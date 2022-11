[バンダイナムコアミューズメント]

2022年12月3日(土) 同日オープン!





株式会社バンダイナムコアミューズメントは、株式会社バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」の専門店『ガシャポン バンダイオフィシャルショップ』を2022年12月3日(土)、「TSUTAYA土佐道路店」(高知県高知市)と「TSUTAYA南国店」(高知県南国市)に2店舗同日オープンします。















近年カプセルトイ業界では、大型のカプセルトイ専門店が増加し、身近なエンターテインメントとして多くのお客さまに楽しまれています。バンダイのオリジナルのカプセルトイブランドである「ガシャポン」ならではの「ワクワク体験」と「ユニークな商品」をファンの皆さまに向けて直接お届けしたいという思いから、バンダイと大型カプセルトイ専門店の運営ノウハウを持つバンダイナムコアミューズメントが協業で当店舗を出店します。



今回同日オープンする「TSUTAYA土佐道路店」「TSUTAYA南国店」は、四国内での初出店で『ガシャポン バンダイオフィシャルショップ』としては全国で29・30店舗目となります。バンダイの新商品を全て取りそろえ、ここでしか味わえないガシャポン体験を提供することで、お子さまからご年配の方まで、どなたでも楽しめるガシャポンの魅力を発信していきます。



精巧な造形やユニークな商品展開など、いまやカプセルトイはミニチュア玩具を代表する存在です。国内外問わず多くの方に「ガシャポン」のエンターテインメント性を伝えるべく、今後もバンダイナムコアミューズメントは出店を進めていきます。



▼『ガシャポン バンダイオフィシャルショップ』の魅力

1:バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている!

2:オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる!

3:オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる!

※一部店舗対象外の場合もございます。あらかじめご了承ください。



施設概要

[施設名称] ガシャポン バンダイオフィシャルショップTSUTAYA土佐道路店

[所在地] 高知県高知市鴨部3-24-17

[営業時間] 9:00~24:00

[施設面積] 約53.79平方メートル (約16.27坪)

[設置面数] 300面

[公式サイト] https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/tosa/



施設概要

[施設名称] ガシャポン バンダイオフィシャルショップTSUTAYA南国店

[所在地] 高知県南国市篠原194-1 1F

[営業時間] 9:00~22:00

[施設面積] 約77.99平方メートル (約23.59坪)

[設置面数] 360面

[公式サイト] https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/nankoku/





1:バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている!

バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえ、豊富な商品ラインアップを展開。また『ガシャポン バンダイオフィシャルショップ』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。



すずめの戸締まり

カプセルアクリルチャーム





美しいビジュアルをフレーム付きの台紙でそのまま飾れるコレクションボードで再現!印象的なシーンの場面写を劇場同様の画角でラインアップした全8種類。台紙は約A4サイズのビッグサイズ。作品の世界観をおうちでもお楽しみいただけます。

価格:500円/1回(全8種)

(C)2022「すずめの戸締まり」製作委員会



いきもの大図鑑レプティ

レオパードゲッコー





いきもの大図鑑アドバンスで大人気のヒョウモントカゲモドキをかわいくデフォルメして一般カプセルにて登場です。

価格:500円/1回(全5種)

(C)BANDAI



ハグコット とっとこハム太郎 ちゅー!

ハムちゃんずがケーブルをハグするケーブルアクセサリー・第2弾が登場です!

価格:300円/1回(全6種)

(C)河井リツ子/小学館





PUI PUI モルカー ならぶんです。3

アニメ新シリーズ『PUI PUI モルカー DRIVING SCHOOL』の「ならぶんです。」が登場!

価格:400円/1回(全4種)

(C)見里朝希/PUI PUI モルカーDS製作委員会





ワンピース ウォンテッドプレート第二弾

ワンピースの「手配書」をそのまま商品化!第二弾です!!

価格:300円/1回(全10種)

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション





ハリー・ポッター ミニチュアコレクション

映画「ハリー・ポッター」シリーズに登場する印象的なアイテムがミニチュアになって登場!

