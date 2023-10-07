「ふるなび」で、新たに41自治体が掲載スタート！フルーツやお…
［株式会社アイモバイル］
株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/ ）は、新たに41自治体の返礼品掲載を開始しました。
これにより契約自治体数が“1238自治体”となりました。（10月5日時点）
■新規掲載開始自治体について
地域の特色が豊かな自治体が返礼品の掲載を開始しました。
北海道島牧村（しままきむら）
・人気の返礼品：うに、高級トマトジュース、干物
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=54
北海道日高町（ひだかちょう）
・人気の返礼品：一日分の野菜（ジュース）、昆布、魚介類
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=144
青森県黒石市（くろいしし）
・人気の返礼品：りんご、青天の霹靂、りんごジュース
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=183
宮城県美里町（みさとまち）
・人気の返礼品：ハンバーグ、牛タン、豚まん
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=285
山形県小国町（おぐにまち）
・人気の返礼品：米沢牛、つや姫、コシヒカリ
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=342
茨城県河内町（かわちまち）
・人気の返礼品：革製品、キャビア、常陸牛
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=446
群馬県館林市（たてばやしし）
・人気の返礼品：カルピス製品、サントリービール、うどん
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=483
群馬県長野原町（ながのはらまち）
・人気の返礼品：宿泊券、浅間とり牧場卵、チーズ
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=497
群馬県川場村（かわばむら）
・人気の返礼品：飲むヨーグルト、お米、川場ビール
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=503
埼玉県久喜市（くきし）
・人気の返礼品：やきそば革命、おつまみ、お米
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=539
埼玉県坂戸市（さかどし）
・人気の返礼品：冷凍餃子、座椅子、ハンバーグ
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=545
千葉県勝浦市（かつうらし）
・人気の返礼品：鮭の切り身、塩サバ、干物
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=590
千葉県香取市（かとしり）
・人気の返礼品：おーいお茶、うなぎ、さつまいも
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=608
東京都新宿区（しんじゅくく）
・人気の返礼品：レストランお食事券、オーダーメイド品
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=632
福井県福井市（ふくいし）
・人気の返礼品：鯖寿司、おせち、うなぎ
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=788
福井県敦賀市（つるがし）
・人気の返礼品：えび、かに、うなぎ
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=789
山梨県鳴沢村（なるさわむら）
・人気の返礼品：ゴルフ場利用券、アイス、温泉利用券
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=828
長野県茅野市（ちのし）
・人気の返礼品：宿泊券、ハム・ソーセージ、ゴルフ
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=845
長野県阿智村（あちむら）
・人気の返礼品：宿泊補助券、牛肉、りんご
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=874
岐阜県岐阜市（ぎふし）
・人気の返礼品：トイレットペーパー、ホワイト餃子、飛騨牛
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=909
岐阜県大野町（おおのちょう）
・人気の返礼品：富有柿、はちみつ、牛肉
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=939
愛知県知立市（ちりゅうし）
・人気の返礼品：モスバーガー利用券、牛肉、ベッド
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1010
愛知県田原市（たいはらし）
・人気の返礼品：うなぎ、トウモロコシ、お花
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1016
愛知県武豊町（たけとよちょう）
・人気の返礼品：知多牛、お米、醤油
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1035
滋賀県愛荘町（あいしょうちょう）
・人気の返礼品：近江牛、コーヒー、羽毛ふとん
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1084
奈良県山添村（やまぞえむら）
・人気の返礼品：三輪素麺、こしひかり、お茶
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1210
和歌山県田辺市（たなべし）
・人気の返礼品：鮭、梅、みかん
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1242
広島県福山市（ふくやまし）
・人気の返礼品：シャインマスカット、シェラフ、宿泊券
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1337
徳島県牟岐町（むぎちょう）
・人気の返礼品：ゆず果汁、お米、スーパーフード
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1388
徳島県藍住町（あいずみちょう）
・人気の返礼品：徳島ラーメン、地鶏、甘酒
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1393
徳島県板野町（いたのちょう）
・人気の返礼品：SOYJOY、地鶏、クッション
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1394
愛媛県砥部町（とべちょう）
・人気の返礼品：紅まどんな、せとか、砥部焼
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1429
愛媛県松野町（まつのちょう）
・人気の返礼品：野菜、ジビエ、梅干し
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1432
福岡県那珂川市（なかがわし）
・人気の返礼品：辛子明太子、もつ鍋、博多和牛
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1497
福岡県志免町（しめまち）
・人気の返礼品：水炊き、辛子明太子、高透明鏡
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1500
佐賀県鳥栖市（とすし）
・人気の返礼品：コカ・コーラ製品、プロテイン、雑穀米
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1531
熊本県山江村（やまえむら）
・人気の返礼品：馬刺し、黒毛和牛、栗まんじゅう
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1611
熊本県球磨村（くまむら）
・人気の返礼品：あか牛 、ジビエ、 マンゴー梨
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1612
沖縄県浦添市（うらそえし）
・人気の返礼品：ブルーシールアイス、オリオンビール、沖縄そば
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1705
沖縄県北谷町（ちゃたんちょう）
・人気の返礼品：宿泊券、クラフトビール、コーヒー
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=1724
京都府（府庁）（きょうとふ）
・人気の返礼品：ふるなびトラベル、お茶、工芸品
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=10026
※都合により、掲載遅延等のためリンク先が表示されない場合がございます。
■ふるさと納税サイト「ふるなび」について
「ふるなび」では、ふるさと納税を通じて全国の市町村に寄附金を集めることで地域活性化を支援しています。
2022年、「ふるなび」は寄附者へのふるさと納税の認知啓蒙およびサービス利用満足度の向上を目的として、寄附額に応じてもらえる「ふるなびコイン」の交換先を拡充し、AmazonギフトカードやPayPay残高※、dポイント※2、楽天ポイント※3に交換可能になりました。引き続き、ふるさと納税者及び契約自治体の、「ふるなび」サービス利用満足度の向上を目指してまいります。
※1 PayPayマネーライトが付与されます。PayPayマネーライトの出金はできません。
※2 dポイントの有効期限は獲得月から起算して48か月後となります。
※3交換できる「楽天ポイント」は通常ポイントとなります。
■「ふるなび」サービス一覧
・ふるさと納税コンシェルジュサービス「ふるなびプレミアム」（ https://furunavi.jp/premium/ ）
・あとからゆっくり選べるポイント制ふるさと納税「ふるなびカタログ」（ https://furunavi.jp/catalog ）
・ふるさと納税で旅行に行ける「ふるなびトラベル」（ https://tp.furunavi.jp/ ）
・クラウドファンディング型ふるさと納税サイト「ふるなびクラウドファンディング」 （ https://fcf.furunavi.jp/ ）
【アイモバイルについて】
アイモバイルは、『“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける』というビジョンを実現するために、ふるさと納税をはじめとした「コンシューマ事業」と、テクノロジーを駆使した「インターネット広告事業」の2つの領域で成長しているマーケティングカンパニーです。
【株式会社アイモバイル 会社概要】
社名 ： 株式会社アイモバイル
所在地： 東京都渋谷区桜丘町22-14 N.E.S.ビル N棟
代表者： 代表取締役社長 野口 哲也
設立 ： 2007年8月17日
URL ： https://www.i-mobile.co.jp/
■本リリースに関するお問合せ
株式会社アイモバイル
事業企画本部 自治体サービス事業部
Mail： support@furunavi.jp
※メディア関係者様は以下の専用お問合せフォームよりご連絡ください。
（ https://furunavi.jp/Faq/Contact/Media )
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/07-13:40）
データ提供
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