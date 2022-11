[株式会社ネイキッド]

―11月18日(金)から「TOKYO TOWER CITY LIGHT FANTASIA ~2022 Winter~」開催―



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 、所在地:東京都渋谷区、代表:村松亮太郎)は、東京タワーメインデッキ(150m)2階北面フロアで、11月18日(金)よりスタートする、冬の夜景体験イベント「TOKYO TOWER CITY LIGHT FANTASIA (シティライトファンタジア) ~2022 Winter~」の演出・制作を手掛けています。







これまでもネイキッドは、東京タワーを舞台に、夜景とプロジェクションマッピングの演出を融合させ、季節やテーマごとに違った世界を楽しめる、新たな夜景体験を生み出してきました。2022年、今年の冬は、夜空に舞う冬の蝶が東京の街を次々と凍らせていき、煌びやかな氷の世界をつくりあげる約3分間の幻想的なストーリーです。冬の澄んだ夜空をバックに、光のアートが美しく映え、マッピングが投映された窓ガラスは、最高のフォトスポットとしてお客様をお迎えします。

ホリデーシーズンに向け、輝きを増しはじめる東京の街を、ネイキッドのアートとともにお楽しみください。





「TOKYO TOWER CITY LIGHT FANTASIA ~2022 Winter~」 開催概要



開催場所:東京タワー メインデッキ(高さ150m )2階 北面フロア

開催期間:2022年11月18日(金)~2023年2月12日(日)

開催時間:18:00~営業終了まで

料金:メインデッキまでの展望料金だけでお楽しみいただけます。

公式サイト:https://www.tokyotower.co.jp/

主催:株式会社 TOKYO TOWER

演出・制作:株式会社ネイキッド





TOKYO TOWER CITY LIGHT FANTASIA について



2014年よりスタートした「TOKYO TOWER CITY LIGHT FANTASIA 」は、ネイキッドが企画・演出・制作を手がける、マッピングショーです。展望台から見える夜景とプロジェクションマッピングの演出を融合させ、新たな夜景体験、展望台のエンターテインメントを生み出しました。

その後、「CITY LIGHT FANTASIA by NAKED」として、各地の特色を生かした演出を加え、あべのハルカス、名古屋テレビ塔など、全国のタワーや、各地のナイトエンターテインメントスポットで展開されています。





世界と繋がるアート『DANDELION PROJECT』も引き続き体験可能







同フロアの北西エリアでは、村松亮太郎/NAKEDによる『DANDELION PROJECT』(ダンデライオンプロジェクト)の常設展をお楽しみいただけます。

『DANDELION PROJECT』は、分断が進みつつある昨今、あらゆる垣根を超えて繋がる「平和 でいっぱいの世界」をコンセプトに、2020年秋より、東京・MIYASHITA PARKと東京タワー、シンガポール・ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ、京都 世界遺産・二条城などで発表してきました。タンポポのアートオブジェ「DANDELION」を世界中に植樹(設置)し、「DANDELION」を体験した人たちが、平和への祈りをデジタルの花として世界中にリアルタイムに届け合うネットワーク型のアートプロジェクトです。「DANDELION」を通して、体験者が飛ばすデジタルのタンポポの綿毛が各地へと繋がり、世界に平和の花のアートが咲いていきます。



【感染症防止対策と来塔くださるお客様へのお願い】

東京タワーでは、お客様に安心してお越しいただくため、様々な感染症対策を講じています。

また、来塔くださるお客様には検温やエレベーターの定員制限等、ご協力をお願いしています。

詳細は東京タワー公式HP(https://www.tokyotower.co.jp)をご確認下さい。







NAKED, INC.(ネイキッド)について









1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。“Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動。近年では、世界各地を繋ぐネットワーク型のアートプロジェクト「DANDELION PROJECT」やAR/VR商品の開発など、リアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースを手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、感染症予防対策アート「NAKEDつくばい(R)︎」、「NAKEDディスタンス提灯(R)︎」など。



■NAKED, INC. :https://naked.co.jp

■Official Instagram : https://www.instagram.com/naked_inc/

■Official Facebook: https://www.facebook.com/NAKEDINC.official

■Official Twitter : https://twitter.com/naked_staff

■Official YouTube :https://www.youtube.com/c/NAKEDINC



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/14-11:46)