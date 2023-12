[株式会社Cygames]







ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一)は、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Steam用ソフト『グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-』が2024年4月27日(土)から29日(月)にかけて開催される格闘ゲーム大会「EVO Japan 2024 presented by ROHTO(以下、EVO Japan 2024)」のメインタイトルに採用されたことをお知らせいたします。



EVO Japan 2024について





Evolution Championship Series(略称:EVO)は最も長い歴史を持つ格闘ゲーム大会です。世界中の格闘ゲームプレイヤー達が集まり、公平なルールと競技精神、そしてそれまで磨いてきた最高の技術で競い合い、チャンピオンの座を決める戦いに挑みます。日本で開催されるEVO Japanはその理念を受け継いだ、もう一つの世界大会です。大熱狂を巻き起こした格闘ゲーム最大の祭典が2024年も開催されます!



EVO Japan 2024大会情報





大会名:EVO Japan 2024 presented by ROHTO

開催日:2024年4月27日(土)~2024年4月29日(月・祝)

会場:有明GYM-EX(東京)

※参加・観戦共に有料チケットが必要となります

公式サイト:https://www.evojapan.gg/

『グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-』製品概要





作品名:グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-

ジャンル:対戦アクション&パーティー

プレイ人数:1~30人

オンライン:対応

価格:「スタンダードエディション」 6,600円(税込)

「デラックスエディション」 9,680円(税込)

「フリーエディション」 無料

発売日:2023年12月14日(木)

プラットフォーム:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Steam

レーティング:IARC 12+

企画・制作:株式会社Cygames

開発:アークシステムワークス株式会社

権利表記:(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS



