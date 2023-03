[エイベックス通信放送株式会社]

中国の人気小説『心理罪』を映画化した本格アクション・サスペンス映画『犯罪心理分析官』が、映像配信サービス「dTV(R)」で好評配信中です。







物語の始まりは、海辺の街で、とある男性の遺体が発見された事件。

その遺体は、犯人によって全身の血を抜かれ、内臓も摘出されているという猟奇的なものでした。

捜査を担当することになった刑事のタイ・ウェイが現場検証をしていると、犯罪心理分析の天才だという捜査官ファン・ムーが現れます。

鋭い分析により、現場に集まっていた見物人の中に犯人を発見。驚いて逃亡する犯人を追い、なんとか逮捕に至りますが、その途中でタイ・ウェイの相棒リ・イーマンが刺されて重傷を負ってしまいます。

しかし、悲しむ間もなく、次々と事件が発生。

大量に血を抜かれて殺された著名なアスリート、何者かに刺殺された女性と行方不明の子どもーー。すべての事件が「血」というキーワードで繋がっていることを突き止めたタイ・ウェイとファン・ムーは、協力して犯人を追い詰めていくのですが……。



正義感の強い昔気質の刑事タイ・ウェイ役には、『薄氷の殺人』でベルリン国際映画祭銀熊賞に輝いたリャオ・ファン。

過去のトラウマを抱えながらまっすぐ犯罪に向き合うタイ・ウェイを渋さたっぷりに演じつつ、鍛え上げられた肉体を駆使した激しいアクションも披露しています。

一方で、常にクールな犯罪心理分析官ファン・ムー役は、中国共産党建党100周年を記念して制作された映画『革命者』で毛沢東役を務めたリ・イーフォン。

現場に残された証拠をもとに、即座に犯人像を導き出すスタイリッシュな推理シーンに注目です。

脚で捜査する肉体派なタイ・ウェイと、自作ドローンを駆使して情報を集めるファン・ムー。対照的なふたりは当然ぶつかり合いますが、徐々にお互いを認め、助け合うようになります。

それぞれに成長し、後半はバディとして事件に対峙するふたりの関係性は必見!



「血」を求める吸血鬼のような猟奇殺人事件に隠された、衝撃の真実とは?

スリラー的描写もしっかり盛り込みながら、スピード感溢れる展開に惹き込まれる『犯罪心理分析官』。

ぜひ、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。





■『犯罪心理分析官』

~概要~

中国発・犯罪心理分析の天才と刑事が事件を追うアクション・サスペンス!

~あらすじ~

連続異常殺人犯は吸血鬼? 犯罪心理分析の型破りな天才・ファン・ムー(リ・イーフォン)と、ぶっきらぼうだが正義感の強い刑事部長のタイ・ウェイ(リャオ・ファン)がタッグを組み事件を追う! 男達はぶつかり合いながらも、良き相棒同士へと成長を遂げていく。

作品URL:https://bit.ly/3SufZq1

コピーライト:(C)Jetsen Huashi Media US Co., Ltd.





<dTVサービスサイト>

https://video.dmkt-sp.jp/



<dTVに関する情報まとめサイト>

https://dtv.jp/





