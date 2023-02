[三栄]

4年ぶりに開催となる日本最大級のキャンプフェス「GO OUT JAMBOREE」。2023年4月21日(金)・22日(土)・23日(日)の3日間、おなじみのふもとっぱらを舞台に、音楽、ショッピング、アクティビティ、ワークショップから自然体験まで、楽しいことを詰め込んだスペシャルなイベント。

現在までにジャンルを超えた豪華15組のアーティストが決定していましたが、今回新たに10組を発表!さらにお待ちかねのブランドアベニュー第一弾のブランドも解禁です。





第三弾の追加アーティストは豪華10組。







2001年のデビュー以来、軽快なビートとラップで数多くのヒットナンバーを生み出し“ヒップホップ”というジャンルを日本に浸透させた「RIP SLYME」、ジャパニーズレゲエの女王「MINMI」、日本が誇るテクノレジェンド「石野卓球」、ヤイコの愛称でも親しまれる大阪出身の女性シンガーソングライター「矢井田 瞳]など10組が追加ラインナップ。



<第三弾アーティスト発表>

RIP SLYME/MINMI/石野卓球/矢井田 瞳

KENTY GROSS/APOLLO/NATURAL WEAPON/Youth of Roots/DJみそしるとMCごはん/SPACE EXPLORER



<発表済アーティスト>

RED SPIDER/PERSONZ/Lucky Kilimanjaro/LAUGHIN’ NOSE/GOMA/CHOZEN LEE AND THE BANG ATTACK/D.W.ニコルズ/Atomic Skipper/TAKENOKO(FULLHOUSE)/Hibi Bliss/DJ PoiPoi/ANCHIN/ICHI-LOW(Caribbean Dandy)/DJ TAKAGI/Satoshi Miya(BROKEN SPORT/JAZZY SPORT)



ブランドアベニュー第一弾出展ブランド発表!





人気アウトドアブランドが多数出展する、GO OUT JAMBOREE 1番の大人気エリア「BRAND AVENUE」の、第一弾出展ブランドを発表! アウトドアギアからウエア、小物まで、何でも揃うブランドアベニューで、オトクにお買い物を楽しもう。さらに、サバティカルが初公開の新作テントを会場内でお披露目するらしい。

<出展ブランド>

AlpenOutdoors/and wander/BURTON/GREGORY/NATAL DESIGN/PRO TREK/SABBATICAL/SUBU/Nordisk and more!



大人気YouTubeチャンネル「伊豆のぬし釣り」けんいち&やまと によるトークショー。





登録者数約44.6万人(2023年2月現在)のキャンプ系YouTubeチャンネル「伊豆のぬし釣り」を運営している「けんいち」氏 と「やまと」氏が、GO OUT JAMBOREE初登場。キャンプの魅力や伊豆のお勧めスポット、動画チャンネルでは聞けないエピソードなどを楽しめる内容のトークショーを開催。



人気のサウナエリアがパワーアップ!今年は熱波師も登場。





GO OUT CAMPではお馴染みとなったテントサウナですが、今回はテントサウナ、水風呂に加えて、バレルサウナなどが初登場し、GO OUT JAMBOREE仕様となるサウナ村が誕生。さらに、タオルをグルグル回すなど、入浴客の身も心も刺激するロウリュのパフォーマンスを行う「熱波師」と呼ばれる方々も登場し、エンタメなサウナ体験も楽しめる。



東京南青山にある予約殺到のイタリアンレストラン「malca」のシェフによる料理教室を開催。







東京南青山に2022年10月にオープンし、すでに予約の取れないほど人気のイタリアンレストラン「malca」。そんなmalcaのオーナーシェフ、北野司氏直伝の「キャンプで出来る本格ボロネーゼ」を教えてもらえる料理教室を開催。 malcaは会場内で飲食出店もしているので、人気レストランの味を富士山のふもとで堪能できる。



チケットの一般発売も開始!

2月27日(月)12:00からは、チケットの一般発売もスタート!券種によっては早々に売り切れてしまうものもあるので、考え中の人も早めのチェックを。

1泊2日入場券1枚+オートキャンプ駐車券1枚 ¥18000

1泊2日入場券1枚+ふもと村ファミリーサイト駐車券1枚セット ¥15,000

1泊2日入場券1枚+場内駐車場券1枚 ¥16500

1泊2日入場券 ¥12,000

金曜日宿泊入場券 ¥2,000

22日(土)日帰り入場券1枚+22日(土)日帰り駐車場券1枚 ¥10500

23日(日)日帰り入場券1枚+23日(日)日帰り駐車場券1枚 ¥6500

22日(土)日帰り入場券 ¥7500

23日(日)日帰り入場券 ¥4500

21日(金)、22日(土)ファストチケット(各日50台限定) ¥3000

チケット購入について、詳しくは公式サイトをご確認ください。http://www.gooutcamp.jp/jamboree/ticket/



<概要>

GO OUT JAMBOREE 2023

開催日程:2023年4月21日(金)・22日(土)・23日(日)

会場:ふもとっぱら(静岡県富士宮市麓156)/富士オートキャンプ場ふもと村

主催:GO OUT CAMP 実行委員会

企画・制作:株式会社三栄 GO OUT/アースガーデン

特別協力:ふもとっぱら/K-mix

後援:富士宮市/ZIP-FM/FM FUJI



