2020年 米Amazon Best YA選出作品!



株式会社小学館集英社プロダクション(東京都千代田区神保町/代表取締役:都築伸一郎)は、邦訳小説『ツイート・ウォーズ~キュートでチーズな二人の関係~』(著:エマ・ロード 訳:谷 泰子)を2023年3月16日(木)に発売しました。









リアルとネットを行き来して、近づいたりすれ違ったり。米国で可愛すぎると話題を呼んだYA小説『ツイート・ウォーズ~キュートでチーズな二人の関係~』(原題:Tweet Cute)が3月16日に刊行。

著者エマ・ロードのデビュー作でありながら、2020年には米Amazon Best YAやForbes Best YA作品に選出され、大きな話題を呼びました。正反対の二人が学校、Twitter、匿名チャットでいがみ合ったり惹かれ合ったり? 軽快なテンポと一筋縄ではいかないストーリーが魅力の本作。読書家として知られる女優、南沢奈央さんも推薦の一冊です!

本書の試し読みをShoPro Books公式noteで公開中。ぜひご覧ください。

https://note.com/shoprobooks/n/nde9b773107f5





■あらすじ



いつも皮肉を飛ばし合う、優等生のペッパーとクラスのお調子者のジャック。そんな正反対の二人は、家業の飲食店のTwitterで「中の人」をしているという、互いに知らない共通点を持っていた。ある日、ペッパーの母親が経営するお店が、ジャックの祖母が生み出した秘伝のレシピを盗作したという疑惑がかけられ、二人はTwitter上で全米を揺るがすリプライ合戦を繰り広げることに! その一方、二人は学校で流行りの匿名チャットアプリで親密な関係になっていて……? お互いの正体を知ったとき、二人の関係はどうなる?





■女優 南沢奈央さんの推薦コメントはこちら!



チグハグなふたりが惹かれあっていく、という王道のラブストーリーに、とっておきの隠し味がいくつも加わって、出会ったことのない胸のときめきと爽快感!





■著者略歴

エマ・ロード[著]…ニューヨーク在住のデジタルメディア編集者兼ライター。本書で小説家としてデビューを果たすと、軽快でキュートな内容から一躍話題に。続く『You Have a Match』でもニューヨーク・タイムズのベストセラーリストに入り、その評価の高さから三作目の『When You Get the Chance』は初版10万部を記録した。現在特に注目されるYA小説家の一人。



谷 泰子[訳]…和歌山県生まれ。1987年大阪大学文学部卒業。英米文学翻訳家。主な訳書に『寄宿学校の天才探偵』シリーズ(東京創元社)がある。





■書籍情報

『ツイート・ウォーズ~キュートでチーズな二人の関係~』

著者:エマ・ロード

訳者:谷 泰子

装画:美好よしみ

装丁:BALCOLONY.

仕様:182×118mm・並製・540頁・本文1C

定価:2,530円(10%税込)

発売日:2023年3月16日(木)頃

ISBN:978-4-7968-8044-2

発売元:小学館集英社プロダクション

商品URL:https://books.shopro.co.jp/?contents=9784796880442



