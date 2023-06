[株式会社スター・チャンネル]

~マカロニ・ウエスタン研究家 セルジオ石熊セレクション~『ジャンゴ ザ・シリーズ』放送記念 《特集:ジャンゴたち!》セルジオ石熊の解説付きコラムもご紹介!



セルジオ石熊の解説付きコラム(https://www.star-ch.jp/contents/special_article/123)





「BS10 スターチャンネル」(株式会社スター・チャンネル:東京都港区)は、傑作『続・荒野の用心棒』を、現代的解釈でTVドラマ化した壮大な西部劇『ジャンゴ ザ・シリーズ』の放送記念連動企画として、マカロニ・ウエスタン研究家セルジオ石熊セレクションで、7月、8月に2か月連続放送で全ての原点『続・荒野の用心棒』から、他所では見られない激レアなジャンゴまで、6人のジャンゴ作品をお送りする、「特集:ジャンゴたち!」を放送いたします。



7月の作品は、マカロニ・ウエスタンのスター、フランコ・ネロの代表作『続・荒野の用心棒』。



寡黙でクールな主人公ジャンゴの、棺桶を引きずり、容赦なく敵をなぎ倒すという強烈なキャラクターは、今なお映画ファンの間で語り草。マカロニ・ウエスタン最高傑作との呼び名も高い。





そのほか、クエンティン・タランティーノがマカロニ・ウエスタンへのオマージュ満載で描いた痛快バイオレンス西部劇『ジャンゴ 繋がれざる者』や、孤高の流れ者が町を牛耳る男に戦いを挑む王道的ストーリーを描いた『復讐のジャンゴ・岩山の決闘』をお届け。



続く8月には『情無用のジャンゴ』、



『待つなジャンゴ引き金を引け』、



『ジャンゴ対サルタナ』など、日本未公開の激レア作品を含む“変わりジャンゴ”をお届け!



結局、ジャンゴとは一体何者なのか!?

)とあわせて、6人のジャンゴの見比べを是非お楽しみください!



==========================

【『ジャンゴ ザ・シリーズ』放送記念 特集:ジャンゴたち!(7~8月、全6作品)】

《7月放送》

【STAR2 字幕版】7月1日(土)14:30~ 一挙放送ほか(全3作品)

・『続・荒野の用心棒』(絶賛配信中!)

マカロニ・ウエスタンのスター、フランコ・ネロの代表作。ジャンゴが対立する2大勢力を相手に戦うさまを過激な描写で描く。

・『ジャンゴ 繋がれざる者』 (7月1日より 字幕・吹替版配信開始)

クエンティン・タランティーノ監督によるアクション西部劇。元奴隷ジャンゴがドイツ人賞金稼ぎと手を組み、壮絶な復讐に挑む。

・『復讐のジャンゴ・岩山の決闘』 (7月1日より配信開始)

生き別れた父の死を知った流れ者の男が、偶然立ち寄った街で父が遺した資産をめぐる争いに巻き込まれるさまを描いた西部劇。



《8月放送》

【STAR2字幕版】8月18(金)~20日(日)21:00~3日連続放送 ほか(全3作品)

・『待つなジャンゴ引き金を引け』 (8月10日より配信開始)

強盗団に父親を殺されてしまった息子“ジャンゴ”による華麗なる復讐劇。鮮やかなガンプレイが魅力のマカロニ・ウエスタン。

・『情無用のジャンゴ』 (8月10日より配信開始)

強盗団が奪った金塊をめぐる血みどろの戦いを、残虐な暴力描写で描いて話題となった異色作。

★日本初公開!★ 『ジャンゴ対サルタナ』 (8月10日より配信開始)

マカロニ・ウエスタンを代表する主人公、ジャンゴとサルタナが夢の顔合わせ!マカロニ版・究極の二大対決ものの珍品を日本初公開





ドラマ『ジャンゴ ザ・シリーズ』独占日本初放送&配信中!(全10話)

傑作『続・荒野の用心棒』を、多国籍チームでTVドラマ化。マティアス・スーナールツが現代のジャンゴを熱演。



《今からでも間に合う!キャッチアップ放送(第1話~第4話)》

【STAR1 字幕版】7月2日(日)10:00~ 一挙放送

【STAR3 吹替版】7月1日(土)23:15~ 一挙放送

公式ページ:https://www.star-ch.jp/drama/django/sid=1/p=t/

==========================



「ジャンゴたち!特集」

公式HP URL:https://www.star-ch.jp/feature/detail.php?special_id=20230707

配信:Amazon Prime Video チャンネル 「スターチャンネルEX」 https://www.amazon.co.jp/channels/starch

==========================

「ジャンゴたち!特集」番宣動画:https://www.youtube.com/watch?v=mrcZjJ8G6No

==========================

【スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-】

Amazon Prime Video チャンネル上で、スターチャンネルが国内で独占最速放送を行っている最新注目の海外ドラマや独占良作映画が観られるスターチャンネルの配信サービス。

https://www.amazon.co.jp/channels/starch

【BS10 スターチャンネル】

ハリウッド大作のTV初放送や最新注目の海外ドラマを独占最速放送でお届けするBS3チャンネル編成のプレミアムチャンネル。日本で唯一の24時間吹替専門チャンネルを含め、最新映画から、メガヒット作や不朽の名作、話題の海外ドラマまで。充実のラインアップで放送。https://www.star-ch.jp/

==========================



