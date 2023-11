[株式会社オールハーツ・カンパニー]

全国にベーカリー&パティスリーを展開する株式会社オールハーツ・カンパニー(東京本社:東京都目黒区、名古屋本社:愛知県名古屋市、代表取締役 社長 CEO:四方田 豊、以下:オールハーツ・カンパニー)が運営する「ねこねこ」は、「NEKO NEKO WINTER HOLIDAYS ~Winter is “Nya”ice!~」(以下:ねこねこウィンターホリデー)のプロモーション第三弾として、2023年11月15日(水)よりオンライン限定のアパレルブランド「PUBLUX」とのコラボレーション商品を発売いたします。







2023年11月1日(水)より展開している「ねこねこウィンターホリデー」第一弾では、新商品『3匹のにゃんチー』、『ねこねこウィンターホリデーBOX』、『ウィンターホリデープチバッグ』など、可愛さやワクワク感をお楽しみいただけるねこの形のスイーツを発売し、大変ご好評をいただいております。そして、第二弾ではこれらの商品をお楽しみいただけるPOP UPイベントを「ハートブレッドアンティーク/パステル オアシス21店」(愛

知県名古屋市東区)、「新宿駅」(東京都新宿区)、「ラゾーナ川崎」(神奈川県川崎市)※1にて開催。そしてこのたび第三弾として、「ねこねこウィンターホリデ―」を記念してオンライン限定のアパレルブランド「PUBLUX」とのコラボレーション商品をPUBLUX公式オンラインストア「Daytona Park」および「ZOZOTOWN」、期間限定POP UP「FREAK'S STORE渋谷」、オールハーツ・カンパニー公式オンラインストア「オールハーツモール」にて発売。思わず”きゅん”となるねこちゃんアイテムを展開いたします。



オールハーツ・カンパニーは、たくさんの人々を笑顔にすることができる「しあわせの一皿」を通して、お客様にしあわせをお届けしていきます。



※1:「ラゾーナ川崎」のPOP UPイベントは、11月16日(木)から開催いたします。



<「PUBLUX」×「ねこねこ」コラボレーション 概要>





<取り扱い拠点>

●公式オンラインストア「Daytona Park」PUBLUX特設ページ

https://www.daytona-park.com/feature/detail.php?article_id=755740&utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=1107_nekopub&utm_content=P



●ZOZOTOWN

https://zozo.jp/brand/publux/



●期間限定POP UP

発売を記念してFREAK'S STORE渋谷にてねこねこ×PUBLUXコラボレーションアイテムの発売が決定!

オンライン展開のみのアイテムが特別にお手に取ってご覧いただけます。



開催場所:FREAK'S STORE渋谷

住所:〒150-0041 東京都渋谷区神南1-13-1

日程:11月16日(木)-11月19日(日)



●オールハーツ・カンパニー公式オンラインストア「オールハーツモール」特設ページ

https://allhearts-mall.jp/collections/publux-%E3%81%AD%E3%81%93%E3%81%AD%E3%81%93



<取り扱い商品>

*オールハーツ・カンパニー公式オンラインストア「オールハーツモール」では単品の取り扱いはございません。



商品名:NEKONEKO食パンSWEAT

価 格:4,994円(税込)





商品名:NEKONEKOクロSWEAT

価 格:4,994円(税込)





商品名:NEKONEKOハチワレSWEAT

価 格:4,994円(税込)





商品名:NEKONEKOフリルショルダーBAG

価 格:3,993円(税込)



<オールハーツモール限定取り扱い商品 概要>

商品ページ:https://allhearts-mall.jp/collections/publux-%E3%81%AD%E3%81%93%E3%81%AD%E3%81%93

*数量限定のため、なくなり次第終了です。

*12月1日(金)より順次発送させていただきます。



Aセット

商 品 名 :PUBLUX ねこねこ食パン(しろねこ×黒猫)+ NEKONEKOフリルショルダーBAG【送料込み】

販売期間:2023年11月15日(水)~12月15日(金)

価 格:1セット;6,500円(税込)

内 容:『ねこねこ食パン しろねこ』1個、『ねこねこ食パン 黒猫』1個、『NEKONEKOフリルショルダーBA

G※2』1枚、『ねこねこウィンター オリジナルポストカード』1枚

※2:『NEKONEKOフリルショルダーBAG』は4種類の中から1種類お選びいただけます。



Bセット

商 品 名 :PUBLUX ねこねこ食パン(しろねこ×黒猫)+ NEKONEKO食パンSWEAT【送料込み】

販売期間:2023年11月15日(水)~12月15日(金)

価 格:1セット;8,000円(税込)

内 容:『ねこねこ食パン しろねこ』1個、『ねこねこ食パン 黒猫』1個、『NEKONEKO食パンSWEAT※3』

1枚、『ねこねこウィンター オリジナルポストカード』1枚

※3:『NEKONEKO食パンSWEAT』のカラーはグレーのみの展開となります。サイズはSM展開となります。



Cセット

商 品 名 :PUBLUX ねこねこ食パン(しろねこ×黒猫)+はちわれ+ NEKONEKO SWEAT 2種【送料込み】

販売期間:2023年11月15日(水)~12月15日(金)

価 格:1セット;15,000円(税込)

