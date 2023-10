[株式会社スター・チャンネル]

TV放送の「BS10 スターチャンネル」では11月7日(火)からの独占日本初放送に先がけ、11月5日(日)に吹替版第1話を先行無料放送!





株式会社スター・チャンネルが運営するAmazon Prime Videoチャンネル上の動画配信サービス「スターチャンネルEX」では、海辺の街マーゲイトを舞台に、四姉妹とその一家の日常を描くコメディドラマ『ドリームランド 渚の四姉妹』(全6話)を独占配信中(毎週月曜1話ずつ更新)!またTV放送の「BS10 スターチャンネル」では11月7日(火)からの独占日本初放送に先がけ、11月5日(日)に吹替版第1話を先行無料放送いたします。



作品公式サイト:https://www.star-ch.jp/drama/dreamland/sid=1/p=t/



本作は、BAFTA(英国アカデミー賞)テレビ部門で「ベスト短編番組」を受賞した短編コメディを長編化した1 話30分のドラマ・シリーズ。主演はこれがTVドラマ初主演となるシンガーソングライターで、現在は『ストレンジャー・シングス』でブレイクした俳優デヴィッド・ハーバーとのおしどり夫婦ぶりにも注目が集まるリリー・アレン。不倫・妊娠・姉妹関係・性的指向など人生における葛藤と、その背景にある社会問題も盛り込みつつ、Rotten Tomatoesでは批評家評85%と高い評価を獲得している話題作が、この秋ついに日本初上陸。



この度、本作の撮影ロケ地である海辺のリゾート街マーゲイトにフォーカスした特別映像<ロケ地マーゲイト>を初公開!主要キャストのインタビューや、主人公メルと祖母が浜辺でビーチ・クリーン活動に参加するチャーミングな本編映像を交えながらマーゲイトの魅力に迫る。



イギリス南東部にある海辺の街マーゲイトを舞台にした本作。映像ではノスタルジックな建物や青い海と砂浜に囲まれた美しい景色が映し出され、末っ子レイラ役のエイミー=フィオン・エドワーズ(『ピーキー・ブラインダーズ』)が「マーゲイトには独特の魅力がある」、「(街は)Tバック の水着だらけで最高(笑)」と街の楽し気な様子を語る。また、母親シェリル役のフランシス・バーバー(『ドクター・フー』)は「かなり蒸し暑かった」と「英国史上最も暑かった日」の撮影に思い出し笑いするが、祖母モーリーン役のシーラ・リード(『未来世紀ブラジル』)は「海辺にいるだけでいつも幸せ」と自然豊かな場所での撮影にご満悦の様子だ。主演のリリー・アレンは「まさに海辺の夏の凪を体験した」と、それぞれのマーゲイトでの撮影を振り返った。ハッピーカラーのあふれる街の風景も本作の見どころのひとつ。マーゲイトの魅力をたっぷり感じてください。





海外ドラマ『ドリームランド 渚の四姉妹』(全6話)

【配信】「スターチャンネルEX」https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0CH5F7TMK

<字幕版・吹替版> 独占配信中 ※毎週月曜、1話ずつ更新

【放送】「BS10 スターチャンネル」

<STAR1 字幕版> 11月7日より 毎週火曜 23:00 ほか ※11月5日(日)13:00 吹替版 第1話無料放送

<STAR3 吹替版> 11月10日より 毎週金曜 22:00 ほか

【STORY】

イギリス南東部にある海辺の街マーゲイトに住むオサリヴァン一家。長女のトリッシュは夫スペンスとの間に3人目の子どもを妊娠中だが、女の子を待ち望むあまり、先走ってピンク色がテーマカラーのベビーシャワーを開く。そんなとき、パリに暮らしていた次女のメルが突然マーゲイトに戻ってくる。一家の「はみ出し者」的存在のメルは、さっそくトリッシュと衝突、家族に緊張が走る…。



■歌手リリー・アレンのTVデビュー作品にイギリス実力派キャストとBAFTA受賞クリエーターが集結!

シンガーソングライター、リリー・アレンのTV初出演&主演作。父親は俳優のキース・アレン、弟は『ゲーム・オブ・スローンズ』のアルフィー・アレンという芸能一家に生まれたリリーは、2006年にシングル「スマイル」が全英1位を記録するなどポップ歌手として世界的人気を集める。2021年にはイギリスのブロードウェイとも呼ばれるウェストエンドで演劇デビューを果たし、舞台『2.22 A Ghost Story』で由緒ある「ローレンス・オリヴィエ賞」ベスト女優賞にノミネートされるなど高い評価を受けた。今作でリリーが演じるのはパリのファッション業界で働いていたが突然帰郷する四姉妹の次女メル役。そのほか長女トリッシュ役に人気SFシリーズ『ドクター・フー』でブレイクしたフリーマ・アジェマン、四女レイラ役に『ピーキー・ブラインダーズ』のエイミー=フィオン・エドワーズ、また一家の精神的支柱である祖母役を『未来世紀ブラジル』の大ベテラン、シーラ・リードが務めるなど実力派英国俳優たちが勢揃い。なお三女クレア役のギャビー・ベストは本作の脚本も担当している。製作総指揮は『バッド・シスターズ』の制作などでも知られる女優・脚本家のシャロン・ホーガン。本作はホーガンが2017年に原案・脚本を手がけ、BAFTA(英国アカデミー賞)テレビ部門で「ベスト短編番組」を受賞した11分間の短編コメディを全6話に長編化したTVシリーズである。



