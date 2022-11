[バンダイナムコアミューズメント]



株式会社バンダイナムコアミューズメント(本社:東京都港区/社長:川崎寛)の海外関連会社であるBandai Namco Amusement Europe Ltd.(本社:イギリス/社長:ジョン マッケンジー)は、株式会社バンダイ(以下:バンダイ)の協力のもと、ONE PIECE CARD GAMEの公式ショップをイギリス・ゲーツヘッド「NAMCO Funscape Metrocentre」に12月2日(金)オープンします※。

※11月23日(水)からプレオープンします。





「ONE PIECE CARD CAME公式ショップ」は、バンダイが12月2日(金)から欧米地域での展開を開始するONE PIECE CARD GAMEの公式店舗です。カードの英語版の販売はもちろん、交流会やティーチング会などのイベントも定期的に開催し、トレーディングカードが初めての方でも楽しめる体験型ショップです。国内では現在3店舗(横浜・福岡・京都)を運営中で、海外ではイギリスの「NAMCO Funscape Metrocentre」店が初めての展開です。



バンダイナムコアミューズメントは、顧客との直接接点を持つ「リアルな場」を生かしたIP軸戦略を推進することを目的に、グループ各社と協業しさまざまな施設や公式ショップを国内で展開しています。

今後も国内での戦略ノウハウを海外でも生かし、キャラクターを愛する世界中のファンに向けて、「リアルな場」の体験価値の提供を目指します。



<ONE PIECE CARD GAMEとは>

週刊少年ジャンプで大人気連載中の漫画『ONE PIECE』の連載25周年を記念し、作品の世界観を体感できる本格トレーディングカードゲームです。尾田栄一郎先生協力のもと、原作イラストを用いたカードデザインや、アニメイラスト、イラストレーターによる描き下ろしも使用しています。日本語版のみならず、英語版、中国簡体字版も展開中で、全世界の『ONE PIECE』ファンに向けたトレーディングカードゲームです。



施設概要

[店舗名] ONE PIECE CARD GAME Official Shop (NAMCO Funscape Metrocentre店内)

[住所] Unit 244 Garden Walk Gateshead, Metrocentre Tyne and Wear, NE11 9XY

[店舗公式サイト] https://www.namcofunscape.com/locations/metrocentre

[ONE PIECE 公式サイト] https://en.onepiece-cardgame.com/





(C)Eiichiro Oda/Shueisha (C)Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation



※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/10-16:46)