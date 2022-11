[株式会社ネイキッド]

−「TREE by NAKED yoyogi park」ホリデーシーズンの特別プランを11/19より予約開始−



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 所在地:東京都渋谷区 代表:村松亮太郎)が手がける、代々木公園のアートガストロノミー「TREE by NAKED yoyogi park」(ツリーバイネイキッド ヨヨギパーク)は、VRやプロジェクションマッピングなどのテクノロジーアートと料理が融合したホリデーシーズン限定の特別プランの予約受付を2022年11月19日(土)より公式サイトにて開始いたします。











今年のクリスマスは、いつもと違う!「食×アート」が融合した体験を







TREE by NAKED yoyogi parkは、代々木公園に位置するクリエイティブカンパニーNAKED, INC.(ネイキッド)プロデュースによるアートガストロノミー&カフェ。VRやプロジェクションマッピングなどのテクノロジーアートと、創作料理が融合し、ストーリーに沿って食べるアート体験を展開しています。昨年好評だったホリデーシーズン限定の特別プランを今年もご用意しました。今年の特別プランは、デザートプレートがクリスマス特別仕様に。キャラメルケーキにイチゴやチョコチップでデコレーションを施し、クランブルクッキーの上には、バラとラズベリーのジェラートをのせました。レッドカラントやブラックベリーなど6種を混ぜたシェフ特製ソースとともにお楽しみください。そのほかデザートワインもつくなど、盛りだくさんのプランです。また、本店は、10月より、ザ・リッツ・カールトン・ワイキキ・ビーチのフレンチレストラン「La Vie」などで修行を積んだ川村シェーン氏がシェフに就任。若き川村シェフの自由な感性から生まれたフュージョン料理をご堪能いただけます。





新シェフ 川村 シェーン プロフィール









1993年 6月24日生まれ。高校卒業後、U.S. Navyへ入隊。除隊後、2015年から銀座「RESTAURANT DAZZLE」で料理の道を歩み始める。 2018年 ハワイ・リージョナル・キュイジーヌの創世期に活躍した有名シェフのひとりである“Alan Wong”に、パシフィックリムキュイジーヌを学ぶ。 2019年よりザ・リッツ・カールトン・ワイキキ・ビーチのフレンチレストラン「La Vie」で修行を積み、スーシェフに就任。 2021年帰国後、独自のスタイルでヴィーガン料理を学びつつ、「TREE by NAKED」の料理長として就任、現在に至る。







TREEアニバーサリープラン



TREEアニバーサリープラン該当期間:2022年12月19日~25日

TREEアニバーサリープラン価格:38,500円(税込)

全8皿+ペアリングドリンク(ノンアルコールorアルコール)、デザートワイン付

※ノンアルコールは、プレミアムティーのペアリングとなります。

※料理の食材は季節によって変わります。予約時に苦手食材とアレルギーの確認を行っております。





アミューズ



土:椎茸の昆布出汁マリネ 柚子胡椒とトリュフ/火:赤紫蘇のカダイフアランチーニ/水:雲丹フラン リンゴジュレとキャビア/風:ニョッキ グリュイエールチーズとイカ墨ソース









土



毛蟹コンソメのトマトファルス

バーニャカウダソースとミックスハーブサラダ











火



BBQプルドポークのトスターダグリーンロマネスコソース











水



金目鯛のソテー出汁 海苔バター











風



トリュフと鶏胸肉の赤ロールキャベツ温泉卵 マディラソース











世界



和牛ロースト フォアグラフェンネル 出汁醤油





グラニテ



生姜とリンゴのグラニタ カモミールジュレ(風と世界の間に提供されます)







デザート(ホリデーシーズン限定)



クリスマスキャラメルケーキ

バラとラズベリーのジェラートミックスベリーソース











店舗情報



店舗名:TREE by NAKED yoyogi park(ツリーバイネイキッド ヨヨギパーク)

住所:東京都渋谷区富ヶ谷1-10-2

電話番号:050-1743-2539

定休日:水曜日

カフェ営業時間:10:00~18:00(L.O.17:00)



通常ディナーコース

通常コース内容:8皿、ペアリングドリンク

通常コース予約可能日:毎週月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日

※予約締切は3日前まで

予約最大人数:最大8名

営業時間:open 18:45 start 19:00 close 21:00

※完全事前予約制

料金:お一人様 33,000円(サービス料、税込)

コース予約:https://www.tablecheck.com/shops/treebynaked/reserve

店舗公式サイト:https://tree.naked.works/yoyogi/

公式Instagram:https://www.instagram.com/treebynaked



