2023年9月15日(金)~10月26日(木)開催「BOO! HALLOWEEN IS CREEPIN'!」



株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2023年9月15日(金)から10月26日(木)まで、全国のPLAZA・MINiPLAにて、ハロウィンシーズンのユニークなお菓子をラインアップするプロモーション「BOO! HALLOWEEN IS CREEPIN’!(ブー!ハロウィン イズ クリーピン!)」を開催します。







秋のイベントといえばハロウィン!PLAZAのユニークなお菓子が勢ぞろいし、このシーズンを盛り上げます。



今年は、全国のPLAZA・MINiPLAでハロウィンの店頭イベントを開催!9月30日(土)15:00~16:00、ハロウィン気分を食べて味わえる試食イベント「BOO! SNACK TRY OUT」を各店舗で実施します(※一部店舗を除く)。そして10月20日(金)からは、“トリック オア トリート!”とスタッフにお声掛けいただいた方にお菓子をプレゼントするキャンペーン「BOO! SNACK TRY OUT」を開催!



PLAZAのお菓子に囲まれて、ハロウィンシーズンを全力で楽しもう!





●商品ラインアップはこちら:https://www.plazastyle.com/pr/hw2023/



「BOO! HALLOWEEN IS CREEPIN’!」おすすめ商品(一部)



















●その他商品ラインアップはこちら:https://www.plazastyle.com/pr/hw2023/



試食イベント「BOO! SNACK TRY OUT」







【9月30日(土)15:00~開催!】

ハロウィン気分を食べて味わおう!全国のPLAZA・MINiPLAで、「ベルメーレン カラメルビスケット」と「モンスターマンチ」の試食をしていただけます。





●キャンペーンお知らせページ:https://www.plazastyle.com/topics/detail/?id=1603&press=hw2309







※なくなり次第終了です。

※一部店舗は実施対象外です。詳細はお知らせページをご覧ください。



プレゼントキャンペーン「BOO! PRESENT CAMPAIGN」







【10月20日(金)スタート!】

全国のPLAZA・MINiPLAで、店頭スタッフに“トリック オア トリート!”と声をかけていただくと、チュッパチャプス(1本)またはHARIBO ミニゴールドベア小袋(1袋)をプレゼントします。



●キャンペーンお知らせページ:https://www.plazastyle.com/topics/detail/?id=1604&press=hw2309





※プレゼントはお一人様につき一点、お選びいただくことはできません。

※なくなり次第終了です。

※一部店舗は実施対象外です。詳細はお知らせページをご覧ください。





プロモーション情報







PLAZAのハロウィンプロモーション

「BOO! HALLOWEEN IS CREEPIN’!」

期間:2023年9月15日(金)~10月26日(木)

商品ラインアップ:https://www.plazastyle.com/pr/hw2023/



※価格はすべて税込価格です。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。



