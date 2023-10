[プラザスタイル]

2023年10月6日(金)~26日(木)開催 PEANUTSプロモーション「stay in kind of SUNDAY, SNOOPY」



株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2023年10月6日(金)から10月26日(木)まで、全国のPLAZA・MINiPLAにて、人気コミック『PEANUTS(ピーナッツ)』のキャラクターを起用したPLAZAオリジナルアイテムを展開するプロモーション「stay in kind of SUNDAY, SNOOPY(ステイ イン カインド オブ サンデー スヌーピー)」を開催。プロモーションスタートと同時に、限定ノベルティ「PEANUTSデザイン ラバーマグネット」(非売品)のプレゼントキャンペーンを開始します。







全国のPLAZA・MINiPLAに、人気コミック『PEANUTS』キャラクターのオリジナルアイテムが勢ぞろい!10月6日(金)より、「stay in kind of SUNDAY, SNOOPY」プロモーションがスタートします。



今回のアイテムテーマは、“SUNDAY MOOD”。忙しい毎日の中でも、ベッドの上でのんびりしたり、好きなだけ本を読んだり、ちょっぴり手の込んだ料理をつくったり…。そんな“SUNDAY MOOD(=日曜日のような気分)”を与えてくれそうな、キュートなPEANUTSのオリジナル雑貨をラインアップします。



プロモーションスタートと同時に、ノベルティプレゼントをスタート!3,000円(税込)以上お買い上げのPLAZA PASS 本会員の方に、先着で「PEANUTSデザイン ラバーマグネット」(非売品)をプレゼントします。アイマスクをつけてブランケットを引きずる、「日曜日な気分」を表現したスヌーピーがデザインされたスペシャルなノベルティです。



商品ラインアップやプレゼントキャンペーンの詳細は、プロモーション特設ページからご覧いただけます。



▶ プロモーション特設ページ:https://www.plazastyle.com/peanuts2023/?press=pnt231005



「stay in kind of SUNDAY, SNOOPY」注目アイテム







耳、首、前足部が可動式で、好きなポーズに動かすことができるPLAZAオリジナルのぬいぐるみ。躍動感あるポーズのスヌーピーが、あなたの毎日にそっと寄り添ってくれます。

スヌーピー 可動式ぬいぐるみ 4,980円、メタルブックエンド 4,500円

https://www.plazastyle.com/ec/pro/disp/1/P01FIG1712

https://www.plazastyle.com/ec/pro/disp/1/P05DEC1410





火を使わず電球の光でキャンドルを芳香させるキャンドルウォーマー。あわせて使いたいオリジナルキャンドルは、ピンク:バニラドーナッツの香り、ブルー:サボンの香りです。

キャンドルウォーマー 6,600円、キャンドル(全2種) 各1,650円

https://www.plazastyle.com/ec/pro/disp/1/P05CLW0596





スプラッター柄が特徴的な「クロウキャニオンホーム」のホーロー食器がPLAZA限定でPEANUTS デザインに!360度どこからでも注げるポット、エプロン&ミトンも登場します。

クロウキャニオンホーム ホーロー マグ(全2色) 各2,750円、シリアルボウル(全2色) 各3,520円、プレート (全2色) 各3,630円、サンテコ 卓上ポット 4,180円、エプロン 3,960円、ミトン 2,200円

https://www.plazastyle.com/ec/pro/disp/1/P05TAB0960

https://www.plazastyle.com/ec/pro/disp/1/P05TAB0961

https://www.plazastyle.com/ec/pro/disp/1/P05TAB0962

https://www.plazastyle.com/ec/pro/disp/1/P05KIT1032

https://www.plazastyle.com/ec/pro/disp/1/P05KIT1034

https://www.plazastyle.com/ec/pro/disp/1/P05KIT1035



限定ショッピングバッグ登場!







10月6日(金)より、『PEANUTS』デザインの限定ショッピングバッグが登場。なくなり次第終了なので、お見逃しなく!

※ショッピングバッグは有料(1枚20円(税込))です。

※商品の購入点数と同数を上限とさせていただきます。

※数量限定、なくなり次第終了です。

※アウトレット店は対象外です。



プロモーション情報







PLAZAのPEANUTSプロモーション

「stay in kind of SUNDAY, SNOOPY」

期間:2023年10月6日(金) ~ 10月26日(木)

プロモーション特設ページ:https://www.plazastyle.com/peanuts2023/?press=pnt231005







※価格はすべて税込み価格です。

※ノベルティプレゼントはPLAZA・MINiPLA店舗限定のキャンペーンです(アウトレット店、オンラインストアは対象外)。

※ノベルティは1会計につき1点プレゼントします。

※ノベルティは数量限定、なくなり次第終了です。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。









【参考】



「ピーナッツ」とは



「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

日本では株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツがエージェントとして、ライセンスビジネスを展開しています。そして原作コミック連載満 70 周年を2020年10月2日にむかえました。これに伴い、2019 年 10 月2 日より 70 周年アニバーサリーイヤーがスタートしております。



■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト https://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X(旧twitter) アカウント「Snoopy Japan」 https://twitter.com/snoopyjapan



■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

(C) 2023 Peanuts Worldwide LLC( 短縮形 (C) 2023 Peanuts )



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/05-10:46)