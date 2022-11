[バンダイナムコアミューズメント]





株式会社バンダイナムコアミューズメントは、『星のカービィ』の期間限定イベント『星のカービィ ときめき☆クレーンフィーバー』を、2022年12月9日(金)より神奈川・横浜会場を皮切りに、全国3か所で順次開催します。



イベントでは「かわいくてポップな、どこか懐かしいゲームセンター」をテーマに、これまで「namco」で開催してきた『星のカービィ×ナムコキャンペーン』に登場した、さまざまなモチーフのカービィたちが大集合します。



カービィのおおきなぬいぐるみと記念撮影ができる大型フォトスポットや、お気に入りのぬいぐるみを飾って撮影できるスポット、イベント限定のオリジナルグッズの販売や、スペシャルガラポンなどを会場内で展開します。なお、入場は無料です。また、会場にお越しいただけない方のために、ECサイト「ナムコパークス」内にて、イベント限定のオリジナルグッズの販売も予定しています。



『星のカービィ ときめき☆クレーンフィーバー』公式サイト

https://event.bandainamco-am.co.jp/cx/kirbystokimekicranefever/





オリジナルグッズ

イベント限定の描きおこしアートや、これまでの「namco」キャンペーン開催時のアートを使用したオリジナルグッズを販売します。なお、会場にて『星のカービィ』関連商品を1会計につき3,300円(税込)ご購入ごとに、先着で特製クリアカード(全6種)をランダムで1枚プレゼントします。



◆商品情報





ときめき☆クレーンフィーバー ぬいぐるみ

(全1種) 価格:2,600円 [サイズ:16cm]





アクリルキーホルダーコレクション

(全10種/ランダム封入) 価格:880円





クリアマルチケース

(全6種) 価格:各880円





3P巾着

(全1種) 価格:1,500円





クリアファイル

(全6種) 価格:各490円





ステンレスタンブラー

(全2種) 価格:各2,420円





ダイカットステッカーコレクション

(全12種/ランダム封入) 価格:490円





フレームマグネットコレクション

(全12種/ランダム封入) 価格:715円



※クリアカードは、なくなり次第終了します。※コンプリートセットのご用意はございません。※絵柄のご指定はできません。

※レシートの合算はできません。



◆ナムコパークス オンラインストア (インターネット通販)

◆公式サイト:https://parks2.bandainamco-am.co.jp/

販売期間:2022年12月9日(金)10:30~2023年1月16日(月)23:59 / 発送予定:2023年2月中旬より順次発送

※準備数に達した場合、早期に受付を終了する場合がございます。※オンラインストアでの購入にクリアカードはつきません。





スペシャルガラポンに挑戦して、イベント限定のオリジナル景品をゲットしよう!

イベント限定の描きおこしアートや、これまでの「namco」キャンペーン開催時のアートを使用したオリジナル景品がもらえる2種類のスペシャルガラポンは『カービィガラポン』と『ワドルディガラポン』をご用意しました。 それぞれのA賞はぬいぐるみマスコットかマルシェバッグをお選びいただくことができ、ぬいぐるみマスコットは過去の「namco」キャンペーンにて展開し、アイテムを一部特別仕様にアップデートしたものです。その他の賞も、魅力的なアイテムをそろえました。



◆景品情報





A賞:ぬいぐるみマスコット





A賞:マルシェバッグ





B賞:アクリルスタンド





C賞:ホログラム缶バッジ(ランダム配付)



◆カービィガラポン 1プレイ料金:700円

2018年開催『PUPUPU Diner』、2020年開催『KIRBY, YUMMY, DONUT』、『ときめき☆クレーンフィーバー』のアートを使用した景品がもらえます。



