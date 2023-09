[日本コカ・コーラ株式会社]

海辺の駅を舞台に、米津さんがジョージアでひといき。書下ろし楽曲「LADY」の歌唱シーンにも注目



コカ・コーラシステムの基幹コーヒーブランド「ジョージア」は、米津玄師さんが出演する新TVCM『毎日って、けっこうドラマだ。秋』篇(15秒/30秒)を2023年9月4日(月)より全国で順次放映します。







「ジョージア」は、3月に「ジョージア」史上最大規模のブランド刷新を行い、新セレブリティとして米津玄師さんの就任と、米津さんによる書き下ろしの新楽曲「LADY」のTVCM起用を発表しました。6月より放映した前回のTVCM『毎日って、けっこうドラマだ。夏』篇では、「LADY」の楽曲を通じて、人々が前向きになることを後押しし、エールを送る存在として、米津さんご本人が初出演しました。今回の新TVCM『毎日って、けっこうドラマだ。秋』篇は、前回に引き続き米津さんご本人が出演。CMのコンセプトはそのままに、「LADY」の楽曲にのせ、秋のなにげない日常を彩る米津さんの姿にぜひご注目ください。



■新TVCM『毎日って、けっこうドラマだ。秋』篇ストーリー

静かな海辺の駅で「ジョージア」を飲んで一息つく、米津玄師さん。夏の終わりが近づき、季節の変わり目を告げる秋風が、米津さんの近くを吹き抜けます。「コーヒーを飲んで、ふと思った。普通の一日なんて、きっとない。」という米津さんのナレーションが流れると、書き下ろし楽曲「LADY」を歌う米津さんの姿をきっかけに、さまざまな登場人物の日常が流れていきます。偶然にも気になる人と好きな曲が同じだったこと、新しい靴を履いて少し気分が上がる瞬間など、画面には、些細な日常の出来事が“かけがえのない瞬間である”ということを表すハッシュタグが添えられています。合間には、秋晴れの海辺で自由に歌い、踊る米津さんの姿も。最後は「コーヒーを飲んでふと思った、なんでもない私の、なんでもない日々だけど、“毎日って、けっこうドラマだ。”」と、「ジョージア」のブランドキャンペーンメッセージでCMが締めくくられます。



■新TVCM概要

タイトル :『毎日って、けっこうドラマだ。秋』篇(15秒/30秒/60秒)

※60秒版はWEB CMのみ

放映開始日 :2023年9月4日(月)

YoutubeURL :15秒(https://youtu.be/hhXtZqhLkQU) ※9月4日(月)AM0:00から公開

:30秒(https://youtu.be/_xIxFpo11II) ※9月4日(月)AM0:00から公開

:60秒(https://youtu.be/MfQT3hU_T9g) ※9月4日(月)AM0:00から公開

(※60秒版はWEB CMのみ)



■AIイラストメーカーで生成したイラストでオリジナルラベルが作れる「自分だけのボトルをつくろう」キャラバンを実施!9月9日(土)よりジョージアキャラバントラックが全国7都市を巡回。会場には米津玄師さんのフォトスポットも登場。

「ジョージア」は2023年3月20 日(月)より、ブランドキャンペーンメッセージ「毎日って、けっこうドラマだ。」を実際に体験して楽しめる、ユーザー参加型体験コンテンツ「毎ドラ部presented by GEORGIA(以下、「毎ドラ部」)」(https://mydrabu.georgia.jp)を展開しています。「毎ドラ部」は、3月20日のサービスローンチ以降、利用者30万人を突破しました(2023年8月時点)。



この秋、「ジョージア」は、2023年9月9日(土)~10月22日(日)の週末限定で「毎ドラ部」の人気コンテンツである「AIイラストメーカー」で生成したイラストでオリジナルラベルが作れる「自分だけのボトルをつくろう」キャラバンを実施します。期間中は全国7都市にジョージアキャラバントラックが訪れ、会場で撮影した写真を「毎ドラ部AIイラストメーカー」で生成したオリジナルラベルの「ジョージア THE ブラック」、「ジョージア THE ラテ」「ジョージア THE 微糖」をプレゼントします。(※)また、一部イベント会場には、米津玄師さんのフォトスポットも登場。「ジョージア」がお届けする、秋の行楽シーズンにもピッタリな、期間限定の特別なイベントをぜひお楽しみください。



※完成したボトルのSNS投稿がプレゼント条件となっています

※ボトルのプレゼントは数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、ご了承ください。



<ジョージアキャラバントラック 巡回スケジュール ※一部>





1.北海道 :イオンモール札幌平岡 (北海道・札幌)

実施期間:2023年9月9日(土)・9月10日(日)



2.東京エリア :イオンモール幕張新都心 (千葉)

実施期間:2023年9月23日(土)・9月24日(日)



3.名古屋 :イオンモールNagoya Noritake Garden(愛知)



実施期間:2023年9月30日(土)・10月1日(日)









※イメージ

※詳細スケジュールは「毎ドラ部」サイト(https://mydrabu.georgia.jp)をご確認ください。

※米津玄師さんのフォトスポットは、秋田県、大阪府、富山県を除くエリアでの展開となります。



■9月4日(月)より、「ジョージア」屋外広告を期間限定で掲出

「ジョージア」新 TVCM 放映開始に合わせて、屋外広告を期間限定で掲出します。

※本件について、駅等掲出先へのお問い合わせはご遠慮ください。



※掲出イメージ

<掲載箇所一部>

1.エリア :「JR新宿駅 改札内中央通路」(東京都・新宿)

掲出期間:2023 年 9月 4 日(月)~9 月 10 日(日)



2.エリア : 「ハチ公広場」「東口広場地下広場」(東京都・渋谷)

掲出期間: 2023 年 9月 4 日(月)~9 月 15 日(金)



3.エリア :「東京スカイツリータウン・ソラマチ」 (東京都・墨田区)

掲出期間:2023 年 10 月 2 日(月) ~10月 27 日(金)



■ 米津玄師 / Kenshi Yonezu official site:https://reissuerecords.net



■「ジョージア」ブランドサイト: https://www.georgia.jp/

■「ジョージア」公式Twitter: https://twitter.com/GEORGIA_JAPAN

■「毎ドラ部 presented by GEORGIA」サイト: https://mydrabu.georgia.jp

■「ジョージア 毎ドラ部」公式Instagram: https://www.instagram.com/georgia_mydrabu



