[パナソニック株式会社]

「今年より美しい来年を贈ろう。UPDATE YOUR BEAUTY」11月30日より開催



パナソニック株式会社(以下、パナソニック)は、今年7月にオープンした美容アイテムを体感できる拠点「Panasonic Beauty OMOTESANDO」にて、ホリデーシーズン限定の体験イベント「今年より美しい来年を贈ろう。UPDATE YOUR BEAUTY」を2023年11月30日(木)より開催します。

イベント期間は、ホリデーシーズンを盛り上げる特別な空間でお客様をお迎えします。お肌や髪の現在の状態を確認、美容知識の豊富なコンシェルジュがお悩みをお伺いしながら、あなたに合った最新ビューティケアのご提案も。ご自身や大切な方へ、“今年より美しい来年”を贈ってみてはいかがでしょうか。







《「今年より美しい来年を贈ろう。UPDATE YOUR BEAUTY」概要》

・開催期間:2023年11月30日(木)~2023年12月30日(土)

・時間 :月曜日~木曜日 11:00~19:00 ※12月25日(月)は20:00まで

金曜日~日曜日 11:00~20:00 ※12月29日(金)、30日(土)は19:00まで

・内容 :期間限定で、館内全体が特別なホリデーシーズン仕様の装飾に。

カウンセリングスペースで、あなたに合わせた特別なご提案をいたします。

・コンシェルジュによるマンツーマンでのカウンセリング(肌・ヘア分析)※SPECIALコースにて実施

・最新美容機器や人気のスキンケア・コスメを使ったビューティケア体験 ※スキンケア・コスメ使用はSPECIALコースにて実施

・ご来場の皆様の声で、できあがるビューティツリー

・最新ビューティケアを通してアップデートした姿を、美しい光の演出の中で撮影できるフォトスポット

・イベントURL:https://panasonic.jp/beauty/omotesando/event-holiday-pbo-231130.html

・Instagram公式アカウント:https://www.instagram.com/panasonic_beauty/



《「今年より美しい来年を贈ろう。UPDATE YOUR BEAUTY」注目コンテンツ》

期間限定の、体験型イベント「今年より美しい来年を贈ろう。UPDATE YOUR BEAUTY」では、ホリデームードを盛り上げるだけでなく、スキンケアやヘアケアのアップデートを体感できるよう、さまざまなコンテンツをご用意しております。



■ホリデーシーズン仕様の装飾で気分も上がる!

イベント期間中は店舗外観だけでなく、店内もホリデーシーズン仕様のデザインに変わります。鮮やかな赤を基調としたデザインで、ホリデー気分も最高潮に。自分へのご褒美や友人同士でお出かけ前の準備に、肌や髪を整えに来るのもおすすめです。



■パナソニックビューティ表参道にしかない肌&ヘア分析で肌と髪のコンディションを確認。

1対1の丁寧なカウンセリングで最新ビューティケアを体験。

SPECIALコースでは、現在のお肌や髪の状態を分析。美容知識の豊富なコンシェルジュがお悩みを伺いながら、あなたに合った最新のビューティケアをご提案します。コンシェルジュによる一対一の丁寧なカウンセリングで、自分でも気づいていないお肌の状態を知るきっかけにも。体験ルームでは、最新美容機器を使ったビューティケアを実際に40分間じっくりとお試しいただけます。メイク直しアイテム(スキンケア&コスメ)もご用意しているので、お化粧を落として、思う存分素肌でしっかりとご体感いただけます。一年頑張った肌や髪のビューティケアをアップデートしてはいかがでしょうか。(当日予約制・所要時間約60分)

お時間のない方のために、QUICKコースもご用意。タブレット上の質問に答えるだけで、あなたに合った最新の美容アイテムをご提案します。オススメ商品や気になる商品は、スタンディングで気軽に腕などでお試し可能。所要時間は約15分になります(予約不要)。





■みんなで作り上げるビューティツリー。

体験にご満足いただけたら、特別仕様のツリーにオーナメントの飾り付けを。

UPDATE FLOORの入り口付近には3本のツリーが並びます。ツリーを彩るのは、様々な形のオーナメント。ビューティケアにご満足いただけたら、声の代わりにオーナメントを飾れるしくみです。ご来場の皆様の声で、ビューティツリーができあがっていきます。みんなの声にパワーをもらいながら、自分も声を重ねることで、みんなで美のアップデートを盛り上げていきます。



PHOTO FLOORには、「美しくなった自分が、自分への贈り物」をコンセプトに、ビューティ×ギフトボックスをイメージしたフォトスポットが登場。SPECIALコース・QUICKコースどちらかのビューティケアをご体験いただいた方限定で、最新ビューティケアを通してアップデートした姿を、美しい光の演出の中で撮影いただけます。SNSにアップロードしたくなる、幻想的な空間で美しい写真を残して、アップデートは完了です。



また、イベント参加&アンケートご回答で、先着7,000名様に「ミルボン Aujua ミニパウチセット」をプレゼント。さらに、体験の感想を指定ハッシュタグ付きでSNSに投稿&LINEお友だち登録で、抽選で200名様に「ミルボン Aujua 人気6ライントライアルキット」(1,500円相当)が当たるWチャンスも!





《FLOOR MAP》





《Panasonic Beauty OMOTESANDOで“今年より美しい来年を”》

今年7月にオープンした、Panasonic Beauty OMOTESANDOは最新の美容家電体験のほか、美容に留まらず、創造性あふれるテーマの発信拠点として機能し、性別や年齢を問わず、パナソニックの最新テクノロジーを体感し美を追求できる空間となっています。

館内では、スタイリストからフェイスケア商品の効果的な使い方をレクチャーするパーソナルレッスンが受けられる「Lounge」や、新製品の先行体験や最新テクノロジーを体感できる「Lab」、パナソニックの独自技術による分析サービスが受けられる「Atelier」、美を切り口に各種ワークショップなどを行う「Studio」といったフロアで構成されています。

今年1年を締めくくるホリデーシーズンイベントで、お肌や髪にもご褒美を贈り、“今年より美しい来年”を迎えてみてはいかがでしょうか。



■Panasonic Beauty OMOTESANDO

【名称】Panasonic Beauty OMOTESANDO(パナソニックビューティ表参道)

【住所】東京都渋谷区神宮前4丁目3番3号 B1F~2F

【営業時間】11:00~19:00 ※イベント期間中については、イベント概要欄ご参照ください

【定休日】毎月第2または第3月曜日、年末年始(12/31~1/3)

【HP】https://panasonic.jp/beauty/omotesando.html



