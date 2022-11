[(株)アーバンリサーチ]

adidas Originalsよりアーバンリサーチ25周年を記念したSTAN SMITH EXCLUSIVE for URBAN RESEARCHがリリース











アディダス オリジナルスのアイコンスニーカーである「STANSMITH COMFORT」をスペシャルオーダーした本作は、一から色出しを行い、アーバンリサーチ25周年を記念したマットシルバーカラーにて展開。



「STAN SMITH」のサイドロゴを無くし、シュータンやヒールロゴは白プリントにしています。



前回のモデルに続き、リサイクル素材を一部使用しており、シューレースの代わりに脱ぎ履きのラクなストラップを搭載しております。



【STAN SMITH EXCLUSIVE for URBAN RESEARCH】













▼STAN SMITH CF UR

STYLE NO.

HQ7064-UM34(MEN)/

HQ7064-UL34(WOMEN)



▼COLOR

SILVER



▼SIZE

[ MEN ]

25.5cm / 26cm / 26.5cm / 27cm / 27.5cm / 28cm / 28.5cm / 29cm

[ WOMEN ]

23cm / 23.5cm / 24cm / 24.5cm / 25cm



▼PRICE

¥15,400 in tax



【予約開始日】

2022年 11月10日( 木)



【発売日】

2022年 12月10日(土)



【取り扱い店舗】

URBAN RESEARCH 各店

URBAN RESEARCH STORE 各店

URBAN RESEARCH ONLINE STORE

※詳しくは、販売店までお問い合わせください。

※取り扱い店舗は予告なく変更する場合がございますので予めご了承くださいませ。



