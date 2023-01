[日本エイサー株式会社]

パワーアップした3D立体視レンダリングサポート、最新のゲームプロファイルでAcerのSpatialLabs TrueGameがさらに進化!





※本リリースは2023年1月3日に台湾Acerより配信されたリリースの抄訳です。



概要

・裸眼での3D立体視を実現する没入型体験SpatialLabsTM (スぺイシャルラボ)テクノロジーのアプリケーション、SpatialLabs TrueGameのアップデートを発表。新しく追加される3D Ultraモードは、既存の3Dのゲーミングモードよりもさらに3Dゲームの世界に深く入り込むことができます。

・ゲーマーは3D Sense機能を使って、3D立体視エフェクトを視覚とパフォーマンスの好みに応じてカスタマイズすることが可能に。

・SpatialLabs TrueGameアプリケーションは、ワンクリックで立体3Dゲームプレイが可能。God of War、Kena:Bridge of Spirits、Octopath Traveler、Ori and the Will of the Wisps、Psychonauts 2などのAAAタイトルにアクセスできます。

・SpatialLabs Community内に、ユーザー同士がアイデアや体験を共有するための新しいTrueGameフォーラムが誕生。







Acerは2023年1月3日(ラスベガス現地時間)に、特別な3Dメガネを使わない裸眼3D立体視テクノロジーを提供する3Dゲームアプリケーション SpatialLabs TrueGameの大幅なアップデートを発表。新たに3D Ultraモードが追加となります。強化されたステレオレンダリング新機能で、ゲーマーに究極の3Dゲーム体験を提供し、奥行きのあるリアルな3D映像を投影します。SpatialLabs TrueGameは、今までにない没入感が味わえるゲームプレイでゲームの世界でこれまで経験したことのないような、よりエキサイティングな冒険を楽しめるような3D体験をゲーマーに提供します。









今回の新しいアップデートでは、視覚的な細部、効果、3D深度の強度をプレイヤーの好みに合わせる、3Dステレオエフェクト構成の3D Senseが登場。TrueGame内で個々のユーザーの好みに合わせた方法でゲームを表示することが可能となります。また現在のAAAタイトルや、ユーザーが3Dの世界を楽しむことができるクラシックな有名作品のゲームも含めて、今後も毎月新しいゲームタイトルが追加されます。



Acerの共同COOであるジェリー・カオ(Jerry Kao)は、「ゲーム開発は、夢の3Dの世界を驚くほどリアルで魅惑的に実現させる一種のアートであると認識しています。それには膨大な時間と、創造力を必要とする努力が必要です。今日のゲーマーの体験が2Dディスプレイデバイスによって制限されているところもあるなかで、SpatialLabs TrueGameは、完全なジオメトリック3Dデータを追加することで3Dゲーム体験の限界を押し広げ、立体3D技術のパワーを解き放ち続けています」と述べています。





◆SpatialLabs TrueGame 3D Ultra — 究極の3Dゲーム体験

SpatialLabs TrueGame 3D Ultraモードは、ゲームの世界に3D立体視パフォーマンスの新鮮な体験を提供し、ユーザーは3Dエンターテイメントの新しい領域に深く飛び込むことが可能になります。この新モードは、SpatialLabsのアイトラッキングソリューション、立体3Dディスプレイ、リアルタイムレンダリング技術の組み合わせにより、目を見張るような3Dシーン、オブジェクト、キャラクターに命を吹き込んだような表現を実現します。特許取得済みのワンクリックゲームプレイ機能により、TrueGameはインストールされたゲームをあらかじめ設定された3Dプロファイルで自動的に起動するため、ユーザーはボタンをクリックするだけで立体3Dゲームをすぐに楽しむことができます。SpatialLabs TrueGameは、開発者がゲームに含むシェーダーや3Dジオメトリに関する情報を活用し、3D Ultraモードに2台目の仮想カメラを追加したことで、他とは異なる3D没入体験を提供します。









新しいTrueGame 3D Ultraモードをサポートするゲームプロファイルには、最新のAAAタイトルや人気のあるゲームタイトルが含まれています。TrueGameアプリケーションの使いやすさと、最適化された3D Ultraプロファイルの追加により、ユーザーはこれまで以上に、個々のゲームタイトル専用に開発されたスムーズで幅広い裸眼3D立体視エフェクトを簡単に、しかも特別なメガネなしで楽しむことができます。

さらに、TrueGameのユーザーと3Dゲームの愛好家は、SpatialLabs CommunityのTrueGameフォーラムで交流することも可能に。このフォーラムでは、自分のアイデアや体験を共有し、ゲーマー同士のコミュニケーションと学びを促進します。



◆提供開始時期

SpatialLabs TrueGameの3D Ultraモードは、2023年1月末に予定しているソフトウェアアップデートで利用可能になります。なお、SpatialLabs TrueGameは、ゲーミングノートパソコン Predator Helios 300 SpatialLabs Editionとモニター Acer SpatialLabs Viewに対応しています。





