[株式会社スター・チャンネル]





『ウィルバーの事情』(C) 2002 Zentropa Entertainments6 ApS - Wilbur Ltd



「BS10 スターチャンネル」(株式会社スター・チャンネル:東京都港区)では、来月22日に58歳を迎える、“北欧の至宝”ことマッツ・ミケルセンの誕生日を祝して、“生誕祭”特集を11月に放送します。「北欧の至宝 マッツ・ミケルセン生誕祭」と題して11月13日(月)から誕生日当時の11月22日(水)まで毎日1作ずつカウントダウン放送!

彼の初期作から近年の作品まで日本ではなかなか見られない貴重作も含めて計10作品をお届け。色っぽい紳士の役から、無口なオタク、ぶっとんだダメ男まで、なぜかすべてのキャラがはまってしまうマッツの軌跡を振り返りながら誕生日をお祝いしましょう!



またAmazon Prime Video チャンネル上の動画配信サービス「スターチャンネルEX」では、10月~11月にかけて同特集からの映画9作品を、マッツ・ミケルセンのTVシリーズ代表作『ハンニバル』(シーズン1~3、全39話)とあわせて順次配信スタートします。



====================================

北欧の至宝 マッツ・ミケルセン生誕祭 (全10作品)

放送:【STAR1 字幕版】11月13日(月)~11月22日(水)21:00頃 10日連続放送 ほか

▶特集詳細:https://www.star-ch.jp/feature/detail.php?special_id=20231105

配信:スターチャンネルEX https://www.amazon.co.jp/channels/starch







日本劇場未公開、未ソフト化!作品 白衣の精神科医マッツ!

『ウィルバーの事情』 放送11月14日(火)21:00他 配信11月6日~



(C) 2002 Zentropa Entertainments6 ApS - Wilbur Ltd

『幸せになるためのイタリア語講座』や『17歳の肖像』など、感情表現とユーモアのバランスが絶妙な作品を送り出している、デンマーク出身のロネ・シェルフィグ監督の初期作。本作では、自殺未遂を繰り返す弟を見守る兄の犠牲的な愛の尊さに重点を置きながら、軽妙なストーリー運びで観る者の心を揺さぶっていく。ブレイク前のマッツ・ミケルセンが、兄弟と関係を深める精神科医役で登場する。(制作:2002年 デンマーク=英)



不倫の恋に溺れるマッツ!

『しあわせな孤独』 放送11月15日(水)21:00他 配信11月6日~



(C) 2002 Zentropa Entertainments4 ApS

『未来を生きる君たちへ』でアカデミー外国語映画賞に輝いたスサンネ・ビア監督がその8年前に発表し、一躍その名を高めた愛の物語。カメラは手持ち、照明は使わず、ロケーション撮影を行うなどを徹底した映画運動ドグマ95に則って製作。交通事故で負傷した男性の恋人が、加害女性の夫に救いを求め、被害者カップルと加害者夫婦、それぞれの内面に深く踏み込んでゆく。マッツ・ミケルセンが不倫の愛に身を焦がす男性を好演した。(制作:2002年 デンマーク)



映画デビュー作!裏社会のダメ男マッツ!

『プッシャー(1996)』 放送11月16日(木)21:00他 配信11月6日~



(C)1996 Balboa Enterprise ApS. All rights reserved.

カンヌ国際映画祭監督賞に輝いた『ドライヴ』で世界に旋風を巻き起こしたニコラス・ウィンディング・レフン監督の記念すべきデビュー作となったデンマーク発クライムサスペンス。“プッシャー”と呼ばれる麻薬密売人が、破滅への道を辿る姿を描く。今やハリウッドで大活躍のマッツ・ミケルセンの映画初出演作で、主人公の相棒の密売人を好演。2010年にインドでヒンディー語版、2012年にイギリスで英語版がリメイクされた。(制作:1996年 デンマーク)



ウブな映画オタクマッツ!

『ブリーダー(1999)』 放送11月13日(月)21:00他 配信中



COPYRIGHT 1999(C)KAMIKAZE APS. ALL RIGHTS RESERVED.

『ドライヴ』のニコラス・ウィンディング・レフン監督が、デンマーク時代に撮った初期作品。暴力衝動を募らせる男の葛藤を描くパートと、映画マニアの男が現実世界での恋愛に飛び込もうと奮闘するパート、対照的な2つのドラマが展開される。『ヴァルハラ・ライジング』をはじめとするレフン監督作に多数出演しているマッツ・ミケルセンが内気なレニーを好演。青春を引きずる男たちの姿が、粋な会話と音楽に合わせて描かれてゆく。(制作:1999年 デンマーク)



裏社会のダメ男再びマッツ!

『プッシャー2』 放送11月17日(金)21:00他 配信11月6日~



(C) 2004 NWR Films ApS / Pusher 2 Ltd.

ニコラス・ウィンディング・レフン監督のデビュー作『プッシャー』の続篇。前作で主人公の相棒を演じたマッツ・ミケルセンが主演を務め、更生を誓った密売人が再び裏社会の闇に引きずり込まれていく姿を描くクライムサスペンス。手持ちカメラを使った撮影が、ドキュメンタリー的な迫力を生んでいる。スキンヘッドで入魂の演技を披露したミケルセンは、本作の後に悪役を演じた『007/カジノ・ロワイヤル』で世界的にブレイク。(制作:2004年 デンマーク)



中世で反乱を起こすマッツ!

