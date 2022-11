[株式会社ネイキッド]

―西本願寺が『NAKED GARDEN ONE KYOTO』に参画! 2022年11月24日(木)より4日間―



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 、 所在地:東京都渋谷区、代表:村松亮太郎)、は、村松亮太郎 / NAKEDによる、世界と繋がる参加型アートプロジェクト『DANDELION PROJECT』(ダンデライオンプロジェクト)を2022年11月24日(木)~27日(日)までの4日間、浄土真宗本願寺派本山・本願寺(西本願寺・京都市下京区)の国宝・唐門にライトアップとともに展示いたします。本作は本願寺伝道院で開催されるネイキッド初のアートオークションイベント『NAKED AUCTION 0(ゼロ)』の関連展示作品となり、本展示は、ネイキッドが京都市、宇治市、滋賀県大津市とともに発信する次世代型アートプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』の一環として行うものです。











世界遺産・西本願寺の国宝・唐門に、『DANDELION PROJECT』が初登場



『DANDELION PROJECT』は、アーティスト 村松亮太郎による、タンポポのアートオブジェ『DANDELION』を世界各地に植樹し(設置し)、平和の象徴である花を世界中に咲かせていくアートプロジェクトです。体験者が『DANDELION』にスマートフォンをかざすと、平和への願いをデジタルのタンポポの綿毛に乗せて、ネットワークで『DANDELION』が植樹されている世界各地に繋がり、リアルタイムでデジタルの花を届けることができます。本プロジェクトは、世界で75万人以上がすでに体験しています。

この度、世界遺産に登録される西本願寺の国宝・唐門に『DANDELION』を展示することが決定しました。2021年9月に約40年ぶりの修復を終え、桃山時代を象徴する豪華で艶やかな姿でよみがえった「唐門」から世界に平和の願いを届けます。また同期間、日本は世界遺産の二条城や比叡山延暦寺をはじめ、彦根城、北野天満宮、平安神宮、海外はサウジアラビア・リヤドで開催の「アル・ムラバ」にも『DANDELION』が展示されます。国や人種、思想に関わらず、世界中がネットワークで繋がり、一人ひとりの平和への願いを乗せた綿毛となって世界各地にタンポポの花を咲かせます。



1000年以上の歴史が息づく京都がひとつに!『NAKED GARDEN ONE KYOTO』



西本願寺が参画している『NAKED GARDEN ONE KYOTO』は、京都圏全体を一つの「庭」に見立て、ネイキッドが京都市、宇治市、滋賀県大津市、そしてプロジェクトサポートのパートナー企業とともに、リアルとメタバースで開催する次世代アートプロジェクト。12月25日(日)まで、京都エリア各地で『DANDELION PROJECT』をはじめとした様々なアート展示やイベントが開催されています。





<11月27日開催!リアル×メタバースで体験する「伝統と革新」の次世代型オークション>







11月27日(日)、メタバース本願寺伝道院と、リアルの本願寺伝道院にてアートオークション『NAKED AUCTION 0(ゼロ)』が開催。

バーチャルオークションでは、日本の伝統文化を担う、茶道、華道、香道の三道の人とアーティスト 村松亮太郎氏がコラボレーションしたNFTアート作品、リアルオークションでは全国から公募したアーティスト作品が出品されます。NFTアートの売上の一部は西本願寺の文化財保護のために寄付されます。



「DANDELION PROJECT」西本願寺展示 概要



作品名:DANDELION PROJECT 西本願寺(「NAKED AUCTION 0」イベント内展示)

会場:西本願寺(京都府京都市下京区本願寺門前町)

開催期間:2022年11月24日(木)~11月27日(日)

開催時間:18:30~21:00

入場料、参加費:無料

お問い合わせ:onekyoto@naked.works

企画・演出・制作:株式会社ネイキッド

特別協力:西本願寺

公式サイト:https://garden.naked.works/venue_kyoto/2308/



<DANDELION PROJECT西本願寺会期中の同時開催箇所(『NAKED GARDEN ONE KYOTO』)内>









二条城(世界遺産)

特別イベント| NAKED FLOWERS 2022 秋 世界遺産・二条城

2022年10月28日~12月4日









比叡山延暦寺 根本中堂(滋賀県大津市)

(世界文化遺産)

2022年11月3日~12月4日









滋賀院門跡(滋賀県大津市)

2022年11月3日~12月4日









彦根城(国宝・滋賀県彦根市)

特別イベント|『国宝・彦根城 夜間特別公開』

2022年11月5、19、20、25、26、27、12月3日











北野天満宮(国宝・重要文化財)

特別イベント|史跡御土居のもみじ苑 ライトアップ

2022年11月12日~11月27日









平安神宮(重要文化財)

特別イベント | NAKEDヨルモウデ 2022 平安神宮

2022年11月18日~12月25日







NAKED, INC.(ネイキッド)について







1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。“Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動。近年では、世界各地を繋ぐネットワーク型のアートプロジェクト「DANDELION PROJECT」やAR/VR商品の開発など、リアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースを手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、感染症予防対策アート「NAKEDつくばい(R)︎」、「NAKEDディスタンス提灯(R)︎」など。



