[株式会社Cygames]

~前作『グランブルーファンタジー ヴァーサス』が全世界累計販売本数120万本を突破!~







ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一)は、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Steam用ソフト『グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-(以下、GBVSR)』の番組「グラブルSHOWCASE GBVSR Part.2」を12月2日(土)に公開し、同番組内にてタイトルの最新情報を多数発表いたしました。

また、前作『グランブルーファンタジー ヴァーサス』が、全世界累計販売本数120万本を突破したことをお知らせいたします。



キャラクターパスPart.1「ルシファー」が1月中旬に配信決定!







ストーリーモードにてボスキャラクターとして「ルシファー」が登場。さらに、キャラクターパス Part.1の1人目の追加プレイアブルキャラクターとして参戦します。配信は1月中旬を予定しています。あわせて、キャラクターパス Part.1のロードマップを公開いたしました。

また、12月23日(土)・24日(日)に東京ビッグサイトで開催する「グラブルフェス2023」にて『GBVSR』の試遊ブースの出展が決定。23日(土)のステージイベント「GBVSR & Relink 最新NEWS」にて、新情報を公開予定です。



プレミアムアバター「ウマ娘 プリティーダービー」セットが12月14日(木)に配信決定!







「ウマ娘 プリティーダービー」でおなじみのキャラクター「スペシャルウィーク」「トウカイテイオー」「サイレンススズカ」「メジロマックイーン」のプレミアムアバターセットが有料ダウンロードコンテンツとして12月14日(木)より配信予定です。本コンテンツは、ロビーアバターとして使用できるほか、ウマ娘たちが「パートナー」としてプレイヤーを応援してくれます。ほかにも、プロフィールに設定できるバッジや「ぐらぶるレジェンドばとるっ!(ぐらばとっ!)」で武器の見た目を変更できる“ばとるキット「ニンジンブレード」”も同梱します。

また、前作『グランブルーファンタジー ヴァーサス』でも登場していた「ゴールドシップ」もプレミアムアバターとして引き続き登場。「ゴールドシップ」はゲーム内ショップにてルピ(ゲーム内硬貨)で解放できます。



●「ウマ娘 プリティーダービー」プレミアムアバターセット詳細情報



「ウマ娘 プリティーダービー」プレミアムアバターセット

価格1,320円(税込)

内容物

プレミアムアバター(4種)/バッジ(4種)/ばとるキット「ニンジンブレード」

(C) Cygames, Inc.



大会情報が目白押し!







来年1月より、『GBVSR』の発売後初となる大型トーナメントを世界3地域で開催いたします。

北米・欧州・アジアで開催されるそれぞれのオフライン大会の上位者を3月にアメリカ・カリフォルニアで開催される「ARC WORLD TOUR FINALS 2023」へ招待し、世界王者を決定いたします。

腕試しにぜひ、ご参加ください。

また、4月27日(土)~29日(月)に開催される「EVO Japan」で『GBVSR』がメインタイトルとして選出されました。ぜひそちらもご注目ください。



●大会詳細情報

大会名:GBVS Cygames Cup Special2024

開催日:2024年1月20日(土)、21日(日)

開催地:日本・東京



大会名:Kayane Cup

開催日:2024年1月21日(日)

開催地:フランス



大会名:FROSTY FAUSTINGS

開催日:2024年1月25日(木)~28日(日)

開催地:アメリカ・シカゴ



「ぐらぶるレジェンドばとるっ!」の新ルールが公開!







様々なパーティゲームを最大30人で楽しめる「ぐらぶるレジェンドばとるっ!(ぐらばとっ!)」の新ルールを公開いたしました。



●新ルール詳細情報

・「ライジングダッシュ(タワー)」

様々なアトラクションを攻略しながらゴールを目指す障害物競争。

ステージは複数あり、タワータイプは上へ上へと登りながらゴールを目指します。



・「ゴーレムアタック」

全員で協力し、迫りくるゴーレムの大群を撃退!

