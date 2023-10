[株式会社スター・チャンネル]

TV放送の「BS10 スターチャンネル」では11月7日(火)からの独占日本初放送に先がけ、11月5日(日) に吹替版第1話を先行無料放送!





株式会社スター・チャンネルが運営するAmazon Prime Videoチャンネル上の動画配信サービス「スターチャンネルEX」では、海辺の街マーゲイトを舞台に、四姉妹とその一家の日常を描くコメディドラマ『ドリームランド 渚の四姉妹』(全6話)を独占配信中(毎週月曜1話ずつ更新)!またTV放送の「BS10 スターチャンネル」では11月7日(火)からの独占日本初放送に先がけ、11月5日(日)に吹替版第1話を先行無料放送いたします。



作品公式サイト:https://www.star-ch.jp/drama/dreamland/sid=1/p=t/



本作は、BAFTA(英国アカデミー賞)テレビ部門で「ベスト短編番組」を受賞した短編コメディを長編化した1 話30分のドラマ・シリーズ。主演はこれがTVドラマ初主演となるシンガーソングライターで、現在は『ストレンジャー・シングス』でブレイクした俳優デヴィッド・ハーバーとのおしどり夫婦ぶりにも注目が集まるリリー・アレン。不倫・妊娠・姉妹関係・性的指向など人生における葛藤と、その背景にある社会問題も盛り込みつつ、Rotten Tomatoesでは批評家評85%と高い評価を獲得している話題作が、この秋ついに日本初上陸。



ドラマ『 バッド・シスターズ』 の制作などで知られる、女優・脚本家のシャロン・ホーガンが製作総指揮を務めるほか、監督・脚本・キャストほぼ女性だけで構成された本作。今回、そんな<女性だらけのキャスト&スタッフ>にフォーカスした特別映像を初公開!



映像ではキャスト・スタッフともに笑いの絶えない仲睦まじい姿が映し出される。主演のリリー・アレン(ドラマ初主演)が「男性が2人しかいない」と明かす女性中心の撮影現場について、トリッシュ役のフリーマ・アジェマン(『ドクター・フー』)は「シスターフッド最高」の一言。レイラ役のエイミー・フィオン・エドワーズ(『 ピーキー・ブラインダーズ』)は「女性キャストが多くて驚いたけど、心地よくて気楽だった」と語る。シェリル役のフランシス・バーバー(『 ドクター・フー』)は「すばらしい女優、女性監督、女性プロデューサーと仕事をするなんて夢みたい」とキャスト・スタッフを絶賛。大ベテラン女優で、チャーミングな祖母モーリーン(ナン)役を務めるシーラ・リード(『 未来世紀ブラジル』)も「すぐに大家族のように感じた」と語る通り、まるで本当の姉妹・家族に見えてくる彼女たちの演技に注目してほしい。



また、日本語吹替版の主要キャストを務める4 名の豪華声優陣からもコメントが到着!沢城みゆき(リリー・アレン)、沢田敏子(シーラ・リード)、高島雅羅(フランシス・バーバー)、木下紗華(フリーマ・アジェマン)と、こちらも吹替界のスターが勢揃い。ぜひ吹替版でもお楽しみください!



写真左から、シーラ・リード/沢田敏子、フランシス・バーバー/高島雅羅、リリー・アレン/沢城みゆき、フリーマ・アジェマン/木下紗華



沢田敏子コメント(シーラ・リード/祖母モーリーン役)

ポップな色彩の中で繰り広げられる日常に、一家の一人一人の個性が夢、愛、憎しみ、裏切りを織り込んで行く。私の担当した祖母ナンは、この一家の個性の根っこに存在してるのだと思う。生き方に自分軸を持ったかなり弾けたオバアちゃまを演じました。



高島雅羅コメント(フランシス・バーバー/母シェリル役)

とにかく面白かったです!私が演じたシェリルは、型にはまらず自由に生きるシングルマザーですが…そんな彼女の悩みが実に面白かったです。個性豊かな四姉妹も問題だらけで、コメディのようで切なく苦いドラマ。きっと、この一家の先を観たくなりますよ!



