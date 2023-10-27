TVアニメ『Paradox Live THE ANIMATI…
［株式会社ヒューマンフォーラム］
アパレル事業を展開する株式会社ヒューマンフォーラム(本社:京都市中京区 代表取締役会長:出路 雅明)が運営するアパレルブランド「SPINNS」は、TVアニメ『Paradox Live THE ANIMATION』とのコラボレーションアイテムの販売を決定した。Animax Cafe+で先行販売し、その後SPINNS一部店舗及び通販にも登場する。
ラップTシャツをイメージした各チーム別のロングTシャツ、ラバーコインケースや、オーロラバッグの展開となる。
■販売期間
Animax Cafe+ ※先行販売／2023年11月10日(金)～2023年12月21日(木)迄
SPINNS一部店舗／2023年12月27日(水)～2024年1月10日(水)迄
SPINNS SHIBUYA109店、SUPER SPINNS梅田HEP FIVE店、SPINNS町田ジョルナ店、SPINNS名古屋店、SUPER SPINNS福岡PARCO店
SPINNS公式通販／2024年1月13日(土)12:00～2024年2月11日(日)23:59迄
■商品一覧
・ロングTシャツ
・ラバーコインケース
・オーロラバッグ
※商品は無くなり次第終了となりますので、ご了承ください。
※通販でのご購入商品の場合は2月下旬以降発送予定です。
■『Paradox Live THE ANIMATION(パラアニ)』のコラボカフェ詳細はこちら！
https://www.sweets-paradise.jp/collaboration/paradoxlive2023
■『Paradox Live THE ANIMATION(パラアニ)』とは
エイベックス×ジークレストによるHIPHOPメディアミックスプロジェクトの『Paradox Live』が、
2023年10月よりTOKYO MX、BSフジ、アニマックスにてTVアニメを放映開始している。
公式X（旧Twitter） → https://twitter.com/paradoxlive_TA
公式HP → https://paradoxlive.jp/animation/
●SPINNS(スピンズ)
「主張がスタイルをつくる」、「変われるってムテキ」をコンセプトに常に時代のトレンドに添いながらも自分たちの主張を大切にした「スタイル提案」と「変われる」をつくり続ける“スタイルマーケット”である。「NEW&VINTAGE STYLE MARKET」という言葉の通り、独自のスタイルを貫いたオリジナル商品に加え、新商品から中古商品までワールドワイドなセレクトによる幅広い商品を取り扱っています。その品揃えはファッションだけでなく、音楽、アート、など様々な”ユースカルチャー”をスピンズ風にミックスし「ライフスタイル」として提案し続ける。まさにファッション、音楽、アート、人などの様々なユースカルチャーがスピンする(渦巻く)お店である。
2023年9月で30周年を迎えた。
公式サイト → https://www.spinns.com/
公式通販 → https://www.spinns.jp/
店舗リスト → https://www.spinns.jp/f/shop
公式Twitter → https://twitter.com/spinns_com
公式Instagram→ https://www.instagram.com/spinns_official/
【権利表記】
(C)Paradox Live THE ANIMATION
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/27-18:46）
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