襲撃を生き残った者が次のステージへ進め、ライフが尽きると脱落に。



・「ぴょんぴょんサバイバル」

回転するビームをジャンプで避けながら、最後まで生き残ろう!

集中力がモノをいう極限サバイバル!



ナルメアのコスチュームスキンがバトルパス報酬として登場!







ナルメアのコスチュームスキン「黒蝶夢幻衣(こくちょうむげんころも)」が登場。

発売後に開催予定のバトルパスイベントの報酬として登場予定となっています。

また、今後も様々なキャラクターのコスチュームスキンを追加予定です。



「GPD WIN4」が推奨機種に決定!







株式会社ハイビーム様と連携させていただき、ポータブルゲーミングPC「GPD WIN4」を推奨機種に決定いたしました。

ポータブルゲーミングPC専門店「ハイビーム」2店舗にて、「GPD WIN4」が実際に展示されておりますので、ぜひ足を運んでみてください。



●店舗情報

店舗名:ハイビーム秋葉原本店

住所:東京都千代田区外神田5丁目5-11



店舗名:ハイビーム大阪なんば日本橋店

住所:大阪府大阪市中央区日本橋2丁目8-16 日本橋レジデンス2F



デジタルフィギュアモードを使用したフォトコンテストが開催決定!







デジタルフィギュアモードで撮影した作品で行うフォトコンテストを開催いたします。

入賞作品はWEBサイトに掲載させていただくほか、賞に応じて特別な商品をお贈りします。

コンテスト用のハッシュタグをつけ、作品と共にポストいただくだけで参加できますので、ぜひご参加ください。

詳細情報は後日、公式サイトおよび公式X(旧Twitter)にてお知らせいたします。



「GBVSR発売記念リポストキャンペーン」が開催!







『GBVSR』の発売を記念したリポストキャンペーンを開催いたします。

キャンペーンの参加方法は、GBVS公式X(旧Twitter)のアカウントをフォローしていただき、それぞれのキャンペーンポストをリポストしていただくと応募完了となります。



キャンペーン第1弾

対象ポスト:https://twitter.com/gbvs_official/status/1730900990688420008

期間:12/2(土)~12/10(日)23:59

※詳細情報は公式サイトのキャンペーン詳細ページをご確認ください

(https://rising.granbluefantasy.jp/news/detail/?id=o1b3q9iub523)



キャンペーン第2弾

期間:12/11(月)19:00~12/17(日)23:59予定



前作『グランブルーファンタジー ヴァーサス』がグローバル120万本セールスを達成!







『グランブルーファンタジー ヴァーサス』が、全世界で120万本セールスを達成いたしました。(※パッケージ販売とダウンロード販売の合計)



「グラブルSHOWCASE GBVSR part2」番組概要







▼「グラブルSHOWCASE GBVSR part2」

https://www.youtube.com/watch?v=cZPs_JoV5nU



●番組内容

発売を間近に控えた『GBVSR』の最新情報をお届けする番組です。

基本情報のおさらいや最新情報、実際の対戦シーンなど盛りだくさんの内容となっています。

ストーリーモードの紹介や、「ぐらぶるレジェンドばとるっ!(通称:ぐらばとっ!)」の新ルールを試遊します。

加えて、「デジタルフィギュアモード」の実演や、「Cygamesスタッフによるバトルトーナメント」など、実機でのプレイ映像が目白押し!

そのほか、発売後の展開についての発表もございますので、ぜひご注目ください。



『グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-』製品概要





作品名:グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-

ジャンル:対戦アクション&パーティー

プレイ人数:1~30人

オンライン:対応

価格:「スタンダードエディション」 6,600円(税込)

「デラックスエディション」 9,680円(税込)

「フリーエディション」 無料

発売日:2023年12月14日(木)

プラットフォーム:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Steam

レーティング:IARC 12+

企画・制作:株式会社Cygames

開発:アークシステムワークス株式会社

権利表記:(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS



・『グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-』公式サイト

https://rising.granbluefantasy.jp/

・GBVS公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/gbvs_official

・『グランブルーファンタジー ヴァーサス』公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@gbvs_official



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/04-19:16)