日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、法人のお客様を対象とした「Acer年度末大セール」を2023年2月2日(木)より実施します。リモートワークとオフィスワークの両方を採り入れた新しい働き方への柔軟な対応が求められるなか、年度末までのモニターの買い替えや新規導入を検討される法人のお客様に向けてセールを開催。5年保証モデル、Webカメラ搭載モデルなど、台数限定のモニターを幅広くご用意しています。



セール対象製品の一部は、以下の通りです。

(セール内容は予告なく変更になる場合がございます。また、台数には限りがございます。)



・通常3年のところ安心の5年保証付き、27インチ IPSパネル フルHD解像度モニター「V277bmifx」





・省スペースな環境にもおすすめ、21.5インチ フルHD解像度モニター「KA220HQbid」





・Windows Hello対応、Webカメラ付き 23.8インチ フルHD解像度モニター「B247YDbmiprczx」





・画面を90°回転できるピボット機能付き、21.5インチ フルHD解像度モニター「B227QBbmiprx」





Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology(人とテクノロジーの垣根を壊す)”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。



日本エイサー株式会社について

社名 :日本エイサー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者:代表取締役社長 詹 國良(ボブ・セン)

(C) 2023 Acer Inc. All rights reserved. AcerとAcerロゴはAcer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。

(C) 2023 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.