「9と3/4番線」は磁石付で、くっつけて飾ることもできます!

「マンドレイク」は植木鉢から取り外すことも可能!

価格:500円/1回(全5種)

WIZARDING WORLD characters, names and related

indicia are (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

WB SHIELD: (C) & ™ WBEI. Publishing Rights (C) JKR. (s22)





カプキャラ ヒロインドールプリマ

~ベル・シンデレラ・白雪姫~

ヒロインドールの新シリーズです。頭身バランスやスカートの造形をリニューアルし、よりドールらしい仕上がりになっています!

価格:600円/1回(全3種)

(C) Disney





星のカービィ シェルドレッサー

貝がらの形をした約11cmの可愛いドレッサーが登場です♪実用的な鏡付きで毎日をもっとキラキラに☆

価格:500円/1回(全4種)

(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. KB22-P3943





ドラえもん

あつめていっぱいこれくしょん3

ひみつ道具にちなんだ表情とポーズがかわいい!「あつめていっぱいこれくしょん」の第3弾が登場!

価格:300円/1回(全4種)

(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK



※画像はイメージです。 ※価格は全て税込みです。※商品は在庫がなくなり次第終了です。





2:オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる!

欲しい商品を確実に手に入れたいお客さまや、すぐに店舗へ足を運ぶことが難しいお客さまのために、バンダイナムコアミューズメントが運営する公式通販サイト「ガシャポン バンダイオフィシャルショップオンライン店」にて購入された商品を、店内のカウンターで受け取ることができます※。

※店舗受け取りサービスは、後日開始予定です。



3:オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる!





「ガシャっと回してポンと出る」がブランド名の由来となっている「ガシャポン」の醍醐味である“ハンドル操作”が体感できる空カプセル回収ボックス「ガシャポイントステーション」(右記イメージ図)や、注目商品を展示するショーケースなどお客さまが楽しめる仕掛けを用意しています。そのほか、購入キャンペーンやお客さま参加型イベントの実施など、バンダイナムコグループならではのエンターテインメントあふれるサービスを提供します。



『ガシャポン バンダイオフィシャルショップ』TSUTAYA土佐道路店・TSUTAYA南国店

オープン記念キャンペーン開催!

11月24日(木)~12月2日(金)開催!「ツイッターフォロー&リツイートキャンペーン」

▼ツイッターフォロー&リツイートキャンペーン

対象3アカウントすべてをフォローしてキャンペーンツイートをリツイートした方の中から抽選で5名さまに、

おうちでガシャ撮りが楽しめる「おうちでガシャ撮り」をプレゼント!

※こちらのデザインは予告なく変更する場合がございます。



【応募方法】

1. 以下3アカウントすべてをフォロー

・『ガシャポン バンダイオフィシャルショップ』公式&オンライン店( @GBO_official )

・『ガシャポン バンダイオフィシャルショップ』TSUTAYA土佐道路店( @GBO_tosa )

または

『ガシャポン バンダイオフィシャルショップ』TSUTAYA南国店( @GBO_nankoku )

・【公式】バンダイ ガシャポン( @Gashapon_Bandai )

2. キャンペーンツイートをリツイート



【応募期間】

11月24日(木)キャンペーンツイート投稿後から12月2日(金)23:59まで



12月3日(土)~12月4日(日)開催!「ツイッターフォロー」・「空カプセル3個回収キャンペーン」

▼ツイッターフォローキャンペーン

店頭にて公式ツイッターアカウント『ガシャポン バンダイオフィシャルショップ』TSUTAYA土佐道路店( @GBO_tosa )または『ガシャポン バンダイオフィシャルショップ』TSUTAYA南国店( @GBO_nankoku )をフォローした画面をスタッフへ提示いただくと「オリジナルエコバッグ」プレゼント!



