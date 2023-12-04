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【12月6日(水)24:00～ 第10話最速放送！】TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』あらすじ・先行カット公開！

［株式会社Cygames］

株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、弊社が展開するクロスメディアコンテンツ「ウマ娘 プリティーダービー」の、TVアニメシリーズ第3期『ウマ娘 プリティーダービ― Season 3』より、第10話のあらすじ、先行カット、WEB予告動画を公開いたしました。


第10話「お祭り」あらすじ・先行カット・WEB予告公開！



第10話先行カット
第10話先行カット
第10話先行カット
第10話先行カット
第10話先行カット
第10話先行カット

第10話「お祭り」

▼ あらすじ ▼
地域と学園の合同イベントの実行委員長となったキタサン。
人々の賑わいと沢山の笑顔に包まれた光景を目にして喜んでいたキタサンは、学園の一角でドゥラメンテと出会う。
ドゥラメンテとの語らいの中、キタサンの胸にある感情が芽生え始める。

▼ スタッフ ▼
脚本：永井 真吾
画コンテ：町谷 俊輔
演出：町谷 俊輔
作画監督：伊藤 幸、桐谷 真咲、冨永 一仁、中島 順、ハニュー、福田 佳太、高妻 匠、落合 良亮、岡崎 滉、長沼 智也

▽TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』第10話WEB予告動画
https://youtu.be/dG3aQqdw4dc



TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』POP UP SHOP in OIOI開催中！



12/1(金)より、渋谷モディ・なんばマルイ・セントラルパーク名古屋・博多マルイ・サッポロファクトリーにてPOP UP SHOPが開催中！
クリスマスギフトがテーマの描き下ろしイラストを使用したグッズが登場！

▽TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』POP UP SHOP in OIOI 特設ページ
https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=0693

TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』1/7スケールフィギュア　ドゥラメンテ
11/30(木)より先行予約受付中！！




TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』1/7スケールフィギュア ドゥラメンテの先行予約を11月30日(木)12:00からCyStore、ABEMA martにて受付中！
勝負服の細かいディティールはもちろん、力強い表情もしっかり再現！

▽フィギュアの詳細はこちらから！
https://anime-umamusume.jp/goods/detail?i=goods_017

TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービ― Season 3』作品概要


TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』キービジュアル
[放送情報]
TOKYO MX ： 10月4日（水）より 毎週水曜 24:00 ～
BS11 ： 10月4日（水）より 毎週水曜 24:00 ～
関西テレビ ： 10月7日（土）より 毎週土曜 25:45 ～
サガテレビ ： 10月9日（月）より 毎週月曜 24:55 ～
AT-X ： 10月8日（日）より 毎週日曜 21:30 ～
　　【リピート放送】毎週水曜29:00 ～、毎週日曜6:30 ～
アニマックス ： 10月28日（土）より 毎週土曜 21:00 ～

[配信情報]
2023年10月4日（水）より 毎週水曜 24:30 ～ 各種配信サイトにて順次配信！

[STAFF]
原作：Cygames
監督：及川 啓
シリーズ構成：永井 真吾
シナリオディレクター・シリーズ構成：小針 哲也
キャラクターデザイン・総作画監督：椛島 洋介
キャラクターデザイン：辻 智子
総作画監督：仁井 学・福田 佳太・藤本 さとる
キャラクターデザイン監修：清永 みなみ
メインアニメーター：小畑 賢・式地 幸喜・中島 順
美術監督：作山 拓見
色彩設計：中野 尚美
撮影監督：並木 智
CGディレクター：青木 ともたか
編集：高橋 歩
音響監督：森田 祐一
音楽プロデュース：岩代 太郎
音楽：UTAMARO movement
コンテンツディレクター：秋津 琢磨
アニメーションプロデューサー：増尾 将史
　　　　　　　　　　　　　　　西村 謙人
アニメーション制作：スタジオKAI

[CAST]
キタサンブラック：矢野 妃菜喜
サトノダイヤモンド：立花 日菜
サトノクラウン：鈴代 紗弓
シュヴァルグラン：夏吉 ゆうこ
サウンズオブアース：MAKIKO
ドゥラメンテ：秋奈
トウカイテイオー：Machico
メジロマックイーン：大西 沙織
ゴールドシップ：上田 瞳
スペシャルウィーク：和氣 あず未
サイレンススズカ：高野 麻里佳
ウオッカ：大橋 彩香
ダイワスカーレット：木村 千咲
ナイスネイチャ：前田 佳織里
ツインターボ：花井 美春
イクノディクタス：田澤 茉純
マチカネタンホイザ：遠野 ひかる
ヴィルシーナ：奥野 香耶
ヴィブロス：伊藤 彩沙
トレーナー：沖野 晃司

[INFORMATION]
TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービ― Season 3』公式サイト：
https://anime-umamusume.jp/
TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービ― Season 3』公式X（Twitter）：
@uma_musu_anime（ https://twitter.com/uma_musu_anime

＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。
(C)2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会

企業プレスリリース詳細へ （2023/12/04-14:16）

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