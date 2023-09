[パイオニア株式会社]

~高精度な燃費・電力消費率推定技術で、EVシフトの脱炭素効果を見える化~





2023年9月8日

報 道 資 料



パイオニアは、2023年9月13日(水)~15日(金)の3日間、幕張メッセで開催される「第3回 脱炭素経営EXPO 秋」に出展します。



当社は、独自の燃費・電力消費率推定技術を用いたクラウドプラットフォーム「Piomatix for Green(パイオマティクス・フォー・グリーン)」を活用し、モビリティ領域の脱炭素化につながるさまざまなソリューション開発、イノベーションパートナーとの連携を進めています。



本展示会では、モビリティ領域における消費エネルギー、CO2排出量の可視化から改善提案までをワンストップで実現する「Piomatix for Green」の概要と、同プラットフォームを活用した「CO2排出量の可視化」「CO2排出削減アクションのレコメンド」「EV利用時のサポート」などのEVシフトをサポートするソリューションを紹介します。また、さまざまなパートナー企業との連携による、同プラットフォーム、各ソリューションを活用した脱炭素化への取り組みも紹介します。







当社は、カーボンニュートラルの実現を目指す幅広いカテゴリーのイノベーションパートナー企業と連携し、各々の強みを持ち寄ることで、脱炭素化に向けた取り組みや新たなソリューション構築を推進していきます。





<第3回 脱炭素経営EXPO 秋>

2050年のカーボンニュートラル実現に向けたさまざまな脱炭素ソリューションが出展される展示会。脱炭素経営を目指す企業の経営者や、経営企画、ESG・サステナブル部門の担当者などが来場し、脱炭素ビジネス、ソリューションに関する情報収集や商談を行います。



日 時 : 2023年9月13日 (水) ~ 15日 (金) 10:00 ~ 17:00

会 場 : 幕張メッセ 4~7ホール (パイオニアブース:D1‐42)

公式ホームページ : https://www.decarbonization-expo.jp/autumn/ja-jp.html





<出展内容>

■CO2排出量の削減、カーボンニュートラルの実現をサポートする「Piomatix for Green」

独自の燃費・電力消費率推定技術と高度なルート探索技術を組み合わせた、車の移動に伴う環境課題の解決につながるソリューションを構築するためのクラウドプラットフォーム。モビリティ領域における消費エネルギー、CO2排出量の可視化から原因の究明、削減に向けた改善提案までをワンストップで実現できるため、EVシフトをサポートするさまざまなソリューションを構築できます。







■脱炭素化に向けたパートナー企業との取り組み

さまざまなパートナー企業と連携し、カーボンニュートラルの実現、脱炭素化に向けた取り組みを推進しています。パイオニア独自の「Piomatix for Green」を活用したソリューションと、各パートナー企業が保有する技術や知見を組み合わせた、脱炭素化に向けた新たなサービス、ソリューションの構築事例を紹介します。





<参考情報>

カーボンニュートラル実現に向けたパイオニアの取り組み 「Pioneer Green Mobility Program」 Webサイト

https://jpn.pioneer/ja/pioneergreenmobilityprogram/?ad=pr







企業プレスリリース詳細へ (2023/09/08-14:46)