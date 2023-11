[株式会社サザビーリーグ アイビーカンパニー]

11月16日(木)新発売



株式会社サザビーリーグ(本社:東京都渋谷区千駄ヶ谷/代表取締役社長 角田良太)が運営するアフタヌーンティー・ティールームは、新作スイーツ「苺とピスタチオホイップのクリスマスツリーパフェ」など、期間限定メニューを11月16日(木)から発売します。

◆アフタヌーンティーブランドサイトニュースページ:

https://www.afternoon-tea.net/article/seasonal-menu/xmas2023_2









新作スイーツ「苺とピスタチオホイップのクリスマスツリーパフェ」など





今年のクリスマススイーツは、「苺とピスタチオホイップのクリスマスツリーパフェ」が新登場。アールグレイショコラプリン、白ぶどうのジュレ、ストロベリージェラートなどをグラスに重ね、ピスタチオホイップを絞り、クリスマスツリーをイメージしたデコレーションで仕上げました。苺、ブラックベリー、ラズベリーの甘酸っぱさがアクセントになった見た目も華やかな新作パフェです。



NEW

■商品名:苺とピスタチオホイップのクリスマスツリーパフェ

■価格:紅茶付き 1,680円(税込)

■販売期間:11月16日(木)~12月25日(月)

■販売店舗:アフタヌーンティー・ティールーム(一部店舗を除く)



■商品説明:

ピスタチオホイップ、ストロベリージェラート、アールグレイショコラプリン、白ぶどうのジュレなどを重ね合わせて3種のベリーを飾りました。





もうひとつの新作は、ミルクホイップとアーモンド風味のホイップの2種類をスポンジと重ねたショートケーキに、フレッシュ苺などのベリーとストロベリージェラートを合わせた「苺とアーモンドクランチのクリスマスケーキプレート」が登場します。どちらも、クリスマスシーズンを彩る期間限定の味わいです。



NEW

■商品名:苺とアーモンドクランチのクリスマスケーキプレート

■価格:紅茶付き 1,580円(税込)

■販売期間:11月16日(木)~12月25日(月)

■販売店舗:アフタヌーンティー・ティールーム(一部店舗を除く)



■商品説明:

練乳とカスタードを合わせたミルクホイップと、自家製アーモンドクランチを合わせたコクのあるアーモンド風味のホイップを重ねたショートケーキに、フレッシュ苺などのベリーとストロベリージェラートを合わせました。



【ルミネ有楽町限定】季節のフルーツミルフィーユ





出来立てサクサクの美味しさが楽しめるAfternoon Teaの新スイーツ “フルーツミルフィーユ”から、新作の「ラ・フランスとキャラメルのミルフィーユ」が登場します。芳醇なラ・フランスとミルキーでほろ苦いキャラメルのハーモニーをお楽しみください。



NEW

■商品名:ラ・フランスとキャラメルのミルフィーユ

■価格:紅茶付き 1,980円(税込)

■販売期間:11月16日(木)~12月13日(水)

■販売店舗:アフタヌーンティー・ティールーム ルミネ有楽町



■商品説明:

ジューシーで芳醇なラ・フランスとキャラメルバタークリーム、塩キャラメルソースを合わせ、サクサクのパイでサンドしました。ラ・フランスソルベを添えて。







※フルーツミルフィーユは、季節によってフルーツやクリームが変わります。

※食材等の都合により、予告なく展開店舗や実施期間が変更になる場合がございます。



クリスマスドリンク









NEW

■商品名:ショコラアールグレイミルクティー

■価格:980円(税込)

■商品説明:

カカオ52%のチョコレートとアールグレイを合わせた、ショコラミルクティー。自家製アーモンドクランチ入りのキャラメルホイップを浮かべてどうぞ。



NEW

■商品名:林檎のスパークリングジュレッティー

■価格:980円(税込)

■商品説明:

「スパークリングティーベース ダブルアップル」に、りんご、ラズベリーや青りんご風味ゼリーを合わせました。りんごのソースを添えて。*「スパークリングティーベース ダブルアップル」使用



販売期間:11月16日(木)~12月25日(月)

販売店舗:アフタヌーンティー・ティールーム(一部店舗を除く)



クリスマスグルメ









NEW

■商品名:牛肉ラグーソースのフェットチーネ(パン付き)

■価格:紅茶付き 1,780円(税込)

■販売期間:11月16日(木)~12月25日(月)

■販売店舗:アフタヌーンティー・ティールーム(一部店舗を除く)



■商品説明:

低温真空調理法でゆっくりと火入れした赤ワイン風味の牛肉の煮込みをポモドーロソースと合わせてパスタソースに仕上げました。



※時間帯や曜日により、セット内容・価格が異なります。



<12月開催> 完全予約制 「クリスマスの贅沢ティーコース」







店舗限定

■商 品 名:クリスマスの贅沢ティーコース

■実施期間:12月1日(金)~12月15日(金)平日のみ

※実施日・時間は、店舗により異なります



スイーツまたはセイボリーアイテムの中からお好みの2品、コース限定のスペシャルナポレオンパイとティーフリーで贅沢なティータイムをお過ごしいただける季節限定のティーコースです。ご予約などの詳細は、下記のアフタヌーンティーブランドサイトにて。



アフタヌーンティーブランドサイト詳細ページ:

https://www.afternoon-tea.net/article/tearoom-campaign/xmasteacourse2023





<その他>アフタヌーンティーブランドサイト https://www.afternoon-tea.net/

※数量限定のため、なくなり次第終了します。

※食材等の都合により、予告なく展開店舗や実施期間が変更になる場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/08-12:16)