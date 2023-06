[株式会社スター・チャンネル]

映画『aftersun/アフターサン』アカデミー賞主演男優賞ノミネート、ポール・メスカル主演の大ヒット恋愛ドラマ





株式会社スター・チャンネル(東京都港区)が運営する動画配信サービス「スターチャンネルEX」では、思春期に出会った男女の4年間の恋の変遷を描いたラブロマンスドラマ『ノーマル・ピープル』(全12話)を本日6月20日(火)より、字幕・吹替ともに全話一挙配信開始!本作は注目の若手作家、サリー・ルーニーの同名ベストセラー小説をドラマ化。世界40言語以上で翻訳され、英語圏では150万部を突破。若い世代を中心に大反響を巻き起こした。BBCの配信サービスでは、2020年最多再生数を記録し、IMDbで8.4点、Rotten Tomatoesでは批評家評91%・一般評92%と脅威のスコアをマーク。エミー賞、BAFTAなど各賞レースも席巻するなど、社会現象とも呼べる爆発的なヒットを記録している。



(C) Element Pictures/Enda Bowe



裕福な家庭に育った一匹狼・マリアンを演じるのは『ザリガニの鳴くところ』で主演を務めたデイジー・エドガー =ジョーンズ。スポーツ万能で人気者のコネルには『aftersun/アフターサン』でアカデミー賞主演男優賞にノミネートされ、来年公開予定の『グラディエーター』続編でも主演を務める、今最も注目を集める俳優の1 人であるポール・メスカルが演じている。入れ替わり立ち替わる二人の絶妙な関係を見事に演じきった。





(C) Element Pictures/Enda Bowe



予告映像では、マリアン(デイジー・エドガー=ジョーンズ)とコネル(ポール・メスカル)が、互いへの気持ち を素直に伝えられないまま、近づいたり離れたりを繰り返す姿が映し出される。二人の心の機敏を繊細かつ美し い映像で丁寧に描き、マリアンとコネルの関係の行方が気になる映像に仕上がっている。また、インティマシー・ コーディネーター(※性的描写の撮影に臨む俳優たちをサポートする撮影スタッフ)による親密でリアルなセックス・シーンが、本作の良さをより深めている。二人の関係を表現するのに欠かせない重要なシーンにぜひ注目してみてほしい。



さらに本作の配信を記念して、原作小説とのコラボが決定!ドラマ版ビジュアルを使用した帯が巻かれた原作小説が全国の書店にて展開される(7月頃予定)。ドラマとあわせて、ぜひチェックを。



「ノーマル・ピープル」 (サリー・ルーニー/山崎まどか訳) 早川書房から好評発売中



海外ドラマ『ノーマル・ピープル』(全12話)

【配信】Amazon Prime Video チャンネル 「スターチャンネルEX」

<字幕版・吹替版> 6月20日(火)より全話配信開始

【作品公式サイト】:https://www.star-ch.jp/drama/normalpeople

【STORY】

アイルランド・スライゴ県の田舎町に住む高校生のマリアンは周囲に挑発的な一匹狼。一方で、同い年のコネルはスポーツ万能な皆の人気者。学校ではまったく関わりのないふたりだが、実はコネルの母親ロレインはマリアンの家で家政婦として働いており、コネルは仕事終わりのロレインを迎えにマリアンの家に頻繁に訪れていた。ふたりはお互いに少しずつ惹かれあい、ついに学校の皆には秘密の関係が始まるが...。





(C) Element Pictures/Enda Bowe



■若い世代を中心に全世界で大反響を巻き起こしたベストセラー小説をBBCがドラマ化!

