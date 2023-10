[株式会社スター・チャンネル]

スターチャンネル(株式会社スター・チャンネル:東京都港区)は、 『機動戦士ガンダム』や『装甲騎兵ボトムズ』を生んだクリエイターたちが’70年代初頭に創造していた本格SFアニメの金字塔『ゼロテスター』をAmazon Prime Video チャンネル「スターチャンネルEX」にて、絶賛配信中!1973年10月に放映開始され、50周年を迎える本作の見放題配信は今回が作品史上初となります。



本作の史上初配信を記念して、主人公3人の声を務めたレジェンド声優のみなさま、吹雪シン役の神谷明(『シティーハンター』冴羽獠役、『北斗の拳』ケンシロウ役ほか)、荒石ゴー役の竹尾智晴(現在は中尾隆聖、『ドラゴンボールZ』フリーザ役ほか)、リサ役の一龍斎春水(麻上洋子)(『宇宙戦艦ヤマト』森雪役ほか)、監督を務めた高橋良輔(『装甲騎兵ボトムズ』ほか)からコメントが到着!



SFアニメの金字塔!『ゼロテスター』とは?

『ゼロテスター』は、当時英国製特撮人形劇『サンダーバード』(日本での初放送は1966年)の日本での大ヒットをうけて、東北新社が和製『サンダーバード』を目指し企画したという背景を持つ。本作の主人公はヒーローでもロボットでもなく、当時は“第三のSFアニメ”として登場。そのSF及びビジュアル面を創造したのが、当時新進気鋭のSF作家・高千穂遙率いるクリスタルアートスタジオ = スタジオぬえだった。つまり後の『機動戦士ガンダム』や『超時空要塞マクロス』に繋がる、70年代から80年代のSFアニメの“架け橋”こそが『ゼロテスター』なのである。



作り手の豪華さはクリスタルアートスタジオ = スタジオぬえだけにとどまらない。監督は『装甲騎兵ボトムズ』(83年)などで高い評価を得た高橋良輔。各話絵コンテ及び演出には『機動戦士ガンダム』(79年)などの富野由悠季(当時は富野喜幸)、『宇宙戦艦ヤマト2』(78年)の棚橋一徳らが担当。各話作画監督には『マジンガーZ』(72年)の中村一夫、『機動戦士ガンダム』の安彦良和(絵コンテや演出も兼任)らがあたり、原作を『勇者ライディーン』(75年)の鈴木良武(五武冬史名義で脚本も執筆)が担当。また、各話脚本を『戦闘メカ ザブングル』の吉川惣司、『サイボーグ009』(79年)の山崎晴哉、『機動戦士ガンダム』の山本優、後に『機動戦士ガンダム』や『超時空要塞マクロス』等を執筆する、当時クリスタルアートスタジオ(別名:ジョン・デドワ)所属の新人だった松崎健一らが手がけた。今これだけの顔ぶれを一作品に揃えるのはほぼ不可能ともいえる超豪華なスタッフ陣が集結している。



(C) J.D&東北新社



本作の3人の主人公の一人・吹雪シン役の声は『シティーハンター』(87年)の主人公・冴羽獠役の神谷明。神谷は翌74年4月スタートの元祖合体ロボットアニメ『ゲッターロボ』の主人公・流竜馬(リョウ)役と並行して本作に出演。もう一人の主人公・荒石ゴー役の竹尾智晴(現在は中尾隆聖)は『ドラゴンボールZ』(89年)のフリーザの声で広く知られる。女性主人公・リサ役の声を務めるのは『宇宙戦艦ヤマト』(74年)の森雪役でも知られる現在は声優のほか人気講談師・一龍斎春水として活躍中の麻上洋子(一龍斎は『シティーハンター』で野上冴子の声優も務めており、大ヒット中の最新作『劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)』でも神谷と共演)。



