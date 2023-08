[株式会社ヒューマンフォーラム]





ATTITUDE MAKES STYLE!(主張がスタイルを作る!)をコンセプトに常に時代のトレンドに沿いながらも、自分たちの主張を大切にしたブランドコンセプトであるSPINNSのリメイクブランド、”REMADE by spinns.”がLaforet HARAJUKU(ラフォーレ原宿)、大阪梅田HEP FIVE(ヘップファイブ)でPOPUPを開催します。



Laforet HARAJUKUは9月4日(月)~12日(火)、大阪梅田HEP FIVEは9月15日(金)~24日(日)での開催予定です。





今回はLA発ブランドとの合同POPUP!

REMADE by SpinnsはPOPUP限定アイテム、先行発売等、沢山の新作リメイクアイテムを中心に、スポーツ系USEDアイテムを厳選してご用意しております。





サスティナブルで斬新なデザイン、環境に合わせてファッショナブルな新感覚を提案している【ESQAPE】。





LGBTQに指示されDragConにも出展しているLAでもHOTなブランドで今回日本初上陸の【Creepy gals】。

長年錚々たるセレブリティーアーティストのステージ衣装を制作し、スタイリストとしても活躍している、【Rio Warner】とのコラボレーションアイテムも、今回のPOPUPの為に新しくデザインし初披露します。





そしてLAを拠点にモデル、アーティスト、DJとして活躍し大人気インフルエンサー、

【SKY SKY】もゲストアーティストとして来店決定。





期間中、デザイナー本人、アーティストが店頭にてお客様に直接接客致します。LAとTOKYOファッションのMIX感をぜひ店頭にて体感して下さい。













【Event Coordinator】

ZeroPoint sales Inc

Zeropointview7@gmail.com

公式 Instagram

https://www.instagram.com/naomannn/





【参加ブランド】

■REMADE by spinns.公式Instagram

https://www.instagram.com/remade.by.spinns/





■ESQAPE公式Instagram

https://www.instagram.com/esq4pe/



■Creepy gals公式Instagram

https://www.instagram.com/creepy.gals/





■Rio Warner公式Instagram

https://www.instagram.com/riowarner/



■SKY SKY公式Instagram

https://www.instagram.com/sky_sky_/





【開催期間】

2023年9月4日(月)~12日(火)

■ラフォーレ原宿

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前1-11-6

ラフォーレ原宿2F CONTAINER





2023年9月15日(金)~24日(日)

■HEP FIVE

〒530-0017

大阪府大阪市北区角田町5-15

HEP FIVE2F





【会社概要】

株式会社ヒューマンフォーラム

[所在地]〒604-8061 京都府京都市中京区寺町通蛸薬師上ル式部町261番地

[公式サイト]https://www.humanforum.co.jp/





■SPINNS(スピンズ)

「ATTITUDE MAKES STYLE!」(主張がスタイルを作る!)/「変われるってムテキ」をコンセプトに常に時代のトレンドに沿いながらも、自分達の主張を大切にした”スタイル提案”をし続ける”スタイルマーケット”。「NEW&VINTAGE STYLE MARKET」という言葉の通り、独自のスタイルを貫いたオリジナル商品に加え、新商品からUSED商品までワールドワイドなセレクトによる幅広い商品を取り扱っています。

その品揃えはファッションだけでなく、音楽、アート、など様々な”ユースカルチャー”をスピンズ風にミックスし「ライフスタイル」として提案し続ける。まさにファッション、音楽、アート、人などの様々なユースカルチャーがスピン(渦巻く)お店である。





公式サイト:https://www.spinns.com/

公式通販:https://www.spinns.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/spinns_com

公式Instagram:https://www.instagram.com/spinns_official/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/28-18:46)