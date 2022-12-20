最大35%オフ！Acer公式オンラインストア「年末年始感謝祭…
［日本エイサー株式会社］
Acer公式オンラインストア セール特設ページ：https://acer.link/3BBHHd2
日本エイサー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ボブ・セン）は、同社のパソコン、モニター、プロジェクター、ガジェット、空調家電の各種製品を取り扱うAcer 公式オンラインストアにて、本日2022年12月20日（火）12:00～2023年1月5日（木）11:59の期間、最大35%オフ、50機種以上が対象のセール「年末年始感謝祭！」を実施します。Windows パソコン/Chromebook、スタンダードモニター、ゲーミングパソコン、ゲーミングモニター、スタンダードモニター、プロジェクターなど、Acer/Predator/AOPENブランドの人気製品をお得にゲットするチャンスです。
Acer公式オンラインストア セール特設ページ
https://acer.link/3BBHHd2
Acer公式オンラインストア トップページ
https://acer.link/3WmBTMm
なお、2022年12月22日（木）までのご注文分は年内のお届けを予定しており、2022年12月23日（金）以降ご注文の製品は、年明け2023年1月5日以降順次発送となります。お届けをお急ぎでなく下記の期間にご注文いただける場合はさらにお得になり、本セール対象機種が割引クーポンコードのご利用でセール価格からさらに10%オフとなります。
ご注文期間：2022年12月23日（金）12:00～2023年1月5日（木）11:59
割引クーポンコード：newyear
セール対象製品の一部は、以下の通りです。
（セール内容は予告なく変更になる場合がございます。また、台数には限りがございます。）
・AlphaLine 23.8インチ 解像度フルHD スタンダードモニター 「SA240YAbmi」
セール価格 ￥12,820（税込） 通常価格より35%オフ
https://acer.link/3VeP813
・14インチ 軽量薄型モバイルノートパソコン Swift 5 「SF514-56T-A76Y/G」
セール価格 ￥185,800（税込） 通常価格より7%オフ
https://acer.link/3BxbGTB
・15.6インチ スタンダードノートパソコン Aspire 5 「A515-56-N78ZJ/F」
セール価格 ￥127,800（税込） 通常価格より20%オフ
https://acer.link/3HDaRfV
・Predatorブランド ゲーミングデスクトップパソコン 「PO7-640-N96Z/309」
セール価格 ￥642,000（税込） 通常価格より8%オフ
https://acer.link/3UXBWxd
・Nitro ブランド リフレッシュレート165Hz 23.8インチゲーミングモニター 「QG241YPbmiipx」
セール価格 ￥20,800（税込） 通常価格より27%オフ
https://acer.link/3iZIFcJ
・SigmaLine 21.5インチ ゲーミングモニター 「KG221QAbmix」
セール価格 ￥11,800（税込） 通常価格より30%オフ
https://acer.link/3W1LxnW
・AOPENブランド コンパクトプロジェクター 「PV12」
セール価格 ￥30,800（税込） 通常価格より11%オフ
https://acer.link/3WBwXUn
・Qubii Pro 自動バックアップ機器 「MKPQS-RG」
セール価格 ￥6,746（税込） 通常価格より11%オフ
https://acer.link/3j0YS1k
プレスリリースページ
https://acerjapan.com/news/2022/04A029
Acerについて
Acerは世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology（人とテクノロジーの垣根を壊す）”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。
日本エイサー株式会社について
社名 ：日本エイサー株式会社
所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F
代表者：代表取締役社長 詹 國良（ボブ・セン）
公式サイト： https://acerjapan.com
公式facebook： https://www.facebook.com/AcerJapan
公式Twitter ：https://www.twitter.com/AcerJapan
Gaming公式Twitter: https://twitter.com/PredatorJPN
公式Instagram： https://www.instagram.com/acer_japan/
公式YouTube：https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel
＜報道機関からのお問合せ先＞
日本エイサー 広報事務局（ペリタス内） 担当：グレイ純子、アーチャーみ香
TEL：050-3138-5655、090-1203-2551 / e-mail：ajc_pr@acer-info.jp
