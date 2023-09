[株式会社スター・チャンネル]

公開記念特集作品:『ビー・ジーズ 栄光の軌跡』、『マイ・ジェネレーション ロンドンをぶっとばせ!』『エリック・クラプトン~12小節の人生~』







(C) ROCK N' ROLL DOCUMENTARY PRODUCTIONS INC., TORONTO RNR REVIVAL PRODUCTIONS INC., CAPA PRESSE (LES FILMS A CINQ) 2022



1969年にカナダで開催され、ジョン・レノンら名だたるミュージシャンが参加した奇跡の音楽フェスティバルを収めたドキュメンタリー映画、STAR CHANNEL MOVIES『リバイバル69 ~伝説のロックフェス~』が、いよいよ10月6日(金)より全国公開。この公開を記念して、スターチャンネル(株式会社スター・チャンネル:東京都港区)では、一時代を築いたアーティストやカルチャーに迫るドキュメンタリー3作品を10月、特集放送いたします。

お届けするのは、 “ギターの神様”と評されるギタリストのエリック・クラプトンが、波乱に満ちた人生を自らの言葉で語った音楽ドキュメンタリー『エリック・クラプトン~12小節の人生~』のほか、8度のグラミー賞に輝いたボーカルグループ“ビー・ジーズ”の軌跡を辿った音楽ドキュメンタリー『ビー・ジーズ 栄光の軌跡』、そして名優マイケル・ケインを案内役に、60年代ロンドンのストリートカルチャーを多角的な視点で検証してゆくドキュメンタリー『マイ・ジェネレーション ロンドンをぶっとばせ!』の3作品。またこれら3作品はAmazon Prime Video チャンネル「スターチャンネルEX」でも見放題配信中です。



『リバイバル69 ~伝説のロックフェス~』公開記念特集

【STAR1 字幕版】10月4日(水)~6日(金)18:00頃~3日連続放送(全3作品)

特集詳細:https://www.star-ch.jp/feature/detail.php?special_id=20231012









『ビー・ジーズ 栄光の軌跡』10月4日(水)17:45 ほか



イギリスのギブ3兄弟が結成し、8度のグラミー賞に輝いたボーカルグループ“ビー・ジーズ”の軌跡を辿った音楽ドキュメンタリー。貴重な写真や未公開映像を通して名曲誕生の瞬間を振り返ると共に、彼らを敬愛するエリック・クラプトン、ノエル・ギャラガーなどアーティストたちの証言から功績が明らかに。監督はプロデューサーとして『バック・トゥ・ザ・フューチャー』などを製作してきたハリウッドの重鎮フランク・マーシャル。

配信:https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0C9G3K7R5





『マイ・ジェネレーション ロンドンをぶっとばせ!』10月5日(木)18:30 ほか



名優マイケル・ケインが製作総指揮とナビゲーターを務め、60年代ロンドンを振り返るドキュメンタリー。

ビートルズやザ・ローリング・ストーンズをはじめとする音楽、映画やファッション、アートなど様々な分野で開花したイギリスのストリートカルチャー激動の10年を改めて検証。“スウィンギング・ロンドン”の息吹を、当時のカルチャーアイコンたちへの取材と数々の貴重なアーカイブ映像によって鮮やかに甦らせる。

配信:https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B081G7Z9L5





『エリック・クラプトン~12小節の人生~』10月6日(金)17:45~他



“ギターの神様”と評されるエリック・クラプトンの波乱に満ちた人生を描いた音楽ドキュメンタリー。母親に拒絶された少年時代の孤独、仲間との決別や突然の死、親友であるジョージ・ハリスンの妻への激しい恋慕、ドラッグやアルコール漬けの日々、愛する息子の死などを貴重な映像と共に自らの言葉で語ってゆく。監督は『ドライビング Miss デイジー』などのプロデューサーであるリリ・フィニー・ザナックが務めている。

配信: https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B081F9VFPK





STAR CHANNEL MOVIES『リバイバル69 ~伝説のロックフェス~』

10月6日(金)よりヒューマントラストシネマ渋谷、角川シネマ有楽町ほか全国ロードショー!



