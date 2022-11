[バンダイナムコアミューズメント]



株式会社バンダイナムコアミューズメントは、テレビアニメ「鬼滅の刃」とのコラボキャンペーン第4弾“「鬼滅の刃」肆ノ章(よんのしょう) in ナムコ”を2022年12月16日(金)~2023年2月12日(日)まで、全国約200店舗の直営アミューズメント施設「namco」およびネットクレーンモール「とるモ」で開催します。



本キャンペーンでは、遊郭潜入時の衣装を身にまとった炭治郎たちがそれぞれの遊びを楽しむufotable描きおろしイラストを使用したナムコ限定景品が登場するほか、テレビアニメ「鬼滅の刃」関連景品が入ったクレーンゲーム機に500円投入で、「ナムコ限定ノベルティ」をランダムで1つプレゼントします。



12月28日(水)からは「グリーティングカード(全1種)」がお店でもらえる年末年始キャンペーンを開催します。



また、2種類のプレゼントキャンペーンも開催します。ネットクレーンモール「とるモ」では抽選で50名さまに「アクリルボード」が当たるプレゼントキャンペーンを実施、バンダイナムコアミューズメント公式Twitterでは、「スタンド付きスクエア時計」が抽選で30名さまに当たるTwitterプレゼントキャンペーンを11月28日(月)より実施します。



【キャンペーン特設サイト】https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/kimetsu2022/





■ナムコ限定テレビアニメ「鬼滅の刃」の景品が登場!

テレビアニメ「鬼滅の刃」のナムコ限定アミューズメント景品が、キャンペーン期間中「namco」および「とるモ」に登場します。



〈展開景品〉

































■対象機に500円投入でオリジナルノベルティをもらおう!

キャンペーン期間中、テレビアニメ「鬼滅の刃」関連景品が入った対象機に500円投入で、「ナムコ限定ノベルティ」をランダムで1つプレゼントします。



「ナムコ限定ノベルティ」は、第1弾として12月16日(金)から「2層式クリアカード(全18種)」、第2弾として1月16日(月)から「ペーパースタンド(全5種)」が登場します。

※ネットクレーンモール「とるモ」は対象外です。



〈ノベルティ〉























■Twitterリツイートキャンペーン

バンダイナムコアミューズメント公式Twitterアカウント(@bnam_jp)をフォローし、該当ツイートをリツイートした方の中から「スタンド付きスクエア時計」が抽選で30名さまに当たるキャンペーンを実施します。



〈実施期間〉

2022年11月28日(月)~12月18日(日)23時59分



〈プレゼント〉

スタンド付きスクエア時計



〈応募方法〉

1. バンダイナムコアミューズメント公式

Twitterアカウント(@bnam_jp)をフォロー

2.該当ツイートをリツイート



〈当選者〉

30名さま





■お店でもらえる!会える!年末年始キャンペーンを開催!

12月28日(水)よりキャンペーン実施の「namco」のお店でスマートフォン向けアプリ「ナムコポイントアプリ」のクーポンを見せると、ナムコ限定「グリーティングカード(全1種)」をプレゼントします。

また、namcoマークイズ福岡ももち店(福岡県・福岡市)では12月30日(金)・31日(土)・2023年1月2日(月)・3日(火)の計4日間、キャンペーン開催を記念した“テレビアニメ「鬼滅の刃」”の主人公である「竈門炭治郎(かまどたんじろう)」が遊びに来るキャラクターグリーティングを開催します。



1.ナムコ限定「グリーティングカード(全1種)」プレゼント!

〈実施期間〉

12月28日(水)~2月12日(日)

※なくなり次第終了です。



〈プレゼント方法〉

1.「ナムコポイントアプリ」をダウンロード

2.ノベルティを受け取るお店をフォローし、クーポンをゲット!

3.クーポンをスタッフに提示



〈ノベルティ〉

グリーティングカード

種類:全1種/サイズ:約H10×W15cm



【ナムコポイントアプリとは】

「namco」のお店がお得で楽しくなる無料のポイントアプリです。毎日アプリを起動するだけでもらえる「ログインボーナス」や「ナムコ店舗への来店」「アプリ内ミッションのクリア」でポイントを獲得することができ、獲得したポイントを「各種プレゼント応募」や「ゲームがお得に遊べるサービス」に利用することができます。

ナムコポイントアプリダウンロードURL:https://bandainamco-am.co.jp/app_dl/



2.竈門炭治郎が遊びに来るキャラクターグリーティング!

〈開催場所〉

namcoマークイズ福岡ももち店

〒810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2−1

MARK IS 福岡ももち 3F・4F



〈登場キャラクター〉

竈門炭治郎



〈開催日程〉

12月30日(金)・31日(土)・2023年1月2日(月)・3日(火)



〈登場時間〉

全日12時・13時・14時の3回登場予定





■炭治郎と天元による店内放送を実施!

キャンペーン期間中、竈門炭治郎と宇髄天元がキャンペーンを紹介する今回のために録りおろした特別な店内放送を実施します。※キャンペーン対象の一部店舗での実施です。



■抽選で「アクリルボード」が当たる「とるモ」キャンペーン!

ネットクレーンモール「とるモ」で、抽選で50名さまに「アクリルボード」が当たるキャンペーンを実施します。

「とるモ」でテレビアニメ「鬼滅の刃」関連商品を3回プレイすると、自動で応募が完了します。

(獲得の有無は問いません。)



【とるモキャンペーン特設サイト】

https://app.torumo.namco.co.jp/?utm_source=url&utm_medium=campaign_page&utm_campaign=kimetu2212





■「とるモ」でテレビアニメ「鬼滅の刃」関連商品をプレイすると炭治郎と天元のショートボイスが楽しめる!

キャンペーン期間中、ネットクレーンモール「とるモ」でテレビアニメ「鬼滅の刃」関連商品をプレイすると、炭治郎と天元の今回のために録りおろした特別ショートボイス(炭治郎:6種+天元:6種/計12種)がランダムで流れます。



※プレイスタート時(各2種)、アーム下降時(各2種)、商品獲得時(各2種)のショートボイスが商品ごとにランダムで流れます。キャラクターの指定はできません。

※ショートボイスはテレビアニメ「鬼滅の刃」関連商品をプレイする方のみに流れます。



ネットクレーンモール「とるモ」とは

「とるモ」は、本物のクレーンゲーム機をパソコンやスマートフォンでプレイして、獲得した商品をご自宅にお届けするサービスです。実際のお店同様のゲームプレイをお楽しみいただけます。



◆「とるモ」なら◆

24時間いつでも、どこでも好きな時に遊べる!

時間内なら何度でもクレーンを上下左右に動かしたり、視点切替できるので商品が狙いやすい!ゲームセンターに入荷する商品の他、ナムコでしか手に入らないオリジナル商品も続々登場します。



【「とるモ」WEBページ】

https://s.torumo.namco.co.jp/sh/Ki_W

【「とるモ」ios アプリゲーム】

https://s.torumo.namco.co.jp/sh/ki_i

【「とるモ」GooglePlay アプリゲーム】

https://s.torumo.namco.co.jp/sh/Ki_A

【「とるモ」公式Twitterアカウント】

https://twitter.com/torumo_jp





(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable



なお、同店を含む当社施設では各種の新型コロナウイルス感染症対策を行っています。詳しくは当社ホームページ

( https://bandainamco-am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html )をご覧ください。



※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※景品・ノベルティはなくなり次第終了です。※画像はイメージです。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



