2023年10月18日

パイオニアは、2023年10月25日(水)~27日(金)の3日間、幕張メッセで開催されるIT・DX・デジタル分野の展示会「第14回 Japan IT Week 秋」に出展します。

当社は、ドライバーや走行の状況を把握し、適切なタイミングで必要な情報やナビゲーションを提供する独自のモビリティAIプラットフォーム「Piomatix(パイオマティクス)」を活用し、幅広いお客様へ安心・安全、快適な移動体験を提供しています。

本展示会では、企業向けの「Piomatix」を活用したソリューションとして、配車・配送ルートの最適化により、2024年問題やラストワンマイル配送など輸配送関連の課題を解決するAPIサービス「Piomatix LBS API」と、モビリティ領域における消費エネルギー、CO2排出量の可視化から改善提案までをワンストップで実現するクラウドプラットフォーム「Piomatix for Green」を展示。各企業のニーズ、課題に合ったサービスやソリューションを提案します。







当社は、幅広いカテゴリーのイノベーションパートナー企業と連携し、各ソリューションを活用することで、輸配送企業の課題解決、カーボンニュートラルの実現に貢献していきます。





<第14回 Japan IT Week 秋>

11の専門展から構成されるIT・DX・デジタル分野を網羅する展示会。パイオニアブースがある、同展示会内の「組込み/エッジコンピューティング展」には、CPU/MCU、エッジコンピューティング、ミドルウェア、ボード・コンピューター、開発ツールなど電子機器の開発、制御に必要な組込み技術が一堂に出展されます。



日 時 : 2023年10月25日 (水) ~ 27日 (金) 10:00 ~ 18:00 (最終日のみ17:00まで)

会 場 : 幕張メッセ (パイオニアブース : 「組込み/エッジコンピューティング展」会場 26-40)

公式ホームページ : https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp.html





<出展内容>

■配車・配送ルートを最適化する「Piomatix LBS API」 (LBS:Location Based Service)

パイオニアが培ってきたルートテクノロジーや位置情報サービスをWeb-API経由で利用できるサービス。日本の道路環境や運行・輸送状況に応じた実用性の高いルート探索、高精度な到着予測時間により、輸配送業務の効率化やコスト削減、輸配送品質の向上など運輸・物流関連企業のDX(Digital Transformation)に貢献します。







■CO2排出量の削減、カーボンニュートラルの実現をサポートする「Piomatix for Green」

独自の燃費・電力消費率推定技術と高度なルート探索技術を組み合わせ、環境課題解決につながるソリューションを提供するクラウドプラットフォーム。モビリティ領域における消費エネルギー、CO2排出量の可視化から原因の究明、削減に向けた改善提案までをワンストップで実現できるため、EVシフトなどのGX(Green Transformation)に貢献するさまざまなソリューションを構築できます。







<参考情報>

・「Piomatix LBS API」 Webサイト

https://jpn.pioneer/ja/piomatixlbsapi/?ad=pr



・Pioneer Green Mobility Program Webサイト (「Piomatix for Green」)

https://jpn.pioneer/ja/pioneergreenmobilityprogram/?ad=pr



・「Piomatix」Webサイト

https://jpn.pioneer/ja/strengths/piomatix/?ad=pr