ウッドストックと並び称される、ロック史を大転換させた伝説の音楽フェスティバル

ビートルズらの“新世代のロック”やフラワー・ムーヴメントによるフォークソングが大人気を博していた1969年。ロックンロール復活を謳い、チャック・ベリー、リトル・リチャード、ジーン・ヴィンセント、ジェリー・リー・ルイス、ボ・ディドリーらのロック・レジェンドを一堂に集めようとする画期的な音楽フェスティバル「トロント・ロックンロール・リバイバル」が9月13日にトロントで開催された。



新旧ロック・レジェンドが集結!

紆余曲折の末、本番ではロックの創始者だけでなく、シカゴ、ドアーズといった当時大人気の大物や無名時代のアリス・クーパーも登場。さらには、エリック・クラプトンらを率いてジョン・レノンまでもが急遽参加することとなり、新旧のロックスターたちによる圧巻のパフォーマンスが繰り広げられた。



開催をめぐる凄まじいエピソード満載の“嘘のような本当の話”とは?

今や「ウッドストック」とも並び称される奇跡の音楽フェスティバルであるが、その成立をめぐってはドタバタ劇を通り越してもはやカオス。トラブルに次ぐトラブルを奇跡的に解決していく過程は、漫画のようにコミカル。

これまで半世紀あまり未公開に終わっていたバックステージ風景やコンサート映像とともに、当事者の口から明かされるウソのような本当の話とは!?どれもこれもが目に鮮やかな「お宝エピソード」。ビートルズ終焉ののろしになったとも言われる、ロック史を大転換させた、情熱と偶然、危機と奇跡が織りなす笑いと涙の舞台裏が今、ついに明かされる!



音楽フェスティバル「トロント・ロックンロール・リバイバル1969」

1969年9月13日(土)、カナダのトロント大学構内にあるヴァーシティ・スタジアムで開催された12時間に及ぶ音楽フェスティバル。主催者は、ジョン・ブラウワーとケン・ウォーカー。聴衆は2万~2万5千人を数えたという。公演の大トリはドアーズ。後年、フェスの一部模様をD.A.ペネベイカー自身が56分にまとめた短篇記録映画『スウィート・トロント』(1971)が製作されたほか、チャック・ベリー、シカゴ、ボ・ディドリー、アリス・クーパー、プラスティック・オノ・バンドらのフェス音源をまとめた音楽アルバムも個々に発売された。



監督:ロン・チャップマン

映画に登場するフェス出演:

シカゴ、ボ・ディドリー、ジェリー・リー・ルイス、チャック・ベリー、ジーン・ヴィンセント、アリス・クーパー、リトル・リチャード、プラスティック・オノ・バンド(ジョン・レノン、オノ・ヨーコ、クラウス・フォアマン、アラン・ホワイト、エリック・クラプトン)、ドアーズ

インタビュー出演:

ジョン・ブラウワー、シェップ・ゴードン、ロバート・クリストガウ、アリス・クーパー、ロビー・クリーガー、エッジョー・レスリー、ロドニー・ビンゲンハイマー、アントニー・フォーセット、クラウス・フォアマン、アラン・ホワイト、ダニー・セラフィン



配給:STAR CHANNEL MOVIES

提供:東北新社、バップ

公式サイト:https://revival69-movie.com/





■STAR CHANNEL MOVIESとは?

日本初の映画専門チャンネルとして、長年にわたり数多くの作品を放送し続けてきたスターチャンネルの映画レーベル。感動や衝撃、忘れられない余韻が残る、私たちの“心が求める”作品を、スターチャンネルならではの視点で世界中からセレクトし、映画ファンの皆様にお届けします。

https://www.star-ch.jp/starchannel-movies/



