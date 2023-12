[The Orchard Japan]

”PEOPLE1”、”tonun”、”Furui Riho”など気鋭アーティストとの作品で話題のプロデューサー”knoak(読み:ノーク)”と、「あなたのネガティブを否定しない」をテーマにした楽曲を打ち出すシンガー・ソングライター”坂田隆一郎”が初コラボ。knoakのグルーヴィーかつ疾走感があり、キャッチーなフレーズ満載なトラックに坂田の憂いのある声と一見悲観的な歌詞がミスマッチしオリジナリティを確立している。







福岡県出身、2022年にソロデビュー。

過去曲が150ヶ国以上で愛されるシンガーソングライター”坂田隆一郎”の5曲目となるシングル。



舞台『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』 Rule the Stageにて夢野幻太郎役、TVアニメ『UniteUp!』にて東郷楓雅役などを担当し俳優・声優としても活躍。



なお、配信日から様々な生配信やリスニングパーティーも実施し、この楽曲を多角的に楽しむことが出来る。

詳しくは→https://x.com/ryu_delight/status/1731621884272492933?s=20



【 坂田隆一郎プロフィール 】

福岡県出身。シンガーソングライター。



ソロ活動の他にも男女混声ボーカルグループ「Love Harmony's,Inc.」、多次元アイドルプロジェクト「UniteUp!」のメンバーとしても精力的に活動中。



音楽活動の他、主演舞台Live Musical『SHOW BY ROCK!!」、舞台『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』に出演するなど、俳優としても活躍している。



【出演公演情報】

Acoustic Live Tour 2023 “逃避幸”



12/2(土)渋谷 LOFT HEAVEN

12/10(日)大阪 伽琉駝門カフェ

12/23(土)福岡 ROOMS

※全会場2ステージ開催



チケットはコチラ → https://eplus.jp/sf/detail/3326930001



【 Single「幸せ逃亡者」 】

<MUSIC>

Amazon Music、Apple Music、Spotify、LINE MUSIC、AWA、iTunesをはじめ

各サブスクリプション、ダウンロードサービスにて配信中



配信リンク:https://orcd.co/shiawasetoubousha





The Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト&レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。

ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。