(C) 2022 Acer Inc. All rights reserved. AcerとAcerロゴはAcer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。
(C) 2022 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/20-16:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
話題のニュース
PR TIMES
大人気キャラクター「パンどろぼう」のストップモーションPVが公開(12/20 16:46)
60歳のウォーキング講師 奥田詠子、12月20日に初となる書籍『人生が「楽しい！」であふれだす ポジティブウォーキング！！』発売。(12/20 16:46)
『シスター・プリンセス』『双恋』『HAPPY★LESSON』などの名作アニメが、12月24日（土）から「G’sチャンネル」にて一挙放送！(12/20 16:46)
「進撃の巨人」より、新商品が登場！アトラクション施設「hexaRide（ヘキサライド）」事後通販が開始！(12/20 16:46)
USB電源機器の切り忘れを防ぐ、USBタイマーケーブルを12月19日発売(12/20 16:46)
「『D.C.5』 B2ポスター予約者対象配布キャンペーン」の開催決定！公式サイト情報更新のお知らせ(12/20 16:46)
演歌歌手＆グラビアアイドルの新たな挑戦！ 望月琉叶 ５人の注目ボカロＰと５ヵ月連続配信リリース企画 第３弾はｄｏｒｉｋｏプロデュース作品『いっそあなたを』を１２／３１にリリース決定！(12/20 16:46)
「サステナブル・ブルーエコノミーと今後のビジネス」と題して、(株)日本総合研究所 創発戦略センター 村上 芽氏、小林 建介氏のセミナーを2023年1月26日（木）に開催!!(12/20 16:46)
＜スナイデル＞モデルの愛甲千笑美が纏う、ヘルシーで優美な2023春の新作コレクション(12/20 16:46)
【オークラアクトシティホテル浜松】3年ぶりに「クリスマス ロビーコンサート」を2022年12月24日に開催(12/20 16:46)
【新宿プリンスホテル】自分時間を見つめなおす美容体験が楽しめる「大人の美活 Me-Time Stay」を販売(12/20 16:46)
VRによる遠隔でのバーチャルデザインレビューを設計現場で試行(12/20 16:46)
かの香織ベストアルバム「CAOLI CANO COLLECTION～BEAUTIFUL DAYS～」12月21日いよいよ発売！初商品化Music Videoのダイジェスト版映像をYouTubeで公開！(12/20 16:46)
【フジテレビ】【第４弾】ハモネプ大学生大会出場グループによる配信コンピレーションアルバム「青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ～2022春～」(12/20 16:46)
【フジテレビ】全選手・全演技をFODプレミアムで完全生配信決定！日本フィギュアスケートの頂点を決める戦い『全日本フィギュアスケート選手権2022』(12/20 16:46)
U-NEXTとNBCユニバーサルがパートナーシップ契約を強化。独占配信作を含む、NBCのキッズ＆ファミリー作品20作品以上が、複数年のボリューム契約により順次配信開始(12/20 16:46)
Web3スタートアップ向けアクセラレーター、Arriba StudioにWeb3事業の展開加速に向けて投資を実施(12/20 16:46)
「おコメ食べて笑おう」プロジェクトに参画(12/20 16:46)
【代官山 蔦屋書店】「にっぽんの暮らし展 2023」代官山T-SITEにて開催。(12/20 16:46)
「誓いのキスは突然に Love Ring」新作長編 プラスマリッジ編 鴻上大和ルート いよいよ12月20日(火)より配信開始！(12/20 16:46)
G123「ゴブリンスレイヤー エンドレスハンティング」本日リリース！ゴブリンどもを狩り続けるダークファンタジーRPG！(12/20 16:46)
「浅見光彦登場40周年特別企画 日本縦断旅情ミステリー 50時間集中放送」をTBSチャンネル2とひかりＴＶチャンネルで2023年1月・2月に実施決定！(12/20 16:46)
【AUKEY】クリスマスセール「Christmas Sale」12日間限定！！最大60％OFF♪2022年最後のお得なチャンス！！(12/20 16:46)
JTB、持続可能な日本の未来を考える連携プロジェクト「おコメ食べて笑おう」に参画(12/20 16:46)
TBSラジオ 正月の風物詩『ヤマザキ新春スポーツスペシャル ニューイヤー駅伝2023』昨年に引き続き乃木坂46の佐藤楓さんコメント出演が決定！(12/20 16:46)
白泉社公式WEBくじ「漫福ガチャ」で「鬼の花嫁は喰べられたいガチャ」が12月20日正午12時からスタート！(12/20 16:46)
白泉社公式WEBくじ「漫福ガチャ」で「墜落JKと廃人教師ガチャ 第二弾」が12月20日正午12時からスタート！(12/20 16:46)
女性VTuberグループ「ホロライブ」、ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」より35名のタレントのオリジナルケーキを順次販売開始！(12/20 16:46)
最大35%オフ！Acer公式オンラインストア「年末年始感謝祭！」スタート。セール対象は50機種以上、12月20日～1月5日まで限定開催！(12/20 16:46)
GYAO!「韓国ドラマ」「中国＆台湾ドラマ」年間ベスト30を発表！『皇后の品格』『赤い月青い太陽』『大唐女法医』『トキメキ☆雲上』…あなたの推し作品は？(12/20 16:46)
会員限定