内 容:『ねこねこ食パン しろねこ』1個、『ねこねこ食パン 黒猫』1個、『はちわれ~チョコレートチーズタ

ルト~』1台、『NEKONEKOハチワレSWEAT※4』1枚、『NEKONEKOクロSWEAT※5』1枚、『ね

こねこウィンター オリジナルポストカード』1枚

※4:『NEKONEKOハチワレSWEAT』のカラーはベージュのみの展開となります。サイズはSM展開となります。

※5:『NEKONEKOクロSWEAT』のカラーはグレーのみの展開となります。サイズはSM展開となります。





<あなたは何ねこタイプ?ねこちゃん性格診断テストが登場!>



コラボレーションを記念して、PUBLUX特設ページにてねこちゃん性格診断テストが登場!

「みけ」「はちわれ」「しろねこ」の3タイプでタイプ別おすすめのアイテムもご紹介!



ねこちゃん性格診断テスト:

https://www.daytona-park.com/feature/detail.php?article_id=755740&utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=1107_nekopub&utm_content=P





<フォロー&リポストで当てよう!ねこねこ×PUBLUX「X(旧Twitter)」キャンペーン開催!>

ねこねこチーズケーキ公式Xアカウント(@neko_cheese)とPUBLUX公式オンラインXアカウント(@Daytona_Park)の2アカウントをフォローし、該当投稿をリポストすると「ねこねこ×PUBLUX」オリジナル携帯ストラッププレゼント!



●キャンペーン概要

キャンペーン名 :「ねこねこ×PUBLUXコラボ記念キャンぺーン」

応 募 期 間:2023年11月22日(水)~11月30日(木)23:59まで

応 募 方 法:1.ねこねこチーズケーキ公式X(@neko_cheese)&PUBLUX公式オンライン

X(@Daytona_Park)をフォロー

応 募 方 法:2.11月22日に投稿される該当投稿をリポスト(ねこねこチーズケーキ、PUBLUXどちらのアカ

ウントでも可)

賞品・当選人数:ねこねこ×PUBLUXオリジナル携帯ストラップ(15名様)



<ねこねこウィンターホリデー 概要>







2023年11月1日(水)より「NEKO NEKO WINTER HOLIDAYS~Winter is “Nya”ice!~」をテーマに、ねこが「お客様にとっていつも身近な存在であり続けたい」という想いのもと、ホリデーシーズンをねこねこと一緒にお楽しみいただける商品やPOP UPなどのイベントを展開いたします。

第一弾では、新フレーバー『にゃんチーlovesエクアドル』に加え、人気フレーバー『にゃんチー プレーン』、『にゃんチー いちご』がセットになった『3匹のにゃんチー』、「ねこねこ」のクリスマスケーキ『黒ねこホリデーケーキ~チョコレート~』、『白ねこホリデーケーキ~ピスタチオ&ベリー~』、「ねこねこウィンター」限定デザインBOXに人気焼き菓子を詰め合わせた『ねこねこウィンターホリデーBOX』、新商品『ブラウにゃー』を含むプチギフトにもぴったりな『ウィンターホリデープチバッグ』、そして10月16日(月)より販売中の『はちわれ~チョコレートチーズタルト~』を含む商品が登場。各商品のビジュアルには猫専門イラストレーター Coony(クーニー)さんが描いた5匹のねこのイラストを使用する限定パッケージでご提供、ねこ好きさんへのギフトにもぴったりな心躍るデザインに仕上げました。※6



ねこねこウィンターホリデー特設サイト:https://neko2.co/winterholidays



※6:『黒ねこホリデーケーキ~チョコレート~』、『白ねこホリデーケーキ~ピスタチオ&ベリー~』のケーキ箱のデザインは仕様が異なります。



「PUBLUX」について







その瞬間を大切に、なりたい自分になれたら。いま着たいリアルクローズを自由な感性で提案する、ジェンダーレスなストリートブランドです。



公式オンラインストア「Daytona Park」

https://www.daytona-park.com/shop/publux.html



ZOZOTOWN

https://zozo.jp/brand/publux/



Instagram:@publux_official

TikTok:@publux_official



「ねこねこ」について







オールハーツ・カンパニーが展開する3ブランド『ねこねこ食パン』、『ねこねこチーズケーキ』、『ねこねこファクトリー』を2022年7月に『ねこねこ』として統合いたしました。毎日食べる"食パン"も。特別なご褒美の"ケーキ"も。気軽に渡せる"焼き菓子ギフト"も。『ねこねこ』は、日々のあらゆる”食“のシーンをねこのかわいさで彩り、ワクワクや癒やしのエッセンスを加えた商品ラインナップで、今までにない体験をお客様にご提供いたします。







●ねこねこ食パン

<公式サイト>https://nekoshoku.jp

<公式ツイッター>https://twitter.com/neko_shoku

<公式インスタグラム>https://www.instagram.com/nekoneko_shokupan

<公式TikTok>https://www.tiktok.com/@neko_shoku



●ねこねこチーズケーキ

<公式サイト>https://nekonekocheesecake.com

<公式ツイッター>https://twitter.com/neko_cheese_

<公式インスタグラム>https://www.instagram.com/nekoneko_cheesecake



