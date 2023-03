[株式会社小学館集英社プロダクション(ShoPro)]

2021年米国で最も売れたYA小説!



株式会社小学館集英社プロダクション(東京都千代田区神保町/代表取締役:都築伸一郎)は、邦訳小説『今日、僕らの命が終わるまで』(著:アダム・シルヴェラ 訳:五十嵐 加奈子)を2023年3月16日(木)に発売しました。











■2021年米国で最も売れたYA小説



もしも、今日死ぬと宣告されたら、あなたは一日をどう過ごしますか?

真夜中の0時に、その日死ぬ人に通告を送る「デス゠キャスト」が普及した世界を舞台にした小説『今日、僕らの命が終わるまで』(原題:They Both Die at the End)が3月16日に刊行。

2021年にアメリカでもっとも売れたYA小説として話題となり、全米100万部突破、NYタイムズベストセラーリスト15カ月連続1位と、大反響を呼んだ小説です。Netflixでのドラマ化も決定しました。

声優の斉藤壮馬さん、小説紹介で人気のTikTokクリエイターけんごさんも推薦する本作。結末はわかっているのに最後の1ページまで目が離せない、読めば必ず心に残る1冊です。

本書の試し読みをShoPro Books公式noteで公開中。ぜひご覧ください。

https://note.com/shoprobooks/n/n2ccd25f58f33





■あらすじ



「こちらはデス゠キャストです。残念なお知らせですが、これから24時間以内にあなたは早すぎる死を迎えます。今日という日をどうか精いっぱい生きてください――」



真夜中の0時に、その日死ぬ人に通告を送る「デス゠キャスト」が普及した世界。死を告げられたふたりの少年、マテオとルーファスは、最後の一日を共に過ごす相手を見つけるアプリ「ラストフレンド」を通じて出会う。いつ、どのように死ぬのかはわからない。わかっているのは「今日、必ず死ぬ」ということだけ。後悔や叶えたかった夢、今まで表に出すことの出来なかった、本当の自分の気持ち――。さまざまな想いを胸にふたりは最後の一日をどう生きるのか?





■声優の斉藤壮馬さん、TikTokクリエイター けんご@小説紹介さんの推薦コメントはこちら!



マテオとルーファス。〈デス゠キャスト〉によって死を宣告された少年たちは、残された1日を懸命に生き抜きます。自分だったら、最後の1日をどう過ごすだろう。誰に会いたくなるだろう。けれど、〈デス゠キャスト〉のないこの世界では、その日がいつ訪れるのかはわかりません。だからこそ、今日が最後かもしれないという気持ちを持って、毎日を生きなければなりませんね。また、何気ない会話や描写の中に、はっとするようなフレーズがちりばめられているのが印象的。それらを栞のように、大切に心にしまいました。彼らのエンド・デーがどんな結末を迎えるのか。ぜひ皆さまご自身の目でお確かめくださいませ。

――斉藤壮馬さん(声優)





この小説を大人になる前に読むことができるのは、どれだけ幸せなことでしょうか。明日も生きよう、精いっぱい生き抜いてやろうと誓える物語でした。

――けんご@小説紹介さん(TikTokクリエイター)





■著者略歴

アダム・シルヴェラ[著]…1990年生まれ、ニューヨーク出身、ロサンゼルス在住。児童書の販売員やヤングアダルト小説の書評家を経たのち、『More Happy Than Not』で小説家デビューを果たした。今まで手掛けた小説のほとんどがニューヨーク・タイムズのベストセラー作品になっている。本書が初の邦訳となる。



五十嵐 加奈子[訳]…翻訳家。東京外国語大学卒業。主な訳書にニコラス・グリフィン『ピンポン外交の陰にいたスパイ』、ローラ・カミング『消えたベラスケス』、エドワード・ウィルソン=リー『コロンブスの図書館』(すべて柏書房)、デボラ・ブラム『毒薬の手帖』、リー・メラー『ビハインド・ザ・ホラー』(共に青土社)、ジョン・クラリク『365通のありがとう』(早川書房)などがある。





■書籍情報

『今日、僕らの命が終わるまで』

著者:アダム・シルヴェラ

訳者:五十嵐 加奈子

装画:yoco

装丁:BALCOLONY.

仕様:182×118mm・並製・432頁・本文1C

定価:2,420円(10%税込)

発売日:2023年3月16日(木)頃

ISBN:978-4-7968-8043-5

発売元:小学館集英社プロダクション

商品URL:https://books.shopro.co.jp/?contents=9784796880435



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/16-20:46)