2023年10月5日

パイオニアは、音質をさらに強化したオンライン対応カーナビゲーション カロッツェリア『サイバーナビ』 8機種を発売します。



本機は、株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)の車内向けインターネット接続サービス「docomo in Car Connect」に対応し、同梱もしくは別売のネットワークスティック※1を接続して車内にWi-Fiスポットを構築できます※2※3。YouTube動画を直接再生できる「ストリーミングビデオ」や家庭用ブルーレイレコーダーの映像・録画コンテンツを遠隔再生できる「レコーダーアクセス」など、ネットワークを利用した機能を搭載しているため、車内で多彩な映像コンテンツを存分に楽しむことができます※4※5。

今回のモデルチェンジでは、原音再生にこだわった高音質を実現する設計思想「マスターサウンド・アーキテクチャー」のもと、新「マスターサウンドクロック」をはじめとした高音質パーツを惜しみなく採用し、サイバーナビ史上最高の音質を実現。さらに、検索対象ワードが増えて使いやすくなった「フリーワード音声検索」や「フリーワード検索」、ネットワーク接続環境下で地図情報を更新できる「自動地図更新」など、オンラインを活用したナビ機能で、常に最新のスポット情報や地図を活用した快適なドライブを楽しめます。





カロッツェリア 『サイバーナビ』商品ページ : https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/carnavi/cybernavi/?ad=pr



■ LS(ラージサイズ)メインユニットタイプ



■ 200mmワイドメインユニットタイプ



■ 2Dメインユニットタイプ





【主な特長】

1) “クルマのオンライン化”により、便利で充実したカーライフを実現※4※5

ドコモの車内向けインターネット接続サービス「docomo in Car Connect」に対応し、同梱もしくは別売のネットワークスティックを接続すればドコモの高速データ通信(LTE)を定額で制限なく利用でき、広いエリアで安定した通信が可能になります※3。本機を車載用のWi-Fiスポットとして利用できるため、同乗者は通信量を気にすることなくスマートフォンやタブレットなどを使ってオンラインの映像や音楽、ゲームを楽しめるほか、「ストリーミングビデオ」機能を使ってYouTube動画の直接再生が可能です。

なお、ネットワークスティックセット(-DCモデル)をご購入のお客様は、「docomo in Car Connect」を1年間無料※6でご利用いただけます。



「docomo in Car Connect」について

ドコモが車内向けに提供する通信サービス。ドコモの高速データ通信を定額で利用でき、用途に合わせて3つの利用プラン(1日550円、30日1,650円、365日13,200円/各税込)から選択が可能。車内でオンラインの動画や音楽、ゲームなど、データ通信量を気にすることなく楽しめます。



詳細については、以下のWebサイトをご覧ください。

URL: https://docomo-icc.com/icc/



2) ネットワーク経由で映像・動画を楽しめる充実したオンデマンド機能

・Webブラウザを用いてYouTube動画をサイバーナビの大画面で直接操作・再生できる「ストリーミングビデオ」機能を搭載。高画質・高音質な『サイバーナビ』で、YouTube動画が手軽に楽しめます。



・自宅のブルーレイレコーダー内の映像コンテンツを手軽に遠隔再生できる「レコーダーアクセス」機能を搭載。DVDなどにダビングすることなく『サイバーナビ』で録画番組のストリーミング再生を楽しめます。さらに、遠方へ出かけた際に自宅エリアの放送局のテレビ番組を視聴できることに加え、BS放送、CS放送の視聴も可能です※7。



3) 『サイバーナビ』史上最高の高音質再生を実現

高音質を実現する設計思想「マスターサウンド・アーキテクチャー」のもと、これまで培ってきた音質設計技術と知見を活かしながら高音質パーツを惜しみなく採用し、サイバーナビ史上最高となる高音質再生を実現。今回新たに、デジタル信号処理部に限りなく正確なクロック波形を生成する新「サウンドマスタークロック」と高音質オペアンプを搭載し、音の安定性はもちろん、圧倒的な臨場感と音源収録時の質感まで再現します。







4) オンラインを活用した便利な目的地検索機能※8

カーナビ本体に内蔵された情報だけでなく、通信機能を使って常に最新の情報にアクセスし、思いついたワードから目的地検索を行える機能を搭載。「フリーワード音声検索」機能では、思いついたキーワードを発話するだけで、「フリーワード検索」機能では、キーワードをナビ画面に入力するだけで目的地や最新スポットの検索が可能です。今回、住所や電話番号、郵便番号の読み上げによる検索や“自宅に帰る”など、発話パターンや検索対象ワードが増えたことで、よりスムーズに目的地を検索できます。





