『バトル・オブ・ライジング』 放送11月18日(水)23:00他 配信11月6日~



(C) TE - Rhône-Alpes Cinema - Herodiade - K'IEN Productions - LOOKS Filmproduktionen - Les Films d'Ici 2013

16世紀、フランスに実在したハンス・コールハースの闘いを、マッツ・ミケルセン主演で映画化した歴史ドラマ。原作はドイツの作家ハインリッヒ・フォン・クライストの「ミヒャエル・コールハース」。横暴な領主に対し反乱を起こしたコールハースの姿を重厚な演出で描く。寡黙で不器用だが激情を胸に秘めた主人公をミケルセンが好演。『ベルリン・天使の詩』のブルーノ・ガンツや『ポンヌフの恋人』のドニ・ラヴァンら名優も共演。(制作:2013年 仏=独)



西部劇でもハマるマッツ!

『悪党に粛清を』 放送11月19日(日)23:15他 配信中



(C) 2014 Zentropa Entertainments33 ApS, Denmark, Black Creek Films Limited, United Kingdom & Spier Productions (PTY), Limited, South Africa

マッツ・ミケルセンが主演した、北欧デンマーク製の本格西部劇。1870年代の米国に渡ったデンマーク移民の男が愛する者を奪われ、復讐という業に身を投じてゆく姿を描く。デンマークを代表する国際的俳優と俊英監督クリスチャン・レヴリングがタッグを組み、北欧産ながら西部劇の王道を感じさせるアクションや男の生き様は必見!また復讐譚として、マカロニウエスタンの趣があるのも見どころ。(制作:2014年 デンマーク=英=南ア)



極寒でサバイバルなマッツ!

『残された者-北の極地-』 放送11月20日(月)21:00他



(C) 2018 Arctic The Movie, LLC.

『アフター・ウェディング』『偽りなき者』のマッツ・ミケルセンが主演したアイスランド製サバイバルドラマ。ミケルセンは極寒の北極圏に不時着したパイロットを演じ、平均気温マイナス30℃という過酷な環境下で撮影を敢行。極限状態に一人取り残された男の生き抜くための闘いを、リアルかつスリリングに描き出す。 (制作:2018年 アイスランド) ※スターチャンネルEXでの配信はありません



坊主頭&マッチョ軍人マッツ!

『ライダーズ・オブ・ジャスティス』 放送11月21日(火)20:50他 配信11月6日~



(C) 2020 Zentropa Entertainments3 ApS & Zentropa Sweden AB.

“北欧の至宝”マッツ・ミケルセンが『アダムズ・アップル』などで何度もタッグを組んできたアナス・トマス・イェンセン監督の下、坊主頭&マッチョな軍人を演じたアクションサスペンス。妻の事故死が犯罪組織による計画的犯行であると聞かされた軍人が、真相を知る数学者たちと手を組んで復讐に乗り出す姿を、予測不能のストーリー展開の中に描き出す。デンマークのアカデミー賞では4冠に輝いたヒット作。(制作:2020年 デンマーク)



泥酔する高校教師マッツ!

『アナザーラウンド』 放送11月22日(水)20:50他 配信11月6日~



(C)2020 Zentropa Entertainments3 ApS, Zentropa Sweden AB, Topkapi Films B.V. & Zentropa Netherlands B.V.

ミドルエイジ・クライシスに悩む4人の男性が、酒の力によって危機を乗り越えようとする姿をシニカルかつユーモラスな視線で描く。飲酒の年齢制限がないデンマークの飲酒文化が垣間見えるのも興味深い。主演のマッツ・ミケルセンをはじめとする俳優陣の“酔っぱらい演技”と、祝祭感あふれる着地点が見事。(制作: 2020年 デンマーク)



美しくも恐ろしすぎる精神科医マッツ!

『ハンニバル』 シーズン1~3 全39話見放題配信中



(C) 2023 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved.

映画『羊たちの沈黙』で世界的人気を博したトマス・ハリスのサスペンス小説“ハンニバル・レクター”シリーズにインスパイアされたオリジナル・ストーリー。レクターの誕生秘話を描く『ハンニバル・ライジング』から、レクターがFBI捜査官ウィル・グレアムに逮捕される『レッド・ドラゴン』までの空白を埋める、オリジナルストーリーである本作は、一流精神科医として名声を博すハンニバル・レクターが、連続女性誘拐殺人事件の捜査でFBIに協力しながら本性を覗かせていく姿を、宿敵である天才プロファイラー、ウィルとの息を呑む駆け引きを通じて浮き彫りにしていく。

※BS10 スターチャンネルでの放送はありません。

====================================





【スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-】 Amazon Prime Video チャンネル上で、スターチャンネルが国内で独占最速放送を行っている最新注目の海外ドラマや独占良作映画が観られるスターチャンネルの配信サービス。https://www.amazon.co.jp/channels/starch



【BS10 スターチャンネル】ハリウッド大作のTV初放送や最新注目の海外ドラマを独占最速放送でお届けするBS3チャンネル編成のプレミアムチャンネル。日本で唯一の24時間吹替専門チャンネルを含め、最新映画から、メガヒット作や不朽の名作、話題の海外ドラマまで。充実のラインアップで放送。https://www.star-ch.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/19-18:16)