2023年12月26日(火) ~ 2024年1月11日(木)開催!PLAZAのバーバパパプロモーション



株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2023年12月26日(火)から2024年1月11日(木)までの期間、全国のPLAZA・MINiPLAにて、フランスの人気絵本キャラクター『BARBAPAPA(バーバパパ)』を起用したプロモーション「HAPPY NEW BARBAPAPA! (ハッピー ニュー バーバパパ!)」を開催します。







2024年はいつもとちょっと違う?!新しい姿の『バーバパパ』が登場!新年の始まりを、さらに盛り上げてくれそうな『バーバパパ』のアイテムがPLAZA・MINiPLAに大集結します。



注目は、ハッピーな未来をイメージさせてくれる、2Dとの融合が斬新な実写アート!宇宙飛行士になったバーバパパが、バッグや携帯に付けて持ち歩きたいマスコットボールチェーンやアクリルキーリングになりました。ペンやノートなどのステーショナリー類も勢ぞろい!パッカブルトートやバニティポーチなど、トラベルシーンをかわいく彩ってくれること間違いなしのグッズも豊富にラインアップ!PLAZA・MINiPLAでしか手に入らないスペシャルアイテムです。



さらに、トレンドのレトロカラーアートをのせたランチグッズやモバイルグッズ、PLAZAで大人気の「NOSTALGICA(ノスタルジカ)」のアイテムも要チェック!



“NEW BARBAPAPA”と一緒に、新年を楽しく迎えよう!



https://www.plazastyle.com/barbapapa2024ss/?press=bp1226



HAPPY NEW BARBAPAPA!おすすめ商品







A5リングノート 770円、BICペンセット 1,650円、A6リングノート 690円





ぬいぐるみ 2,750円、マスコットボールチェーン 1,760円





SKINNYDIP×バーバパパ ショルダーロープストラップ 各3,190円、バンカーリング 各1,980円、ストラップ 各2,200円、AirPodsPro用ケース 第1・2世代共通 各2,970円、iPhone13・14用ケース 各3,630円





ノスタルジカ 2Pソックス 各1,320円、トートバッグ 2,750円、キンチャク 各1,980円



プロモーション情報







HAPPY NEW BARBAPAPA!



期間:2023年12月26日(火) ~ 2024年1月11日(木)



https://www.plazastyle.com/barbapapa2024ss/?press=bp1226





※価格はすべて税込み価格です。

※画像はイメージです。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。

※画像を使用される場合はコピーライトを表記してください。

(C)2023 Alice Taylor & Thomas Taylor ALL RIGHTS RESERVED