対する敵・アーマノイドは当時のベテラン声優陣が担当している。初代司令官のメビウスの声を『ONE PIECE』(同年)のネフェルタリ・コブラ役を演じた家弓家正、二代目司令官のバルギス役を『バビル2世』(’73年)のヨミ役などで有名な大塚周夫が務める。そしてアーマノイド・ボスを『天才バカボン』(1971年)のバカボンパパ役等で有名な雨森雅司が演じ、画面に奥行きを与えら。さらに、広川太一郎や川久保潔、八代駿らすでに鬼籍に入った方々も含め、“レジェンド声優”が綺羅星のごとく大集結している。世界を魅了する日本のTVアニメを形作ってきたキャスト・制作陣。そんな彼、彼女らの偉大なる“原点”こそが本作なのだ。



※本作は全66話。第40話より『ゼロテスター 地球を守れ!』にリニューアルされている。今回はリニューアル前までの39話までを配信。



(C) J.D&東北新社



放送開始50周年記念 史上初配信中!『ゼロテスター』

豪華レジェンド声優陣、監督からコメント到着!

「作品を通して仲間の大切さやチームワークなどを学びました。スタジオも、和気あいあいとしていて先輩たちも優しかったですね。

キャスティングも贅沢で、演じながら沢山のことを学ばせていただきました。

中尾隆聖さん、一龍斎春水さんとは、この作品がきっかけでスキーに行ったりお芝居をしたり・・・。今でも仲良しです。」

神谷明(声優)



「イヤ~懐かしいですね~

神谷明さんと初めてレギュラーをやった番組なのでよく覚えています。

神谷さん、麻上洋子(一龍斎春水)さん、

広川太一郎さん、そして家弓家正さん、なんと豪華なレギュラー陣でしょう。

本名の竹尾智晴でやった最後の番組です。」

中尾隆聖(声優)



「50年前の映像が美しく甦り、ストーリー・先輩方の個性溢れる演技と共に第一期39話見放題。凄いです!!︎私のアニメシリーズ・主演デビュー作品を感謝の思いと懐かしさいっぱいで観ています。一緒に楽しんでください。」

一龍斎春水(麻上洋子)(声優・講談師)



「全てが初々しい

当時、無名であった『サンライズスタジオ』が生み出した最初のSF作品であった。だからこその活力と希望が画面いっぱいに溢れている。照れくささもあるが敢えて言えば、なんともいえず初々しい! いやー、ここからだったんだなぁ~。」

高橋良輔(アニメーション監督)



『ゼロテスター[HDリマスター版]』 絶賛配信中!

配信:Amazon Prime Video チャンネル「スターチャンネルEX」で絶賛配信中

https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0CGNMMSDR

作品公式ページ:https://www.star-ch.jp/drama/0tester/sid=1/p=t



【スタッフ】原作:鈴木良武/チーフディレクター:高橋良輔/脚本:五武冬史、山崎晴哉、井上知士ほか/

メカニックデザイン&コンセプト:ジョン・デドワ/キャラクターデザイン:箕輪宗廣/

演出:富野喜幸(・富野由悠季)、横山裕一郎、棚橋一徳、安彦良和ほか/

美術監督:河野次郎/音楽:山本直純/制作:関西テレビ、創映社/企画:東北新社、関西テレビ



【ストーリー】時は西暦2100年。人類の宇宙進出が進む地球を、未知なる機械化人類アーマノイド星人が侵略のターゲットに定めた。いち早くこの危機を察知した宇宙開発センター所長のタチバナ博士(声・川久保潔)は、剣持勉キャプテン(声・広川太一郎)に命じ、訓練生から選ばれた吹雪シン(声・神谷明)、荒石ゴー(声・竹尾智晴[現・中尾隆聖])、リサ(声・麻上洋子[一龍斎春水])の3人で編成された対アーマノイド特殊戦闘部隊・ゼロテスターを結成。通称・テスター隊と呼ばれる彼、彼女らは、テスター1~4号機をはじめさまざまな最新鋭メカを駆使して、アーマノイドの攻撃に敢然と立ち向かう…!



※本作は全66話。第40話より『ゼロテスター 地球を守れ!』にリニューアルされている。今回はリニューアル前までの39話までを初配信。

【スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-】 Amazon Prime Video チャンネル上で、スターチャンネルが国内で独占最速放送を行っている最新注目の海外ドラマや独占良作映画が観られるスターチャンネルの配信サービス。https://www.amazon.co.jp/channels/starch



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-18:46)