製作総指揮は『ルーム』のレニー・アブラハムソン

ドラマ『ノーマル・ピープル』の原作となったのはいま注目の若手作家、サリー・ルーニーの同名小説。アイルランド出身で1991年生まれのルーニーは、26歳で発表した長編デビュー作「カンバセーション・ウィズ・フレンズ」(2017年)が高く評価され、一躍人気作家に。2作目に発表したこの「ノーマル・ピープル」は2018年のブッカー賞のロングリ ストにも選出され、世界40言語以上で翻訳されたほか、とくに英語圏では150万部以上を売り上げ、世界的なベストセラーとなった。そんなセンセーショナルな本作は、アイルランドを舞台に、マリアンとコネルが近づいては離れを繰り返す4年間の物語。社会的、経済的な格差や、人間関係におけるパワーバランスなど、様々な要素に左右されながら、お互いに傷つけては慰めあうふたりを描いている。本作ではルーニー自身も製作総指揮・脚本で関わっているほか、脚本に『聖なる証』のアリス・バーチも参加。監督を務めるのは『ルーム』でアカデミー監督賞にノミネートされたレニー・アブラハムソンと、『ドクター・フー』シリーズでも屈指の人気を誇る伝説のエピソード「まばたきするな」で ヒューゴー賞を受賞したヘティ・マクドナルド。前半のエピソードでアブラハムソン、後半のエピソードでマクドナルドがそれぞれ監督を担当し、30分×12エピソードというコンパク トな時間のなかで、若いふたりの人生の交差を丁寧に描き出す。



■エミー賞、ゴールデン・グローブ賞、BAFTA…賞レースを席巻したデイジー・エドガー=ジョーンズとポール・メスカルの出世作

入れ替わり立ち替わるふたりの絶妙な関係を見事に演じきったのが、当時ほとんど新人だったデイジー・エドガー=ジョーンズとポール・メスカル。マリアンもコネルもそれぞれにメンタルヘルスの問題について真剣に向き合うシーンもあり、非常に繊細で真摯な演技が要求される中、「このふたり以外にマリアンとコネルを演じることは不可能である」(インディペンデント紙)と評されるなど高い評価を得て、本作をきっかけに一気にスターダムを駆け上がった。エドガー=ジョーンズは本作で英国アカデミー賞(BAFTA)とゴー ルデン・グローブ賞の主演女優賞等にノミネートされ、その後『ザリガニの鳴くところ』では主演を務め、ドラマ『アンダー・ザ・ヘブン 信仰の真実』でも大事な役どころを演じるなど、飛ぶ鳥を落とす勢いの活躍を見せている。メスカルもコネル役が高く評価され、エミー賞、ゴールデン・グローブ賞等で主演男優賞ノミネート、BAFTAでは主演男優賞を見事受賞した。その後『aftersun/アフターサン』でも主演を演じ、アカデミー賞主演男優賞にノミネートされ、来年公開予定のリドリー・スコット監督の『グラディエーター』続編での主演も決定し、ついにはMCUの出演が報じられる程の人気を見せている。



■インティマシー・コーディネーターのイータ・オブライエンを起用した親密でリアルなセックス・シーン

本作のドラマ化で話題になったのが物語の重要な局面で登場するセックス・シーンの豊かさだ。タブロイド紙に「BBC史上もっともみだらな作品」と書き立てられるなど一部では波紋を広げたが、これらのシーンはふたりの関係を表現するのに不可欠で必然的な描写であり、どこまでも丁寧でリアルを追求して作り上げられている。その裏にあるのは「インティマシー・コーディネーター」のイータ・オブライエンの存在だ。オブライエンはこれまでに『アイ・メイ・デストロイ・ユー』や『セックス・エデュケーション』など様々な人気作品で、それぞれの作品にふさわしいシーンを撮れるよう役者や監督、スタッフと対話を重ねてきた。本作でもその手腕はいかんなく発揮されており、全員が安心しできる空間づくりが、素晴らしいシーンの実現につながった。



■BBCの配信サービスで2020年最多再生数を記録し、社会現象に

IMDbで8.4点、Rotten Tomatoesでは批評家評91%・一般評92%と脅威のスコアをマーク。賞レースも席巻し、エミー賞4部門ノミネート(リミテッドシリーズ部門/ 監督賞・脚本賞・主演男優賞・キャスティング賞)、BAFTAでは3部門(リミテッドシリーズ部門作品賞・主演男優賞・主演女優賞)にノミネートされ、ポール・メスカルが主演男優賞を受賞した。さらにBBCの配信サービス・BBC iPlayerでは2020年に6,270万回再生というすさまじい記録をたたき出し、年間再生数の1位となった。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/20-18:16)