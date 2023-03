[エイベックス通信放送株式会社]

2020年に制作され、アジアを始め世界で大ヒットを記録したブロマンス時代劇『山河令』が、映像配信サービス「dTV(R)」で配信スタートいたしました。







主人公・周子舒(ジョウ・ズーシュー)は、晋王直属の暗殺組織、天窗(テンソウ)の首領。

晋王の命令でさまざまな人間を謀殺し、仲間すらも喪っていくうちに、周子舒は自責の念から天窗を抜けようと考え始めます。

天窗を抜けるためには、身体に七竅三秋釘という七本の釘を打つことが掟。しかし、その釘を打つと3年後に死を迎えると言われていました。

命を削る覚悟を決め、七竅三秋釘を打ち込んだ周子舒は天窗を脱退。変装で姿を変え、やさぐれた見た目で放浪の旅に出ます。

その旅先で出逢ったのが、優雅な雰囲気を纏う謎の男・温客行(ウェン・コーシン)。

周子舒が武術の達人であることを見抜き、興味を持った温客行は行動を共にすることに。

そんな中、「琉璃甲」を探し求める鬼面集団がふたりを襲撃。ふたりは、無敵になれるという武庫の鍵「琉璃甲」をめぐる壮絶な争いに巻き込まれていきます。



『山河令』の大きな魅力は、アクションやキャスト陣の衣装&ヘアメイク、背景など、徹底的に美しく作り込まれたその世界観です。

特に、まるで舞踊を見ているかのような流麗なアクションは必見!

剣を使って俊敏な技を繰り出す周子舒、扇を武器に華麗に闘う温客行などなど、それぞれキャラクターに合った大迫力のバトルシーンを繰り広げます。

ファンタジックな演出も相まって、一気に『山河令』の世界に魅了されるはず。



周子舒役を『ハンシュク~皇帝の女傳』『琅琊榜 ~麒麟の才子、風雲起こす~』など多くの時代劇に出演するチャン・ジャーハン、温客行役を『ロマンスの方程式』『華麗なる契約結婚』などのラブコメ作品で人気を博すゴン・ジュンが演じます。

多種多様な伝統的衣装を着こなすふたりの美貌はもちろん、少しずつ心を通わせ、唯一無二の友情を育んでいく関係性に注目です。



ふたりの運命に惹き込まれていくこと間違いなしの全36話。中国発・ブロマンス時代劇『山河令』を、是非dTVでお楽しみください。





■『山河令』

~あらすじ~

朝廷の暗殺組織「天窗」から抜け出すために、自身の体にくぎを打ち、代わりに残された3年間の自由を得た「天窗」の元首領、周子舒(チャン・ジャーハン)は謎の男、温客行(ゴン・ジュン)と出会い、一夜にして無敵になれるといわれる武庫の鍵「琉璃甲」をめぐる壮大な争いに巻き込まれていく。

作品URL:https://bit.ly/3JYkiao

コピーライト:(C)Jetsen Huashi Media US Co., Ltd.





<dTVサービスサイト>

https://video.dmkt-sp.jp/



<dTVに関する情報まとめサイト>

https://dtv.jp/





