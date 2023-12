[プラザスタイル]

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、全国のPLAZA・MINiPLAにてホリデープロモーション「Just wanna be Together this HOLIDAY!(ジャスト ワナ ビー トゥゲザー ディス ホリデー!)」を開催中。2023年12月8日(金)より、クリスマスギフトにおすすめの雑貨、おもちゃ類を追加ラインアップします。







いよいよクリスマス目前!PLAZAではこの時季だけのワクワクが詰まったホリデープロモーションを開催中。12月8日(金)からは、見ているだけでもハッピー気分になれそうな、カラフルな”トイショップ”をテーマに、クリスマスギフトにぴったりな雑貨&おもちゃ類を追加ラインアップします。



なかでも注目は、昨年の発売時に大反響を呼んだ「テレタビーズ」のグッズ類!着けるだけで「テレタビーズ」のキャラクターに変身できる「ヘアバンド」はとくにマストハブアイテム。お部屋を一気にポップにしてくれる「ストレージボックス」や、バッグや携帯に付けて常に持ち歩きたい「アクリルキーリング」など、PLAZAでしか手に入らない「テレタビーズ」のスペシャルアイテムも続々登場します。



ほかにも、今年のホリデーシーズンをみんなでわいわい楽しめるテーブルゲームやカードゲームなど、トレンドのおもちゃ類も勢ぞろい。PLAZAのワクワクなアイテムをゲットして、大切な人と素敵なホリデーシーズンを過ごそう!



●プロモーション特設ページ:

ホリデープロモーション「テレタビーズ」 おすすめアイテム







フェイスポーチ 全4種 各1,628円





ヘアバンド 全4種 各1,628円





ビッグサイコロ 1,760円、ストレージボックス 全2種 各3,300円

※画像下はオンラインストア限定





アクリルシール 全2種 各770円、アクリルキーリング 全3種 各1,430円

※画像右下はオンラインストア限定











「Just wanna be Together this HOLIDAY!」

期間:2023年12月25日(月)まで



※価格は税込価格です。

※商品画像はイメージです。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。

※限定ギフトラッピングは、アウトレット店およびオンラインストアは対象外です。

※「テレタビーズ」の画像を使用される場合は下記コピーライトを表記してください。

(C) 2023 DHX Worldwide Limited dba WildBrain.









【参考】



「テレタビーズ」とは



ワイルドブレインの「テレタビーズ」は25年以上にわたり、幅広い世代の視聴者を魅了し、楽しませてきました。世界中の放送局やストリーミング・プラットフォームで放送され、ナレーターにタイタス・バージェス(『アンブレイカブル・キミー・シュミット』)を迎えて新しく生まれ変わった実写版Netflixシリーズや、まったく新しいCGアニメのYouTubeシリーズ『テレタビーズ Let's Go!』など、テレタビーズはあらゆる世代のファンにたくさんのコンテンツを提供しています。ティンキー・ウィンキー、ディプシー、ラーラ、ポーの4人は、その陽気さと豊かな好奇心を通じて、楽しい冒険、視覚的なワクワク感、いたずら心にあふれた楽しい世界で、子供たちの想像力を育みます。「テレタビーズ」はまた、ソーシャルメディアとの幅広いタッチポイントにより、大人年上のファンにも愛されるポップカルチャーのアイコンとなり、世界中のセレブリティやカルチャーセッターに愛されています。ライフスタイル・ブランドとして、「テレタビーズ」はポップカルチャーの世界で存在感を放ち、視聴者を魅了し続けているのです。「テレタビーズ」は、キッズ・ファミリー・エンターテイメントの世界的リーダーであるワイルドブレインが権利を所有しています。「テレタビーズ」のX、Instagram、TikTokは@TeletubbiesHQでフォローしてください。



「テレタビーズ」日本公式

HP: https://teletubbies.jp/

X: @teletubbies_jp

Instagram:@teletubbies_jp

*日本に於ける「テレタビーズ」の商品化窓口は株式会社東北新社です







