[エムエスアイコンピュータージャパン株式会社]

ヒートパイプを採用し、SSDの発熱を抑えてパフォーマンスを発揮できる高速モデル



この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社(以下、MSI)は、PCIe Gen5接続で高速なSSD、「SPATIUM M570 PRO PCIe 5.0 NVMe M.2 2TB FROZR」を発表いたします。日本での発売日は、現在調整中です。





【SPATIUM M570 PRO PCIe 5.0 NVMe M.2 2TB FROZR】



本製品は、最新のPCIe Gen5 x4およびNVMe 2.0規格に対応したM.2 2280フォームファクタのSSDです。シーケンシャルリードは最大12,400MB/s、シーケンシャルライト最大11,800MB/sを実現し、MSIの冷却技術を結集した大型ヒートシンクを搭載しています。高性能ヒートシンクと高速な転送速度の組み合わせにより、大容量のデータ転送を長時間維持でき高負荷な作業でも快適にお使い頂くことが可能です。



【SPATIUM M570 PRO PCIe 5.0 NVMe M.2 2TB FROZRの主な特徴】

●Phison製E26コントローラを搭載、最大読込12,400MB/s、最大書込11,800MB/sの速度を実現

●ヒートパイプを採用し、スムーズな熱移動を実現した大型ヒートシンクでSSDをしっかりと冷却

●SSDの耐久性を向上させる動的SLCキャッシュとLPDDR4 4GBのDRAMキャッシュを搭載

●TRIM、SMART機能に加えて、最大5年間の保証期間で長期間でも安心して使用可能

●LDPC ECCやE2E Data Protectionなどのエラー訂正機能やデータ保護機能を採用



MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.