沢城みゆきコメント(リリー・アレン/次女メル役)

次女のメルの吹き替えを担当させていただきました、沢城みゆきです。…そうかぁこれコメディなんですね…。メルと一緒に一喜一憂していた収録時は人生に悲劇しか起こらなくて常に胸がきゅうきゅうしていました。いち視聴者としてみなさんと一緒に改めて鑑賞したら笑えるのでしょうか。どうかメルを筆頭に、人生に奮闘する彼女達にご並走ください。このドラマ…なんだかすごいんです。



木下紗華コメント(フリーマ・アジェマン/長女トリッシュ役)

コメディドラマですが、社会や家族の問題もリアルに描いています。個性的な女性達の誰かにきっと共感できるはず。吹替陣も若手からベテランまでと豪華ですので、掛け合いも併せて楽しんでいただきたいです!明るくパワフルなトリッシュの怒涛の喋りも演じ甲斐がありました。





海外ドラマ『ドリームランド 渚の四姉妹』(全6話)

【配信】「スターチャンネルEX」https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0CH5F7TMK

<字幕版・吹替版> 独占配信中 ※毎週月曜、1話ずつ更新

【放送】「BS10 スターチャンネル」

<STAR1 字幕版> 11月7日より 毎週火曜 23:00 ほか ※11月5日(日)13:00 吹替版 第1話無料放送

<STAR3 吹替版> 11月10日より 毎週金曜 22:00 ほか

作品公式サイト:https://www.star-ch.jp/drama/dreamland/sid=1/p=t/

【STORY】

イギリス南東部にある海辺の街マーゲイトに住むオサリヴァン一家。長女のトリッシュは夫スペンスとの間に3人目の子どもを妊娠中だが、女の子を待ち望むあまり、先走ってピンク色がテーマカラーのベビーシャワーを開く。そんなとき、パリに暮らしていた次女のメルが突然マーゲイトに戻ってくる。一家の「はみ出し者」的存在のメルは、さっそくトリッシュと衝突、家族に緊張が走る…。



<スタッフ>

【原案・製作総指揮】シャロン・ホーガン(『バッド・シスターズ』)

【監督】エリー・ヘイドン(『Harlots/ハーロッツ 快楽の代償』)



<キャスト>

メル(リリー・アレン)声:沢城みゆき

四姉妹の次女。30代半ば。パリでファッション系の仕事をしていたが、久しぶりに故郷に戻ってくる。自由奔放で、一家の問題児。姉のトリッシュとはよく対立する。



トリッシュ (フリーマ・アジェマン) 声:木下紗華

四姉妹の長女。父親はアフリカ系。過去に3度も流産を経験しトラウマを抱える。現在3人目を妊娠中。職業は不動産業者。仕切り屋で心配性。



クレア (ギャビー・ベスト) 声:清水はる香

四姉妹の三女。地元紙にローカル情報を伝えるフリーの記者。作家志望でクリエイティブ・ライティング教室に通っている。しっかり者で家族みんなに頼られている。



レイラ (エイミー=フィオン・エドワーズ) 声:石井未紗

四姉妹の末っ子。30歳。職業はごみ収集作業員。おっとりしていて天然ボケな性格。ナンと一番仲が良い。ファッションセンスはヒッピー調。



シェリル (フランシス・バーバー) 声:高島雅羅

四姉妹の母。ボヘミアンな性格。ドラマでは明言されないが、姉妹の父親は全員別々とされる。現在は家族に秘密でダイアンと交際中。



モーリーン(ナン)(シーラ・リード) 声:沢田敏子

シェリルの母親。四姉妹からはナン(おばあちゃん)と呼ばれ愛されている。ボランティアで海岸のゴミ拾いを行い、マーゲイトで知らぬ者はいない存在。



スペンス (キール・スミス=バイノー) 声:遠藤大智

トリッシュの夫。気の良い性格でトリッ シュに頭が上がらない。トリッシュとの間に2人の息子がいる。



ダイアン(マルチナ・レアード) 声:藤生聖子

シェリルの恋人。ロンドンからマーゲイトに引っ越してきたばかりのアーティスト。



