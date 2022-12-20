［日本エイサー株式会社］

Acer公式オンラインストア セール特設ページ：https://acer.link/3BBHHd2





日本エイサー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ボブ・セン）は、同社のパソコン、モニター、プロジェクター、ガジェット、空調家電の各種製品を取り扱うAcer 公式オンラインストアにて、本日2022年12月20日（火）12:00～2023年1月5日（木）11:59の期間、最大35%オフ、50機種以上が対象のセール「年末年始感謝祭！」を実施します。Windows パソコン/Chromebook、スタンダードモニター、ゲーミングパソコン、ゲーミングモニター、スタンダードモニター、プロジェクターなど、Acer/Predator/AOPENブランドの人気製品をお得にゲットするチャンスです。







Acer公式オンラインストア セール特設ページ

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https://acer.link/3WmBTMm



なお、2022年12月22日（木）までのご注文分は年内のお届けを予定しており、2022年12月23日（金）以降ご注文の製品は、年明け2023年1月5日以降順次発送となります。お届けをお急ぎでなく下記の期間にご注文いただける場合はさらにお得になり、本セール対象機種が割引クーポンコードのご利用でセール価格からさらに10%オフとなります。



ご注文期間：2022年12月23日（金）12:00～2023年1月5日（木）11:59

割引クーポンコード：newyear



セール対象製品の一部は、以下の通りです。

（セール内容は予告なく変更になる場合がございます。また、台数には限りがございます。）



・AlphaLine 23.8インチ 解像度フルHD スタンダードモニター 「SA240YAbmi」

セール価格 ￥12,820（税込） 通常価格より35%オフ

https://acer.link/3VeP813







・14インチ 軽量薄型モバイルノートパソコン Swift 5 「SF514-56T-A76Y/G」

セール価格 ￥185,800（税込） 通常価格より7%オフ

https://acer.link/3BxbGTB





・15.6インチ スタンダードノートパソコン Aspire 5 「A515-56-N78ZJ/F」

セール価格 ￥127,800（税込） 通常価格より20%オフ

https://acer.link/3HDaRfV





・Predatorブランド ゲーミングデスクトップパソコン 「PO7-640-N96Z/309」

セール価格 ￥642,000（税込） 通常価格より8%オフ

https://acer.link/3UXBWxd







・Nitro ブランド リフレッシュレート165Hz 23.8インチゲーミングモニター 「QG241YPbmiipx」

セール価格 ￥20,800（税込） 通常価格より27%オフ

https://acer.link/3iZIFcJ







・SigmaLine 21.5インチ ゲーミングモニター 「KG221QAbmix」

セール価格 ￥11,800（税込） 通常価格より30%オフ

https://acer.link/3W1LxnW





・AOPENブランド コンパクトプロジェクター 「PV12」

セール価格 ￥30,800（税込） 通常価格より11%オフ

https://acer.link/3WBwXUn





・Qubii Pro 自動バックアップ機器 「MKPQS-RG」

セール価格 ￥6,746（税込） 通常価格より11%オフ

https://acer.link/3j0YS1k





プレスリリースページ

https://acerjapan.com/news/2022/04A029



Acerについて

Acerは世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology（人とテクノロジーの垣根を壊す）”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。



日本エイサー株式会社について

社名 ：日本エイサー株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者：代表取締役社長 詹 國良（ボブ・セン）

公式サイト： https://acerjapan.com

公式facebook： https://www.facebook.com/AcerJapan

公式Twitter ：https://www.twitter.com/AcerJapan

Gaming公式Twitter: https://twitter.com/PredatorJPN

公式Instagram： https://www.instagram.com/acer_japan/

公式YouTube：https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel



＜報道機関からのお問合せ先＞

日本エイサー 広報事務局（ペリタス内） 担当：グレイ純子、アーチャーみ香

TEL：050-3138-5655、090-1203-2551 / e-mail：ajc_pr@acer-info.jp



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