▼空カプセル3個回収キャンペーン

ナムコアプリと連動して空カプセル3個を「ガシャポイントステーション」へ入れると「オリジナルステッカー」をプレゼント!さらに!各日先着100名さまが抽選に参加できるキャンペーンを実施!

おうちでガシャ撮りが楽しめる「おうちでガシャ撮り」が抽選で各日5名さまに当たります。



↓ナムコアプリのダウンロードはこちら

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/app/



【店舗における新型コロナウイルス感染症対策について】

ガシャポン ポンバンダイオフィシャルショップおよびガシャポンのデパート各店ではお客さまと従業員の感染防止の観点から、次の取り組みを行っております。

・対人距離確保のため、従業員はお客さまと一定の間隔を取ってご案内いたしますことをご了承ください。

・従業員には就業前の健康チェックを義務付けるとともに、うがい、手洗い、消毒の励行、マスクの着用や咳エチケットの徹底など、各種感染対策を強化いたします。

・お客さまのご来場状況により入場制限をさせていただく場合がございます。

・なお、同店を含む当社施設では各種の新型コロナウイルス感染症対策を行っています。詳しくは当社ホームページ( https://bandainamco-am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html )をご覧ください。



【日本国内展開中の『ガシャポン バンダイオフィシャルショップ』店舗リスト:計30店舗】

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップ東京ソラマチ店(2021年9月17日オープン)設置総数 240面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップOSシネマズ神戸ハーバーランド店(2021年10月1日オープン)設置総数 300面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップ金沢フォーラス店 (2021年12月23日オープン)設置総数 300面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップ福岡パルコ店(2022年2月11日オープン)設置総数 330面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップキャナルシティ博多店(2022年3月20日オープン)設置総数 300面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップ新宿マルイアネックス店(2022年3月31日オープン)設置総数 300面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップ横浜ビブレ店 (2022年4月1日オープン)設置総数 300面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップサクラマチクマモト店(2022年4月23日オープン)設置総数 300面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップTSUTAYA南古谷店(2022年6月28日オープン)設置面数 300面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップ横浜ワールドポーターズ店 (2022年7月7日オープン)設置面数 300面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップリブロ別府店(2022年7月29日オープン)設置面数 300面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップイオンシネマ京都桂川店(2022年8月5日オープン)設置面数 480面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップBOOKOFF鈴鹿ハンター店(2022年8月6日オープン)設置面数 290面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップイオンシネマ天童店(2022年8月8日オープン)設置面数 330面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップTSUTAYAイオンタウン弥富店 (2022年8月26日オープン)設置面数 310面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップブックセンタークエストエマックス久留米店(2022年9月2日オープン)設置面数 300面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップTSUTAYA瀬戸店(2022年9月9日オープン)設置面数 330面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップTSUTAYA横須賀粟田店 (2022年9月13日オープン)設置面数 300面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップTSUTAYA茅ヶ崎駅前店 (2022年9月16日オープン)設置面数 300面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップTSUTAYA追浜店 (2022年9月21日オープン)設置面数 300面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップTSUTAYA富山豊田店 (2022年10月7日オープン)設置面数 300面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップリブロ イオンタウン守谷店 (2022年10月21日オープン)設置面数 360面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップTSUTAYAミタス伊勢店 (2022年10月22日オープン)設置面数 360面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップBOOKSえみたす長久手店 (2022年10月29日オープン)設置面数 310面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップイオンモールKYOTO店(2022年11月2日オープン)設置面数 630面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップ八文字屋 北店 (2022年11月3日オープン)設置面数 390面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップ蔦屋書店茂原店 (2022年11月25日オープン)設置面数 330面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップよむよむ フレスポ甲府東店 (2022年11月29日オープン)設置面数 370面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップTSUTAYA土佐道路店 (2022年12月3日オープン)設置面数 300面

・ガシャポン バンダイオフィシャルショップTSUTAYA南国店 (2022年12月3日オープン)設置面数 360面