■古くからのリゾート地マーゲイトの街を舞台に、四姉妹とその一家の日常を描く

ドラマの舞台になるのは、イングランド南東部ケント州にある海辺の街マーゲイト。古くからリゾート地として人気があるこの街に暮らす四姉妹を中心に、一家の日常生活、 恋愛、夢、嘘、秘密、悩みをカラフルでポップな映像と共に描く。「ドリームランド」は、マーゲイトにある老舗遊園地の名前であり、その一角にある映画館はサム・メンデス監督による映画『エンパイア・オブ・ライト』の撮影ロケ地にもなった。遊園地のどこかノスタルジックな乗り物や、青い海と砂浜、四姉妹の個性的なファッション、ピンク色をテーマにしたベビーシャワー・パーティなど、まるでお菓子箱をひっくり返したようなパステルトーンのカラフルな映像が、眺めているだけでも目を楽しませてくれる作品に仕上がっている。



■ポップなだけじゃない。現代の社会問題を随所に盛り込んだシャープな切り口も魅力

「ドリームランド」(夢の国)というタイトルやキラキラな風景とは対照的に、マーゲイトの光と影、理想と現実もこのドラマは鋭く描く。父親の存在なしに女だけでお互いに協力しあって生きてきた一家は、一見団結力が高そうに見えるが、それぞれの秘密や嘘で、崩壊の危機に直面する。さらに今作ではソーシャル・モビリティ(社会的流動性) もテーマのひとつ。一家はカウンシルハウス(公団住宅)に住むワーキングクラスである一方、母シェリルの恋人や四女レイラのデート相手は、ロンドンからマーゲイトに越してきた「ヒップ」 なミドルクラス出身。マーゲイトは長らく鄙びた海辺の田舎街だったが、近年は物価が高騰するロンドンを出てマーゲイトに移住する若者やアーティストが増加して、不動産価格が急上昇、地元住民の暮らしに影響を及ぼしているという背景がある。また四姉妹のなかで一人だけ肌の色の異なる長女トリッシュが、日常にひそむ無意識な差別・偏見に基く言動(マイクロ・アグレッション)に怒ったり、母シェリルが自身の性的指向(SOGI)に戸惑うなど、田舎町ならではの保守性も捉えつつ現代の社会問題が盛り込まれ、単なる「ポップなコメディ」ではない深みを作品に与えている。



■ロッテントマト85%、批評家から高い評価!シーズン2を待望する声も

映画・ドラマ批評サイト「Rotten Tomatoes」では85%フレッシュと、批評家から高い評価を受けている。一般ファンからも「イッキミした」、「絶対にシーズン2が観たい!」という熱い声が寄せられている。





<スタッフ>

【原案・製作総指揮】シャロン・ホーガン(『バッド・シスターズ』)

【監督】エリー・ヘイドン(『Harlots/ハーロッツ 快楽の代償』)



<キャスト>

メル(リリー・アレン)声:沢城みゆき

四姉妹の次女。30代半ば。パリでファッション系の仕事をしていたが、久しぶりに故郷に戻ってくる。自由奔放で、一家の問題児。姉のトリッシュとはよく対立する。



トリッシュ (フリーマ・アジェマン) 声:木下紗華

四姉妹の長女。父親はアフリカ系。過去に3度も流産を経験しトラウマを抱える。現在3人目を妊娠中。職業は不動産業者。仕切り屋で心配性。



クレア (ギャビー・ベスト) 声:清水はる香

四姉妹の三女。地元紙にローカル情報を伝えるフリーの記者。作家志望でクリエイティブ・ライティング教室に通っている。しっかり者で家族みんなに頼られている。



レイラ (エイミー=フィオン・エドワーズ) 声:石井未紗

四姉妹の末っ子。30歳。職業はごみ収集作業員。おっとりしていて天然ボケな性格。ナンと一番仲が良い。ファッションセンスはヒッピー調。



シェリル (フランシス・バーバー) 声:高島雅羅

四姉妹の母。ボヘミアンな性格。ドラマでは明言されないが、姉妹の父親は全員別々とされる。現在は家族に秘密でダイアンと交際中。



モーリーン(ナン)(シーラ・リード) 声:沢田敏子

シェリルの母親。四姉妹からはナン(おばあちゃん)と呼ばれ愛されている。ボランティアで海岸のゴミ拾いを行い、マーゲイトで知らぬ者はいない存在。



スペンス (キール・スミス=バイノー) 声:遠藤大智

トリッシュの夫。気の良い性格でトリッ シュに頭が上がらない。トリッシュとの間に2人の息子がいる。



ダイアン(マルチナ・レアード) 声:藤生聖子

シェリルの恋人。ロンドンからマーゲイトに引っ越してきたばかりのアーティスト。



【スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-】

Amazon Prime Video チャンネル上で、スターチャンネルが国内で独占最速放送を行っている最新注目の海外ドラマや独占良作映画が観られるスターチャンネルの配信サービス。

https://www.amazon.co.jp/channels/starch

【BS10 スターチャンネル】

ハリウッド大作のTV初放送や最新注目の海外ドラマを独占最速放送でお届けするBS3チャンネル編成のプレミアムチャンネル。日本で唯一の24時間吹替専門チャンネルを含め、最新映画から、メガヒット作や不朽の名作、話題の海外ドラマまで。充実のラインアップで放送。https://www.star-ch.jp/

