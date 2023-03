[エイベックス通信放送株式会社]

昨年、健康上の問題を理由に、惜しまれつつ俳優業を引退したブルース・ウィリス。

引退を前にさまざまな作品に出演した彼ですが、実は劇場未公開作品も多数。そのうちの1本である『アウト・オブ・デス』が、映像配信サービス「dTV(R)」で配信スタートいたしました。







ブルース・ウィリスが演じるのは、長年連れ添った妻を病気で亡くし、心の傷を癒すために自然豊かな山荘を訪れていた元警察官のジャック。

リフレッシュのために山に散策に出掛けたところ、シャノンという女性が保安官に殺されそうになっている現場に遭遇。ジャックは機転を利かせてシャノンを助け出します。

彼女は、亡き父との思い出の山を訪れていた途中で、保安官が麻薬の売人と揉めて射殺するところを目撃してしまったために命を狙われていたのでした。

そこから、証拠を隠滅すべく執拗に追ってくる保安官たちと、ジャック&シャノンの攻防戦がスタート。

さらに、保安官のバックには、次期市長を狙う地元の権力者・ハンクの存在が……。

果たして、ジャックとシャノンは無事に逃げ切り、悪事を暴くことができるのか?



ブルース・ウィリスは、元フィラデルフィア市警のベテラン警官という役どころを熱演。

妻を亡くして意気消沈している状態から始まりつつ、いざ事件に遭遇するやいなや、経験値と鋭いカンでシャノンを導いていきます。

偶然通りかかった男が、実は凄腕だったーーというジャックのキャラクターは、数々の名作でアクションヒーローを演じてきたブルースにぴったり。

今作ではアクションは控えめなものの、衰えない重厚な存在感と頼もしさに注目です。

ジャックとともに悪に立ち向かうシャノンに扮するのは、『シン・シティ』でもブルース・ウィリスと共演しているジェイミー・キング。

権力に屈することなく戦い抜き、ブルースの分まで体当たりのアクションを披露しています。



dTVでは、ほかにもブルース・ウィリス出演作を絶賛配信中!

1997年公開の大ヒット作『フィフス・エレメント』や、1995年公開の伝説的SF映画『12モンキーズ』などが見放題配信中のほか、『アルマゲドン』『ダイ・ハード』シリーズなどをレンタル配信中。

この機会に、色褪せない名作と名演をたっぷり堪能してみてはいかがでしょうか。





■『アウト・オブ・デス』

~概要~

ジェイミー・キング×ブルース・ウィリス主演、生き残りを懸けた壮絶な山岳サバイバル・アクション!

~あらすじ~

フィラデルフィア市警を引退したジャック(ブルース・ウィリス)は、長年連れ添った妻を数週間前に亡くし、その傷を癒やしに人里離れた山荘を訪れていた。山中を散策していた彼は、口封じのために抹殺されようとしていたシャノン(ジェイミー・キング)を助けることになる。彼女は汚職警官による麻薬取引のトラブルに遭遇し、殺人現場を目撃していたのだった。汚職警官たちの執拗な追跡が迫る中、2人は生き残るためにタッグを組むが、果たしてこの生死を分ける極限状態から逃れることができるのかーー。

作品URL:https://bit.ly/3LpcQX1

コピーライト:(C)2021 by Out of Death, LLC, and OOD Film Production PR, LLC