<オリジナル景品>

A賞 ぬいぐるみマスコット 全3種 or マルシェバッグ 全3種

B賞 アクリルスタンド 全8種

C賞 ホログラム缶バッジ 全12種



◆ワドルディガラポン 1プレイ料金:700円

2020年開催『VERY STRAWBERRY』、2021年開催『ぷぷぷの湯』、『ときめき☆クレーンフィーバー』のアートを使用した景品がもらえます。



<オリジナル景品>

A賞 ぬいぐるみマスコット 全3種 or マルシェバッグ 全3種

B賞 アクリルスタンド 全8種

C賞 ホログラム缶バッジ 全12種

※スペシャルガラポンのA賞、B賞はそれぞれお好きな種類や、柄をお選びいただけます。※C賞はランダムでの配布となります。





会場限定フォトスポット

イベントのテーマをモチーフにしたフォトスポットや、貴重なぬいぐるみと一緒に写真が撮れるフォトスポットが登場します。



◆実際のクレーンゲーム機の中に入ったように撮影できる ”クレーンゲーム機風フォトスポット”

あなたがクレーンゲーム機の景品に!?カービィのぬいぐるみたちと一緒にあなたが景品になったかのような写真が撮れる、クレーンゲーム機風のフォトスポットです。



◆ぬいぐるみ用フォトスポット

かわいい写真が撮影できるぬいぐるみ用フォトスポットが登場します。あなたのお気に入りのぬいぐるみをぜひ会場に一緒に連れてきてください。



◆貴重なぬいぐるみを展示

これまで「namco」の『星のカービィ×ナムコキャンペーン』にあわせて展開して話題になった、各種Twitterキャンペーンでプレゼントした貴重な“超BIGぬいぐるみ”などを一同に展示します。一緒に写真撮影をお楽しみいただけます。



◆ウォールギャラリー

これまで「namco」で開催した『星のカービィ×ナムコキャンペーン』にて使用した各種アートワークを展示したウォールギャラリーを展開します。





本イベント会場限定!楽しいあそびが盛りだくさん!

◆アーケードゲーム機『星のカービィ ぱくぱくグルメレース』無料体験

プレイ料金:無料(本イベント会場限定)

2022年10月より全国で順次稼働中の新作アーケードゲーム機『星のカービィ ぱくぱくグルメレース』が本イベント会場(横浜・梅田・博多)限定で無料体験できます。

レバーを押してたくさんボールを飛ばし、カービィの口の中へ入れて、高得点をめざしましょう!





◆限定ガシャポンが登場!

■サイズ:約45mm 価格:1回400円

イベント限定の描きおこしアートを使用したオリジナルガシャポンも登場!全6種類のアクリルバッジで、あつめても飾っても楽しいアイテムです。12月9日(金)にイベント会場にて先行展開後、12月23日(金)より全国の「ガシャポン バンダイオフィシャルショップ」、「ガシャポンのデパート」全店でも展開します。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

全国の展開店舗での販売開始日:2022年12月23日(金)~



<ガシャポン バンダイオフィシャルショップ オンライン店(インターネット通販)>

※オリジナルガシャポンは、会場や店舗での販売のほか、インターネット通販でも購入可能です。

◆公式サイト:https://parks2.bandainamco-am.co.jp/gashapon.html



<ガシャポン バンダイオフィシャルショップ>

◆公式サイト:https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/



<ガシャポンのデパート>

◆公式サイト:https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store/



◆謎解き「星のカービィ ミッションラリー」が再登場!【限定展開】

2021年に全国3か所で実施したカービィの世界観が楽しめる謎解き「星のカービィ ミッションラリー」が本イベント開催期間限定で再登場します。指定の場所を周遊してオリジナルストーリーの謎解きに挑戦する「星のカービィ ミッションラリーシリーズ」では、小さなお子さまから大人までお楽しみいただける2つの異なるオリジナルストーリーで展開します。それぞれのストーリーは単体で完結していますが、2つのストーリーをプレイするとより奥深くお楽しみいただけます。





<ストーリー1:氷のお城救出大作戦>

ノーマルコース:1,100円

ファミリーコース:880円

※各コースは謎解きの難易度のみ異なり、キットの内容は同じです。





<ストーリー2:仮面の騎士メタナイト!>

1,650円

(手提げバッグ付き)



