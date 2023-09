[ookami]

Player!では、2023年9月8日からフランスで開幕するラグビーワールドカップ2023の日本戦を中心に開幕戦や決勝トーナメントをリアルタイム速報します。日本代表は、スーパーラグビーでも大活躍し、ジャッカルを得意とする新キャプテンの姫野和樹選手や、帝京大学時代から姫野主将と日本ラグビーを引っ張ってきた流大副将、若手でありながらプレーでチームを牽引している福井翔大選手やディアンズワーナー選手などの注目選手が選出されています。日本は予選プール、 プールDでW杯初出場のチリ、前回準優勝のイングランド、W杯常連のサモア、強力フォワードのアルゼンチンと対戦。史上初、悲願ののベスト8進出を果たし、日本中が熱狂し感動した日本大会から4年。フランス大会での新たな歴史、感動の瞬間をぜひ、Player!でお楽しみください。



大会展望





ラグビーワールドカップは、4年に一度開催される世界三大大会の一つである。今回はフランスで開催される。今大会は9月9日4:15~(日本時間)のフランスvsニュージーランド開幕戦を皮切りに10月29日まで各国が優勝トロフィーを手にするために熱戦を繰り広げます。20カ国が参加し、5チームずつ4組(プール)に分かれてそれぞれ総当たり戦をおこない、プール戦の成績に応じて上位2チームが決勝トーナメントに進む。前回大会優勝チームの南アフリカを筆頭に、開催国のフランス、世界ランキング1位のアイルランド、語るまでもないニュージーランドが優勝候補です。前回大会ではチーム史上初のベスト8へ進出し、日本中を感動させた日本代表がさらなる躍進を遂げるのか注目です!各国のプライドと意地を賭けた今大会。熱戦を勝ち上がり、誰もが手にしたいと望む、ラグビーワールドカップ優勝を手にするのはどの国になるのか注目です。





大会日程





開幕戦

■ 9月8日(日本時間)

Kick Off 4:15~

フランス代表 vs ニュージーランド代表 https://bit.ly/3sJp2dM



日本代表戦

■ 9月10日(日本時間)

Kick Off 20:00~

日本代表 vsチリ代表 https://bit.ly/3LdwDrE



■ 9月17日(日本時間)

Kick Off 4:00~

イングランド代表 vs日本代表 https://bit.ly/482sjVM



■ 9月28日(日本時間)

Kick Off 4:00~

日本代表 vsサモア代表 https://bit.ly/3r2TYoY



■ 10月8日(日本時間)

Kick Off 20:00~

日本代表 vs アルゼンチン代表 https://bit.ly/44KPKQB



決勝トーナメント

■ 10月14日(日本時間)

Kick Off 4:00~

https://bit.ly/3Ex7tQV



Player! とは







「この世界に、スポーツダイバーシティを。」



Player!は、誰もが、自分の好きなマイスポーツをつくり、応援できて、盛り上げられるプラットフォームです。

この50年間、スポーツ産業はマススポーツ、マスメディア、マススポンサーの三位一体で発展してきました。

ファンの少ないスポーツは全国放送に耐えられず、マスメディア中継がなく、マススポンサーがつかず、どんどんマイナースポーツ化していく。

マススポーツとマイナースポーツに大きな格差が生まれてしまったのが、昭和と平成の時代でした。

必死に頑張っているソフトボール選手やそれを応援しているお母さんにとって、それは本当にマイナーなスポーツなのでしょうか。

Player!は、「マススポーツ」ではなく「マイスポーツ」があるライフスタイルを提案します。

自分のお気に入りの街をみつけて、その街に住んでみて、そしてその街が好きになって、その街を盛り上げることに貢献するのってちょっと楽しかったりするように。スポーツも、自分ならではのお気に入りのスポーツをみつけて、そのスポーツを好きになり、そのスポーツを盛り上げていくことに貢献できたら楽しいはず。Player!は誰もが自分の好きなマイスポーツをつくり、応援できて、盛り上げられる世界をつくります。この世界に、スポーツダイバーシティを。



ookamiという会社について





株式会社ookamiは、「人」と「情報技術」の調和によって、スポーツの新しい価値を創造する、スタートアップ企業です。

▶︎社名:株式会社 ookami / ookami, Inc.

▶︎本社:東京都世田谷区羽根木1-21-8

▶︎代表:尾形 太陽

▶︎事業内容:スポーツエンターテイメントアプリ「Player!」の開発・運営、スポーツ情報インフラの開発・運営

▶︎沿革:

2014年4月 株式会社ookami設立

2015年4月 「Player!」iPhone版を正式に公開

2015年12月 App Store Best of 2015 受賞

2016年8月 「Player!」Web版を公開

2016年9月 2016年度グッドデザイン賞を受賞

2019年4月 Forbes Asia Under30で、創業メンバーがAsiaを代表する30人に選出

2019年10月 Forbes JAPAN SPORTS BUSINESS AWARD 2019を受賞

2019年12月 Ruby biz グランプリ2019 特別賞を受賞

2021年2月 スポーツ庁共催『イノベーションリーグ アクティベーション賞』を受賞