5) 「自動地図更新」機能を搭載

ネットワークスティックやWi-Fiテザリングなどを利用すれば、最新の道路や施設情報を自動でダウンロードして地図を更新する「自動地図更新」機能を搭載※9。追加費用をかけることなく最新データにバージョンアップできる期間が最大3年分(最大年6回配信、発売時~2026年10月31日)付いています。



◆最新データバージョンアップ1年延長プレゼント

MapFanスマートメンバーズ向けに、最新データにバージョンアップできる期間を最大3年から4年(2027年10月31日まで)に延長する特典をご用意。

スマートメンバーズ特典の加入期間 : 発売~2025年4月30日

対象機種 : サイバーナビ2023年モデル



バージョンアップ方法などの詳細は、カロッツェリアWebページ https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/?ad=pr

をご覧ください。



6) その他

・使い勝手が向上した「フリーワード音声検索」「フリーワード検索」メニューをHOME画面へ配置。



・コンソールと一体感のある高品位なフルフラットデザインを採用。ハードキーまでフラットにすることで、より洗練された高級感を演出。



・ボリューム変更やナビ/AV画面の切換えなどの基本的な操作に加え、地図のスケール変更やソース切換えにも対応した「スマートコマンダー」を同梱。“自宅へ帰る”などよく使う機能をワンタッチで呼び出すこともでき、運転時の確実な操作性を実現。



・リアルタイムの渋滞や交通規制情報、目的地付近の情報などを画面表示と音声で知らせる「ライブインフォ」や、ドライブに有用な情報、AV情報を常時表示し、操作することができる「インフォガジェット」を搭載。



・長年蓄積してきた膨大な渋滞予測データやリアルタイムの走行・交通情報を分析し、ドライバーに最適な情報を提供する「スマートループ渋滞情報TM」※8や、専用サーバーの情報を活用して膨大なルート候補から時間と料金まで考慮したドライバーにとって最適かつ実用的なルートを導き出す「スーパールート探索」※8を搭載。



・すぐに行きたい場所やいつか行きたい場所を登録でき、ドライブの楽しみ方を広げる多彩な機能を備えたアプリケーション「Map Fanコネクト」※10に対応。



・前方風景の画像認識・解析により周囲のさまざまなリスクと状況変化を検知する「ドライブサポート」機能を搭載したマルチドライブアシストユニット「ND-MA2」(別売)に対応。





※1 ネットワークスティックセット(-DCモデル)のみに付属。単品モデルは別売となります。

※2 ネットワークスティックによる通信を行うためには、ドコモが提供する車内向けインターネット接続サービス「docomo in Car Connect」への申し込みが必要です。申し込みにはdアカウント(R)が必要となります。

※3 スマートフォンやタブレットなど、最大5台まで接続可能です。

※4 「docomo in Car Connect」の使用期限があるネットワークスティック、またはスマートフォンなどのWi-Fiテザリング設定など、通信機器との接続が必要です。

※5 運転者がテレビやオンデマンド機能を使った映像コンテンツを見るときは、必ず安全な場所に車を停止し、サイドブレーキをかけて使用してください。テレビや映像コンテンツは安全のため走行中は表示されません。

※6 1年間の無償使用権は、2026年9月30日までに利用開始されない場合、無効となります。

※7 BS放送、CS放送は一部リモート試聴できないチャンネルがあります。

※8 ご利用には、同梱または別売のネットワークスティックもしくは、Wi-Fi、Bluetooth(R)(PANプロファイル)接続に対応するiPhone/スマートフォンなどが必要です。iPhone/スマートフォンでのご使用時はテザリング契約およびテザリング設定が必要です。

※9 「自動地図更新」機能は、通信可能な環境下で自動的に最新のバージョンアップ情報の検出を行い、バージョンアップするかどうかの確認表示を行います(確認は1日1回初回Acc On時)。

※10 各種MapFan連携機能をお使いいただくには、同梱または別売のネットワークスティックもしくは、Wi-Fi、Bluetooth(R)(PANプロファイル)接続に対応するiPhone/スマートフォンなどが必要です。iPhone/スマートフォンでのご利用時は、テザリング契約およびテザリング設定が必要です。アプリケーション「MapFanAssist」(動作推奨環境:iOS15~16、AndroidOS 9~13以上、利用無料)がインストールされたiPhone/スマートフォンが必要です。ご使用には事前にパイオニア ウェブサイトのオーナーズリンクからお客様登録、商品登録、MapFan会員ID連携登録が必要です。アプリケーション「MapFanAssist」、ウェブサイト「MapFan」はジオテクノロジーズ株式会社が運営しています。



*当社は、日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にハイレゾロゴを冠して推奨しています。ハイレゾロゴは登録商標です。

*YouTubeは、Google LLC の登録商標です。

*「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。

* Bluetooth(R)は、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

*「docomo in Car Connect」「dアカウント」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

*その他に記載されている会社および商品名は、各社の商標または登録商標です。