◆プリントシール機『Chaile(チャイル)』×『星のカービィ』【限定展開】

1プレイ料金:500円

2022年8月9日(火)から9月30日(金)に全国のゲームセンターにて期間限定で『星のカービィ』のコラボレーションフレームを展開したプリントシール機『Chaile(チャイル)』がイベント会場のみで限定再登場します!カービィフレームのプリが撮れるのは全国でここだけ!おなじみのゲームBGMを聞きながら、さまざまなカービィとの撮影をお楽しみいただけます。



イベント限定特別外装のプリ機『Chaile』(フリュー株式会社)





関連イベント情報

◆今年のテーマは『やさい』!「namco」のお店で今年も新たなキャンペーンを開催!

全国のアミューズメント施設「namco」とネットクレーンモール「とるモ」では、今年も『星のカービィ×ナムコキャンペーン』を開催します。2022年は『やさい』をテーマに、『星のカービィキャンペーン in ナムコ とれたて!プププやさい』を2022年12月2日(金)より開催します。本キャンペーンでは、ナムコ限定のカービィ景品やノベルティが登場。詳細はバンダイナムコアミューズメント公式サイトで後日発表します。

【キャンペーン概要】

■期間:2022年12月2日(金)~2023年1月15日(日)

■開催店舗:アミューズメント施設「namco」約200店舗



◆『星のカービィ ときめき☆クレーンフィーバー』開催記念!店舗来店キャンペーン

『星のカービィ ときめき☆クレーンフィーバー』と『星のカービィキャンペーン in ナムコ とれたて!プププやさい』開催を記念し、全国のアミューズメント施設「namco」と、「バンダイナムコ Cross Store 横浜」にて来店キャンペーンを開催します。「バンダイナムコ Cross Store 横浜」では『とれたて!プププやさい』の限定イラスト、「namco」では『ときめき☆クレーンフィーバー』の限定イラストをそれぞれ使用したオリジナルポストカードをプレゼントします。 配付条件がそれぞれ異なりますので、下記詳細をご確認ください。









※ポストカードはなくなり次第、終了します。





『星のカービィ ときめき☆クレーンフィーバー』開催情報

■YOKOHAMA 《神奈川・横浜》

開催場所:バンダイナムコ Cross Store 横浜

住 所:神奈川県横浜市中区新港2-2-1 横浜ワールドポーターズ2F

開催期間:2022年12月9日(金)~2023年1月15日(日)

◆公式サイト: https://bandainamco-am.co.jp/crossstore/

◆公式Twitter:‎@bn_cross_store (https://twitter.com/bn_cross_store)

※上記期間中のイベント情報はバンダイナムコ Cross StoreのTwitterから発信します。



■OSAKA 《大阪・梅田》

開催場所:HEP FIVE内 namco

住 所:大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE

開催期間:2023年1月27日(金)~3月5日(日)

◆公式サイト: https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/hepfive/

◆公式Twitter:‎@NamcoHepfive (https://twitter.com/HepfiveNamco)

※上記期間中のイベント情報はnamco HEP FIVE店のTwitterから発信します。



■FUKUOKA 《福岡・博多》

開催場所:バンダイナムコ Cross Store 博多

住 所:福岡県福岡市博多区住吉1丁目2-74 キャナルシティ博多 サウスビルB1F

開催期間:2023年3月17日(金)~4月16日(日)

◆公式サイト: https://bandainamco-am.co.jp/crossstore/

◆公式Twitter:‎@bn_cross_store (https://twitter.com/bn_cross_store)

※上記期間中のイベント情報はバンダイナムコ Cross StoreのTwitterから発信します。



■ナムコパークス オンラインストア 《インターネット通販》

販売期間:2022年12月9日(金)10:30~2023年1月16日(月)23:59

※商品のお届けは2023年2月中旬頃の予定です。

◆公式サイト: https://parks2.bandainamco-am.co.jp/





