KHAM INC.

企画・演出・制作:NAKED, INC.



<原案・総合演出 村松亮太郎プロフィール>









村松亮太郎(むらまつりょうたろう)



アーティスト。NAKED, INC. Founder。大阪芸術大学客員教授。長野県・阿智村ブランディングディレクター。 1997年にクリエイティブカンパニーNAKED, INC.を設立以来、映像や空間演出、地域創生、伝統文化など、あらゆるジャンルのプロジェクトを率いてきた。映画の監督作品は長編/短編合わせて国際映画祭で48ノミネート&受賞。2018年からは個人アーティストとしての活動を開始し、国内外で作品を発表。 2020年には、分断の時代に平和への祈りで世界を繋ぐネットワーク型のアートプロジェクト「DANDELION PROJECT」を立ち上げ、世界各地での作品設置に取り組む。

公式Instagram:https://www.instagram.com/ryo_naked/



NAKED, INC.(ネイキッド)について







1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。“Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動。近年では、世界各地を繋ぐネットワーク型のアートプロジェクト「DANDELION PROJECT」やAR/VR商品の開発など、リアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースを手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、感染症予防対策アート「NAKEDつくばい(R)︎」、「NAKEDディスタンス提灯(R)︎」など。



■NAKED, INC.:https://naked.co.jp

■Official Instagram:https://www.instagram.com/naked_inc/

■Official Facebook:https://www.facebook.com/NAKEDINC.official

■Official Twitter:https://twitter.com/naked_staff

■Official YouTube:https://www.youtube.com/c/NAKEDINC



