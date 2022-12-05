最大30%オフの法人向け「2022年ファイナルセール」スター…
［日本エイサー株式会社］
日本エイサー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ボブ・セン）は、法人のお客様を対象とした「2022年ファイナルセール」を、2022年12月5日（月）～12月31日（土）まで実施します。年末に向けてモニターの買い替えや新規導入を検討される法人のお客様に向けてセール開催を決定。安心の5年保証モデルや高解像度モデル、Webカメラ搭載モデルや、環境に配慮し再生プラスチックを使用したモデルまで、台数限定でモニター20機種を幅広くご用意しています。
法人向け 「2022年ファイナルセール」特設ページ
https://www.biz-dna.jp/campaign/
「2022年ファイナルセール」の対象製品の一部は、以下の通りです。
（セール内容は予告なく変更になる場合がございます。また、台数には限りがございます。）
・通常3年のところ安心の5年保証付き、27インチ IPSパネル フルHD解像度モニター「V277bmifx」
製品情報ページ
https://www.biz-dna.jp/products/lcd/v277bmifx.html
・地球環境に配慮し本体に再生プラスチック約35%使用 23.8インチモニター「V247YAbmixv」
製品情報ページ
https://www.biz-dna.jp/products/lcd/v247yabmixv.html
・Windows Hello対応、Webカメラ付き 23.8インチ フルHD解像度モニター「B247YDbmiprczx」
製品情報ページ
https://www.biz-dna.jp/products/lcd/b247ydbmiprczx.html
・画面を90°回転できるピボット機能付き、21.5インチ フルHD解像度モニター「B227QBbmiprx」
製品情報ページ
https://www.biz-dna.jp/products/lcd/b227qbbmiprx.html
プレスリリースページ
https://acerjapan.com/news/2022/04A024
Acerについて
Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology（人とテクノロジーの垣根を壊す）”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。
日本エイサー株式会社について
社名 ：日本エイサー株式会社
所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F
代表者：代表取締役社長 詹 國良（ボブ・セン）
公式サイト： https://acerjapan.com
公式Twitter ：https://www.twitter.com/AcerJapan
Gaming公式Twitter: https://twitter.com/PredatorJPN
公式facebook： https://www.facebook.com/AcerJapan
公式Instagram： https://www.instagram.com/acer_japan/
公式YouTube：https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel
(C) 2022 Acer Inc. All rights reserved. AcerとAcerロゴはAcer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。
(C) 2022 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/05-14:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
話題のニュース
PR TIMES
TVアニメ『彼女、お借りします』第2期のトレーディング Ani-Art aqua label アクリルキーホルダーなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて(12/05 14:46)
『コードギアス 反逆のルルーシュ』×「INDEPENDENT」のコラボアイテムINDEPENDENT コラボウオッチの受注開始！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「ARMA BIANCA」にて(12/05 14:46)
「CAPCOM Pro Tour 2022」北米-東大会結果発表！(12/05 14:46)
受験シーズンはがぶ飲みで集中力をスイッチＯＮ！「がぶ飲みブドウ糖ソーダ」２０２２年１２月１２日より発売(12/05 14:46)
【イチヨン×COEDO 第3弾】『東京ビアホール＆ビアテラス14』から、ドラフトで楽しむコエドブルワリーとのコラボビール「柚子ラガー」を数量限定で12/5より販売開始！(12/05 14:46)
【ヒルトン東京お台場】北海道のご当地グルメと旬のいちごが思う存分味わえる「北海道フェア with ストロベリースイーツ」を開催(12/05 14:46)
横浜で開催される２０２７年国際園芸博覧会が国際条約に基づく国際博覧会として認定されました！(12/05 14:46)
東海地方で初開催！「ロボッチャ」体験イベント～「スポーツ」×「テクノロジー」×「ダイバーシティ教育」～小中学生の参加者募集中！(12/05 14:46)
「2023年上半期しいたけ占い」本日『VOGUE GIRL』で公開！しいたけ.が12星座別に語るスペシャルLIVEの開催も決定！(12/05 14:46)
【トラストバンク×CCCMKホールディングス】Tポイントが貯まるふるさと納税サイト「Tふるさと納税」を開始「ふるさとチョイス」と連携し、地域の魅力発信(12/05 14:46)
【トラストバンク×CCCMKホールディングス】Tポイントが貯まるふるさと納税サイト「Tふるさと納税」を開始。「ふるさとチョイス」と連携し、地域の魅力発信(12/05 14:46)
最大30%オフの法人向け「2022年ファイナルセール」スタート！年末に向けて買い替えのチャンス！台数限定、モニター20機種が対象(12/05 14:46)
ショートゲームを整えて80台スコアを目指そう！ ゴルフを愛する全てのゴルファーを導くレッスン誌『GOLF TODAY（ゴルフトゥデイ）2023年1月号』発売！(12/05 14:46)
大人気アニメ「SPY×FAMILY」からアーニャ、ダミアンをイメージしたお部屋用フレグランスアイテムが登場！ 12月5日(月)発売開始！(12/05 14:46)
【口コミどれほど信じる？】56.5％が、ネット上にある口コミを「信用していない」(12/05 14:46)
【12月8日(木)24:00～ 第10話放送！】オリジナルTVアニメ「アキバ冥途戦争」あらすじ・先行カット公開！(12/05 14:46)
中古PC販売「PCバル」Lenovo ideapadがSSD換装済みで19,800円！冬のLenovoセールを12/5より開催(12/05 14:46)
日本各地の味7種アソート！新商品「チロルチョコ〈日本縦断 ご当地7〉」を12/12～全国のツルハグループ店舗で発売♪(12/05 14:46)
契約更新選手のお知らせ(白井裕人)(12/05 14:46)
「にじさんじウィンターデート2022 グッズ＆ボイス」2022年12月8日(木)11時から販売決定！(12/05 14:46)
NTT東日本主催の学生プログラミングコンテスト「ALGORI」正式エントリーの受付を開始 ～NTT東日本のエンジニアが開発をサポート「プログラム開発相談窓口」開設～(12/05 14:46)
2023年TVアニメ放送スタート！！「僕の心のヤバイやつ」単行本１～６巻分がマンガクロスにて24時間限定無料読み放題！！(12/05 14:46)
メタバースイベントプラットフォーム「ZIKU」が大阪府が開催する「メタバースを活用した企業DXシンポジウム」に採用されました(12/05 14:46)
大阪・関西万博に向け「満月ポンチョコレート」をブランド化へ。学生が商品化に参画(12/05 14:46)
【エンポリオ アルマーニ】ギフトシーズンにオススメのベビーギフトが登場！(12/05 14:46)
ミルクとビター2つの本格的な味わいを楽しめるチョコレートフレーバーが新登場 ミニカップ『ショコラ デュオ』12月6日(火)より新発売！(12/05 14:46)
韓流ナビゲーターnamiのFM初冠番組『namiノリ★K-POP』 interfm「namiノリ★K-POP」放送開始!(12/05 14:46)
自分らしさをデザインできるプレイグラウンド“CASEPLAY”にて、サンリオキャラクターズのクリスマスデザインのスマートフォンケースが登場！(12/05 14:46)
AMAZONプライム期間限定 BMAX I10Proタブレットがプロモーション、最大8,000円以上割引!!(12/05 14:46)
イケア、商品受取りセンターを新たに京都市、前橋市、新潟市、宇都宮市の4拠点に開設(12/05 14:46)
会員限定