株式会社バンダイナムコアミューズメントは、ナムコ限定のカービィ景品が登場するキャンペーン『星のカービィキャンペーン in ナムコ とれたて!プププやさい』を、2022年12月2日(金)から2023年1月15日(日)まで、全国約200店舗の直営アミューズメント施設「namco」とネットクレーンモール「とるモ」で開催します。



本キャンペーンでは、やさいをモチーフにしたナムコ限定アートのカービィ景品がクレーンゲーム機に登場します。また、ナムコポイントアプリのリンク機能を使用して対象のクレーンゲーム機に500円を投入すると、カービィグッズがもれなく当たる「くじ」に参加できるほか、ナムコポイントアプリで対象店舗をフォローしていただいた方に、ナムコ限定「クリアショッパー(全3種)」を1日1枚プレゼントします。



ネットクレーンモール「とるモ」でも、同様のナムコ限定景品が登場します。さらに「とるモ」でしか手に入らない、ナムコ限定アートの「マルチマット」が50名さまに当たるプレゼントキャンペーンも実施します。



『星のカービィキャンペーン in ナムコ とれたて!プププやさい』特設サイト

https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/kirby2022/





■『星のカービィ』のナムコ限定景品が登場!

『星のカービィ』のナムコ限定景品が12月2日(金)より全国の直営アミューズメント施設「namco」とネットクレーンモール「とるモ」に順次登場します。カービィたちが新鮮な「やさい」をお届けする、ナムコ限定アートを使用しています。



















































■ナムコ限定カービィグッズがもれなく当たる「くじ」にチャレンジ!

キャンペーン期間中、ナムコポイントアプリのリンク機能※1を使用してキャンペーン対象機に500円を投入いただくと、ナムコ限定カービィグッズがもれなく当たる「くじ」に参加できます。A賞「ジュートバッグ」、B賞「クリアがまぐち」、C賞「ステッカー」の3つの等賞があり、やさいがテーマの、ナムコ限定アートを使用したアイテムです。



※1リンク機能…ナムコポイントアプリから指定のクーポンを選択し、対象のゲーム機の2次元バーコードを読み込むとアプリとゲーム機がリンクされます。プレゼント引き換えに必要な金額をゲーム機に投入すると引き換えクーポンをお渡しします。

※ネットクレーンモール「とるモ」は対象外です。※数量限定の為、無くなり次第終了です。



▲【A賞】ジュートバッグ

サイズ:幅31cm×高さ27cm×奥行16cm





▲【B賞】クリアがまぐち

サイズ:幅8cm×高さ6.5cm





▲【C賞】ステッカー(ランダム)

サイズ:約6cm





■ナムコポイントアプリ提示で、「限定クリアショッパー」を1日1枚プレゼント!

キャンペーン期間中、ナムコポイントアプリで対象店舗をフォローしていただいた方に、ナムコ限定「クリアショッパー(全3種)」を1日1枚プレゼントします。ナムコポイントアプリでショッパーを受け取りたい店舗をフォローし、発行されるクーポンを店舗スタッフにご提示ください。



※数量限定の為、無くなり次第終了です。※絵柄はお選びいただけます。

※ネットクレーンモール「とるモ」は対象外です。

※クリアショッパーの店舗在庫が無い場合は、アプリで店舗をフォローしていてもクーポンは発行されません。





▲クリアショッパー(全3種)

サイズ:幅26.1cm×高さ49.3cm(持ち手含む)



■とるモ限定プレゼントキャンペーンを開催!

ネットクレーンモール「とるモ」では、「マルチマット(全1種)」が抽選で50名さまに当たるキャンペーンを実施します。とるモで対象商品を3回プレイすると、自動で応募が完了します。(獲得の有無は問いません。)

「マルチマット(全1種)」は、ナムコ限定アートを使用した本キャンペーンでしか手に入らない限定品です。





■Twitter リツイートキャンペーンを実施!

指定のツイートをリツイートいただいた方の中から抽選で「ぷぷぷ青果 しんせんおやさい ぬいぐるみセット」が50名さまに当たるTwitterリツイートキャンペーンを11月24日(木) 12時00分から実施します。

《応募期間》

2022年11月24日(木)12時00分 ~ 12月9日(金)23時59分

《応募条件》

1.バンダイナムコアミューズメント公式 (@bnam_jp)をフォロー

2.指定のツイートをリツイート

《当選者数》

50名さま

《プレゼント内容》

「ぷぷぷ青果 しんせんおやさい ぬいぐるみセット」





■イベント開催記念!店舗来店キャンペーン

12月9日(金)よりバンダイナムコ Cross Store 横浜にて開催する体験型イベント「星のカービィ ときめき☆クレーンフィーバー」と「星のカービィキャンペーン in ナムコ とれたて!プププやさい」の開催を記念し、バンダイナムコ Cross Store 横浜と、全国のアミューズメント施設「namco」にて来店キャンペーンを開催します。バンダイナムコ Cross Store 横浜では「とれたて!プププやさい」の限定イラスト、全国のアミューズメント施設「namco」では「ときめき☆クレーンフィーバー」の限定イラストをそれぞれ使用したオリジナルポストカードをプレゼントします。 配布条件がそれぞれ異なりますので、下記詳細をご確認ください。











ナムコポイントアプリ とは

「namco」の店舗がお得で楽しくなる無料のポイントアプリです。「ナムコ店舗への来店」や「アプリ内クエストをクリア」することでポイントを獲得することができ、獲得したポイントを「各種プレゼント」や「ゲームがお得に遊べるクーポン」等に交換することができます。



▼ナムコポイントアプリ ダウンロードページ

https://bandainamco-am.co.jp/app_dl/



ナムコネットクレーンモール「とるモ」とは

「とるモ」 は、本物のクレーンゲーム機をパソコンやスマートフォンでプレイして、獲得した商品をご自宅にお届けするサービスです。実際のお店同様のゲームプレイをお楽しみいただけます。



◆「とるモ」なら◆

24時間いつでも、どこでも好きな時に遊べる!

時間内なら何度でもクレーンを上下左右に動かしたり、視点切替できるので商品が狙いやすい!

ゲームセンターに入荷する商品の他、ナムコでしか手に入らないオリジナル商品も続々登場します。

▼「とるモ」 WEB ページ

https://s.torumo.namco.co.jp/sh/kb22_W

▼「とるモ」 iOS アプリページ

https://s.torumo.namco.co.jp/sh/kb22_i

▼「とるモ」 GooglePlay アプリページ

https://s.torumo.namco.co.jp/sh/kb22_A

▼「とるモ」 公式Twitterアカウント:@torumo_jp

https://twitter.com/torumo_jp





(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.



※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。※商品は在庫がなくなり次第終了です。



なお、同店を含む当社施設では各種の新型コロナウイルス感染症対策を行っています。詳しくは当社ホームページ

( https://bandainamco-am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html )をご覧ください。



